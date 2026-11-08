Hiába vacsoráztál, mégis ennél valamit? 6 tipp, hogyan kerüld el az esti nassolást

Az esti nassolás sokak számára ismerős jelenség: hiába fogyasztottak el egy kiadós vacsorát, rövid idő elteltével ismét a hűtőszekrény vagy az édességes fiók előtt találják magukat. Kutatások szerint az emberek mintegy harmada rendszeresen nassol vacsora után, a 18–24 évesek körében pedig különösen gyakori ez a szokás. A szakértők szerint azonban nem feltétlenül az akaraterő hiánya áll a háttérben.

Az esti nassolás során sokan a magas kalóriatartalmú ételeket részesítik előnyben

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Dr. Kristine Beaulieu dietetikus arra figyelmeztetett, hogy a késő esti étkezés hosszú távon kedvezőtlen hatással lehet a testsúlyra. Egyes kutatások szerint ugyanis azoknál, akik a lefekvést megelőző két órában nagyobb mennyiségű ételt fogyasztanak, magasabb lehet a súlygyarapodás és az elhízás kockázata – írja a BBC.

Miért tör ránk az éhség este?

Bár éjszaka hosszabb ideig nem veszünk magunkhoz táplálékot, a kutatások szerint az étvágyunk természetes módon az esti órákban lehet a legerősebb. Ez részben független attól, hogy napközben mennyit ettünk.

Az sem mindegy azonban, hogy mi kerül a tányérunkra. A fehérjében és rostban gazdag ételek hosszabb ideig biztosíthatnak teltségérzetet, míg egy kevésbé tápláló vacsora után hamarabb jelentkezhet újra az éhség.

A szakértők szerint az esti evés mögött más okok is meghúzódhatnak. Egyesek például attól tartanak, hogy éjszaka éhesen ébrednek fel, másoknál pedig egyszerűen megszokássá válik a lefekvés előtti nassolás.

Az esti nassolás hátterében a megszokás is állhat Suzanne Higgs, a Birminghami Egyetem étvágyszabályozással foglalkozó professzora szerint a környezetünk is befolyásolhatja, mikor kívánunk meg valamilyen ételt. Ha valaki rendszeresen tévénézés közben nassol, idővel már a televízió bekapcsolása is kiválthatja az evés iránti vágyat. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül azért nyúlunk egy zacskó chips vagy egy tábla csokoládé után, mert éhesek vagyunk. Előfordulhat, hogy az agyunk egyszerűen összekapcsolta az adott tevékenységet az evéssel.

Miért kívánjuk jobban az édességet lefekvés előtt?

Az esti órákban nemcsak az éhségérzet, hanem a magas kalóriatartalmú ételek iránti vágy is felerősödhet.