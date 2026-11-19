- Árpád-házi Szent Erzsébet, II. András király lánya novmber 17-én halt meg és november 19-én temették el, innen ered tiszteletének két dátuma.
- A néphit szerint a november 19-i eső enyhe telet, az aznapi havazás fehér karácsonyt ígért.
- Erzsébet alakja a rózsacsoda legendájában, pünkösdi énekekben, lánykérő játékokban és egy mezőkövesdi halotti tor szokásában is fennmaradt.
Erzsébet nap jelentős a magyar népi kalendáriumban; november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébetre, II. András király és Merániai Gertrúd lányára emlékezünk. Az 1207-ben született királylány már gyermekként Türingiába került, később Lajos türingiai tartománygróf felesége lett. A fiatalon megözvegyült Erzsébet Marburgban kórházat alapított, és maga is ápolta a betegeket. Huszonnégy évesen halt meg, és néhány évvel később, 1235-ben szentté avatták. A magyar egyházi naptárban a temetése napján, november 19-én ünneplik, az egyetemes római naptárban a halála napján, november 17-én emlékeznek rá.
Erzsébet nap – mit jósoltak november 19-én a télről?
November 19-ét a népi kalendárium rámutatónapként tartotta számon. Ez azt jelentette, hogy az aznapi időből hosszabb időszakra következtettek. Az egyik regula szerint az eső enyhe telet ígért, a havazás pedig fehér karácsonyt. Ha hullott a hó, úgy mondták: „Erzsébet megrázta a pendelyét.” A pendely régi női alsóruha, amelynek megrázásával a mondás a hópelyhek hullását idézte meg.
Debrecenben Erzsébet és a hat nappal későbbi Katalin névnapját együtt emlegették egy rigmusban. A mondóka a havazást azzal kapcsolta össze, hogy a marhákat már a jászolhoz kötik. A két jeles nap így a téli idő közeledtét és a gazdaságban esedékes változást is jelezte. A november végén fújó hideg, erős szeleket is emlegették Erzsébet-napi szelekként.
Mi köze volt a szentnek a népi hiedelmekhez?
A fennmaradt időjóslásokban Erzsébet neve elsősorban a naptári dátumot jelölte. A november végi lehűlés és a havazás lehetősége magyarázza, miért éppen ilyenkor találgatott a nép a télről. A pendelyes mondás a szent alakjával jeleníti meg a hóesést.
Bálint Sándor néprajzkutató szerint keveset tudunk Szent Erzsébet népi tiszteletéről. Mezőkövesden azonban feljegyeztek egy hozzá kötődő szokást. A halotti torra tizenhárom koldust hívtak, és a csoportot vezető asszony Erzsébet egyik csodatételéről mesélt. Nógrád egyes falvaiban a nagyvirágú napvirágot Szent Erzsébet-virágnak nevezték.
Erzsébet legismertebb legendája a rózsacsoda. A történet szerint a szegényeknek vitt kenyér rózsává változott a kötényében. Az egyik változatban az apja, a másikban a férje kérdezi meg, mit visz magával. A rózsacsoda és a pünkösdi rózsa közötti kapcsolat magyarázhatja, hogy a szent neve pünkösdi énekekben is felbukkan.
„Szent Örzsébet asszony” lánykérő gyermekjátékokban is szerepelt. A játékban énekelve kértek ki egy lányt, majd párt választottak. A késő őszi jeles napokhoz szerelmi jóslások is fűződtek. Az egyik hiedelem szerint a legény, ha leányinget tett a párnája alá, álmában megláthatta, ki lesz a felesége. Ezt a szokást Katalin napjáról is feljegyezték.
Nézd meg a videót is Szent Erzsébet életéről:
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