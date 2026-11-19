Émelygő gyomor, egy hatalmas morgás, majd jön, ami a csövön kifér: életünkben szinte mindannyian megtapasztaltuk már az ételmérgezés tüneteit, a napokban azonban több száz ember élhette át ugyanazt a borzalmat. Zala megyében november 4. óta tömeges rosszulléteket jelentettek, 1495 érintettből 373 személy egyszerre küzdött erős hányással és hasmenéssel. A panaszok kapcsán felmerült az ételmérgezés lehetősége, az ügyben a hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) négy ételmintában is bacillus cereus nevű baktériumot mutatott ki, amely elszaporodva egy rövid ideig lappangó fertőzést, a termelt toxinjai pedig szinte azonnali ételmérgezést okozhatnak.

Az ételmérgezés tünetei lehetnek a hasi görcs, hányás és hasmenés. Fotó: PerfectWave / Shutterstock

Különbséget kell tenni a fertőzés és a valódi ételmérgezés között

Lapunk dr. Makkos András háziorvost kérdezte arról, mi jellemző az ételmérgezéses tünetekre, illetve hogy a megjelenésük esetén mi a teendő, hogy megelőzhessük a komolyabb szövődményeket. Mint arra a doktor figyelmeztetett, nem mindegy, hogy az ételben elszaporodott kórokozó fertőzött-e meg minket, vagy az azok által termelt toxinok okoztak-e mérgezést.

„Az igazi ételmérgezés az, ha az ételben már nincsen élő baktérium, ám megtalálható benne a kórokozó toxinja” – kezdte az Origónak dr. Makkos András. „Ilyen esetben már egy órán belül megjelennek a tünetek erős hányás, akár hasmenés formájában. Más eset, ha valakit az ételben lévő élő kórokozók fertőznek meg: ilyenkor a legtöbb esetben 1-2 nap lappangási idő elteltével magas láz is társul a tünetekhez” – fejtette ki a doktor.

Melyek az ételmérgezés tünetei?

A toxinok által okozott ételmérgezés elsősorban hányingert és hányást idéz elő, ahogy dr. Makkos András is elmondta, már 1-2 órával a mérgezett étel elfogyasztása után. Fertőzés esetén a lappangási idő után kialakult panaszok többnyire hasi görcsök és hasmenés formájában jelentkeznek magas láz kíséretében.

„A tünetek jelentkezésekor azonnal értesíteni kell a háziorvost, népegészségügyi szempontból ugyanis fontos, hogy az esetek halmozódnak-e. Ha a tüneteket kísérő láz nagyon magas, esetleg véres, nyákos lesz a széklet, csillapíthatatlanná válik a hányás, illetve erős hasi fájdalom jelentkezik vagy a tünetek elhúzódnak, akkor is feltétlenül vegyük fel a kapcsolatot a háziorvosunkkal, ugyanis könnyen fennállhat a kiszáradás veszélye. Ha az ajkak cserepesek, a nyelv száraz, lepedékes, a szemek beesettek és nagy karikák jelennek meg alattuk, ritkán, nagyjából 6-8 óránként van csak vizelet, hirtelen felálláskor szédülés jelentkezik és levertség, aluszékonyság lesz jellemző ránk, akkor már nagyon közel vagyunk a kiszáradáshoz. Ilyen esetben nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot; háziorvoshoz, ügyeletre, akár sürgősségire kell menni, a tartós kiszáradás ugyanis eszméletvesztéshez, kómához, aztán halálhoz vezet!” – figyelmeztetett az orvos. Kiemelte: mindennek elkerülésére tanácsos egy 3 deciliteres vagy fél literes palackból inni 5-10 percenként egy-egy apró kortyot, így azt is pontosan mérhetjük, hogy mennyi idő alatt mennyi folyadékot fogyasztunk.