Hiába vacsoráztál, mégis ennél valamit? 6 tipp, hogyan kerüld el az esti nassolást

Az esti nassolás sokak számára ismerős jelenség: hiába fogyasztottak el egy kiadós vacsorát, rövid idő elteltével ismét a hűtőszekrény vagy az édességes fiók előtt találják magukat. Kutatások szerint az emberek mintegy harmada rendszeresen nassol vacsora után, a 18–24 évesek körében pedig különösen gyakori ez a szokás. A szakértők szerint azonban nem feltétlenül az akaraterő hiánya áll a háttérben.
Dr. Kristine Beaulieu dietetikus arra figyelmeztetett, hogy a késő esti étkezés hosszú távon kedvezőtlen hatással lehet a testsúlyra. Egyes kutatások szerint ugyanis azoknál, akik a lefekvést megelőző két órában nagyobb mennyiségű ételt fogyasztanak, magasabb lehet a súlygyarapodás és az elhízás kockázata – írja a BBC.
Miért tör ránk az éhség este?
Bár éjszaka hosszabb ideig nem veszünk magunkhoz táplálékot, a kutatások szerint az étvágyunk természetes módon az esti órákban lehet a legerősebb. Ez részben független attól, hogy napközben mennyit ettünk.
Az sem mindegy azonban, hogy mi kerül a tányérunkra. A fehérjében és rostban gazdag ételek hosszabb ideig biztosíthatnak teltségérzetet, míg egy kevésbé tápláló vacsora után hamarabb jelentkezhet újra az éhség.
A szakértők szerint az esti evés mögött más okok is meghúzódhatnak. Egyesek például attól tartanak, hogy éjszaka éhesen ébrednek fel, másoknál pedig egyszerűen megszokássá válik a lefekvés előtti nassolás.
Az esti nassolás hátterében a megszokás is állhat
Suzanne Higgs, a Birminghami Egyetem étvágyszabályozással foglalkozó professzora szerint a környezetünk is befolyásolhatja, mikor kívánunk meg valamilyen ételt. Ha valaki rendszeresen tévénézés közben nassol, idővel már a televízió bekapcsolása is kiválthatja az evés iránti vágyat.
Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül azért nyúlunk egy zacskó chips vagy egy tábla csokoládé után, mert éhesek vagyunk. Előfordulhat, hogy az agyunk egyszerűen összekapcsolta az adott tevékenységet az evéssel.
Miért kívánjuk jobban az édességet lefekvés előtt?
Az esti órákban nemcsak az éhségérzet, hanem a magas kalóriatartalmú ételek iránti vágy is felerősödhet.
Beaulieu szerint ennek hátterében az agy jutalmazórendszere állhat. A cukorban, zsírban vagy sóban gazdag ételek akkor is vonzónak tűnhetnek, amikor a szervezetünknek valójában nincs szüksége további energiára.
A szakértő szerint a magas zsírtartalmú ételeket a nap későbbi szakaszában általában jobban kívánjuk, mint az alacsony zsírtartalmúakat.
Az élvezeti célú evés így felülírhatja a jóllakottság érzését, ezért fordulhat elő, hogy egy kiadós vacsora után is szívesen elfogyasztanánk egy szelet süteményt vagy néhány kocka csokoládét.
Ronthatja az alvás minőségét az esti nassolás?
A kutatások egyelőre nem adnak egyértelmű választ arra, hogy a lefekvés előtti nassolás mennyire befolyásolja az alvást.
A késő esti, nagy mennyiségű étkezés megterhelheti az emésztést, és megzavarhatja a szervezet természetes felkészülését a pihenésre. A kisebb adagok hatása azonban kevésbé tisztázott.
Egyes vizsgálatok szerint a finomított szénhidrátokban és hozzáadott cukorban gazdag ételek, például a fehér kenyér, a kekszek és a sütemények összefüggésbe hozhatók a rosszabb alvásminőséggel.
Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy ezek az ételek nagyobb vércukorszint-ingadozást okozhatnak, ami befolyásolhatja az alvással kapcsolatos hormonális folyamatokat.
Jonathan Johnston, a Surrey Egyetem professzora ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az összefüggés fordítva is működhet: az alváshiány fokozhatja az étvágyat és az energiadús ételek iránti vágyat.
A szakértők szerint ezért nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy minden esti nassolás rontja az alvás minőségét.
Hogyan kerülhetjük el az esti nassolást?
A szakértők szerint nem szükséges teljesen lemondani a lefekvés előtti falatokról. Sokkal fontosabb felismerni, hogy valódi éhség vagy megszokás miatt kívánunk-e enni.
Néhány egyszerű változtatás segíthet az esti étvágy kordában tartásában:
- Együnk táplálóbb vacsorát! A fehérjében és rostban gazdag ételek hosszabb ideig biztosíthatnak teltségérzetet.
- Változtassunk a szokásainkon! Ha rendszeresen tévénézés közben nassolunk, érdemes tudatosan megszakítani ezt a rutint.
- Ne együnk figyelmetlenül! Ha evés közben más tevékenységet végzünk, könnyebben fogyaszthatunk többet a szükségesnél.
- Tartsunk otthon egészségesebb alternatívákat! A gyümölcsök, a natúr joghurt és az olajos magvak jó választást jelenthetnek.
- Figyeljünk az adagokra! Nem kell teljesen lemondani a kedvenc édességeinkről, de érdemes mértéket tartani.
- Tervezzük meg előre a nassolást! Ha tudjuk, hogy este megéhezhetünk, készítsünk elő egy kisebb, tápláló harapnivalót.
Beaulieu hangsúlyozta, hogy alkalmanként egy kevés csokoládé elfogyasztása sem jelent problémát. A lényeg a mértékletesség és a tudatos választás.
A szakértő szerint az egyik leghatékonyabb módszer, ha otthon elsősorban egészségesebb nassolnivalókat tartunk. Így amikor este megkívánunk valamit, nagyobb valószínűséggel választunk táplálóbb ételt.
James Betts, a Bathi Egyetem professzora szerint ebben fontos szerepet játszik a ghrelin nevű hormon, amely az éhségérzet szabályozásáért felelős. Szintje általában a nap későbbi szakaszában magasabb, és bár az étkezések hatására csökkenhet, ez a változás a reggeli után erőteljesebb lehet, mint ebéd vagy vacsora után.