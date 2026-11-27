Az év végi stressz hátterében gyakran a feladatok és az elvárások felhalmozódása áll. Juan Carlos Urbina, a chilei Universidad de Las Américas pszichológia szakának oktatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a külső terhelés átmenetileg meghaladhatja szervezetünk önszabályozó képességét.

Az év végi stressz fáradtságot, ingerlékenységet és hangulatingadozást okozhat. (A kép illusztráció.)

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A szakember szerint a kimerültség és a hangulati változások felismerése azért fontos, mert ezek jelezhetik, hogy több pihenésre és rugalmasabb napirendre van szükségünk.

Három módszer, amely segíthet az év végi stressz leküzdésében

1. Fordítsunk elegendő időt a pihenésre!

A megfelelő minőségű alvás mellett a munka vagy a tanulás során beiktatott rövid szünetek is hozzájárulhatnak testi és lelki egyensúlyunk megőrzéséhez. Érdemes fokozatosan alkalmazkodni a napi rutin szezonális változásaihoz is.

2. Szabjunk határokat, és mérsékeljük az elvárásainkat!

Nem kell minden meghívásnak eleget tennünk, és valamennyi feladatot magunkra vállalnunk. A túlzott önmagunkkal szembeni elvárások mérséklése és a kötelezettségek tudatos rangsorolása segíthet megelőzni a kimerültséget.

3. Figyeljünk oda egymásra!

A családtagok, barátok és munkatársak támogatása védelmet nyújthat az elszigetelődéssel és az érzelmi túlterheltséggel szemben. Ha valamelyik szerettünkön a visszahúzódás vagy a rossz közérzet jeleit tapasztaljuk, kezdeményezzünk őszinte beszélgetést, és hallgassuk meg ítélkezés nélkül.