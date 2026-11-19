Émelygő gyomor, egy hatalmas morgás, majd jön, ami a csövön kifér: életünkben szinte mindannyian megtapasztaltuk már az ételmérgezés tüneteit, a napokban azonban több száz ember élhette át ugyanazt a borzalmat. Zala megyében november 4. óta tömeges rosszulléteket jelentettek, 1495 érintettből 373 személy egyszerre küzdött erős hányással és hasmenéssel. A panaszok kapcsán felmerült az ételmérgezés lehetősége, az ügyben a hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) négy ételmintában is bacillus cereus nevű baktériumot mutatott ki, amely elszaporodva egy rövid ideig lappangó fertőzést, a termelt toxinjai pedig szinte azonnali ételmérgezést okozhatnak.
Különbséget kell tenni a fertőzés és a valódi ételmérgezés között
Lapunk dr. Makkos András háziorvost kérdezte arról, mi jellemző az ételmérgezéses tünetekre, illetve hogy a megjelenésük esetén mi a teendő, hogy megelőzhessük a komolyabb szövődményeket. Mint arra a doktor figyelmeztetett, nem mindegy, hogy az ételben elszaporodott kórokozó fertőzött-e meg minket, vagy az azok által termelt toxinok okoztak-e mérgezést.
„Az igazi ételmérgezés az, ha az ételben már nincsen élő baktérium, ám megtalálható benne a kórokozó toxinja” – kezdte az Origónak dr. Makkos András. „Ilyen esetben már egy órán belül megjelennek a tünetek erős hányás, akár hasmenés formájában. Más eset, ha valakit az ételben lévő élő kórokozók fertőznek meg: ilyenkor a legtöbb esetben 1-2 nap lappangási idő elteltével magas láz is társul a tünetekhez” – fejtette ki a doktor.
Melyek az ételmérgezés tünetei?
A toxinok által okozott ételmérgezés elsősorban hányingert és hányást idéz elő, ahogy dr. Makkos András is elmondta, már 1-2 órával a mérgezett étel elfogyasztása után. Fertőzés esetén a lappangási idő után kialakult panaszok többnyire hasi görcsök és hasmenés formájában jelentkeznek magas láz kíséretében.
„A tünetek jelentkezésekor azonnal értesíteni kell a háziorvost, népegészségügyi szempontból ugyanis fontos, hogy az esetek halmozódnak-e. Ha a tüneteket kísérő láz nagyon magas, esetleg véres, nyákos lesz a széklet, csillapíthatatlanná válik a hányás, illetve erős hasi fájdalom jelentkezik vagy a tünetek elhúzódnak, akkor is feltétlenül vegyük fel a kapcsolatot a háziorvosunkkal, ugyanis könnyen fennállhat a kiszáradás veszélye. Ha az ajkak cserepesek, a nyelv száraz, lepedékes, a szemek beesettek és nagy karikák jelennek meg alattuk, ritkán, nagyjából 6-8 óránként van csak vizelet, hirtelen felálláskor szédülés jelentkezik és levertség, aluszékonyság lesz jellemző ránk, akkor már nagyon közel vagyunk a kiszáradáshoz. Ilyen esetben nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot; háziorvoshoz, ügyeletre, akár sürgősségire kell menni, a tartós kiszáradás ugyanis eszméletvesztéshez, kómához, aztán halálhoz vezet!” – figyelmeztetett az orvos. Kiemelte: mindennek elkerülésére tanácsos egy 3 deciliteres vagy fél literes palackból inni 5-10 percenként egy-egy apró kortyot, így azt is pontosan mérhetjük, hogy mennyi idő alatt mennyi folyadékot fogyasztunk.
Mit tehetünk odahaza?
Mivel a panaszok a legtöbb esetben 1-3 nap alatt maguktól elmúlnak, így kellő odafigyeléssel odahaza is átvészelhetjük a betegséget. Ehhez elengedhetetlen a már említett tudatos, folyamatos folyadékpótlás. A legjobb, ha a sima víz mellett többször is iszunk sós-cukros teát vagy patikában kapható rehidrációs oldatot.
„Éhezni sem kell! Hányás, hasmenés mellett nyugodtan lehet fogyasztani sovány húst, főtt krumplit, főtt rizst, háztartási kekszet, sós ropit. Kerülni kell azonban a fűszeres, zsíros, rostos ételeket és italok, ideértve a gyümölcsleveket is. Ezenkívül tejterméket se fogyasszunk, ugyanis könnyen előfordulhat átmeneti laktózintolerancia. A tejtermékeket a hasmenés megszűnte után még érdemes kerülni néhány napig, majd fokozatosan kell visszavezetni azokat az étrendbe” – fejtette ki dr. Makkos András háziorvos.
A doktor mindezen kívül arra is felhívta a figyelmet, hogy a tünetek elmúltát követő napon még nem áldásos közösségbe menni, kórokozót ugyanis még üríthetünk, és így könnyen megfertőzhetünk másokat.
Az ételmérgezés megelőzésének öt alapszabálya az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslata szerint
A közétkeztetésben kínált ételek okozta esetleges mérgezéseket és fertőzéseket ugyan nehéz kikerülni, pláne, ha az ételeken nem látszik, hogy szennyezettek, a saját környezetünkben azonban sokat tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük a betegségek kialakulását. Ehhez a következőkre kell figyelnünk a WHO útmutatása szerint:
- legalább 20 másodpercig végzett alapos kézmosás étkezés előtt, mosdóhasználat előtt és után, valamint hazaérkezés után;
- nyers és kész ételek elkülönítése;
- az ételek alapos, legalább 60 Celsius-fokos hőkezelése készítéskor és újramelegítéskor is;
- az ételek biztonságos tárolása;
- a megmosható ételek alapos megtisztítása fogasztás előtt, ideértve a hámozandó zöldségeket, gyümölcsöket is.
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