Árpád-házi Szent Erzsébet, II. András király lánya novmber 17-én halt meg és november 19-én temették el, innen ered tiszteletének két dátuma.

A néphit szerint a november 19-i eső enyhe telet, az aznapi havazás fehér karácsonyt ígért.

Erzsébet alakja a rózsacsoda legendájában, pünkösdi énekekben, lánykérő játékokban és egy mezőkövesdi halotti tor szokásában is fennmaradt.

Erzsébet nap jelentős a magyar népi kalendáriumban; november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébetre, II. András király és Merániai Gertrúd lányára emlékezünk. Az 1207-ben született királylány már gyermekként Türingiába került, később Lajos türingiai tartománygróf felesége lett. A fiatalon megözvegyült Erzsébet Marburgban kórházat alapított, és maga is ápolta a betegeket. Huszonnégy évesen halt meg, és néhány évvel később, 1235-ben szentté avatták. A magyar egyházi naptárban a temetése napján, november 19-én ünneplik, az egyetemes római naptárban a halála napján, november 17-én emlékeznek rá.

November 19: Erzsébet nap, amelyen Árpád-házi Szent Erzsébetet ünnepli az egyház. A népi babonák viszont a téli időjóslásokat kapcsolják a jeles naphoz.

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Erzsébet nap – mit jósoltak november 19-én a télről?

November 19-ét a népi kalendárium rámutatónapként tartotta számon. Ez azt jelentette, hogy az aznapi időből hosszabb időszakra következtettek. Az egyik regula szerint az eső enyhe telet ígért, a havazás pedig fehér karácsonyt. Ha hullott a hó, úgy mondták: „Erzsébet megrázta a pendelyét.” A pendely régi női alsóruha, amelynek megrázásával a mondás a hópelyhek hullását idézte meg.

Debrecenben Erzsébet és a hat nappal későbbi Katalin névnapját együtt emlegették egy rigmusban. A mondóka a havazást azzal kapcsolta össze, hogy a marhákat már a jászolhoz kötik. A két jeles nap így a téli idő közeledtét és a gazdaságban esedékes változást is jelezte. A november végén fújó hideg, erős szeleket is emlegették Erzsébet-napi szelekként.

Ha Erzsébet napján esik az eső, a népi időjóslás enyhe telet ígér.

Fotó: Fortepan Kotnyek-Antal

Mi köze volt a szentnek a népi hiedelmekhez?

A fennmaradt időjóslásokban Erzsébet neve elsősorban a naptári dátumot jelölte. A november végi lehűlés és a havazás lehetősége magyarázza, miért éppen ilyenkor találgatott a nép a télről. A pendelyes mondás a szent alakjával jeleníti meg a hóesést.