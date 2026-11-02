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26 éve hódítottuk meg az űrt: így dokkolt elsőként a Nemzetközi Űrállomáshoz az Expedíció-1 legénysége – Galéria

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Nem mindennapi lakásavatót tartott három űrhajós 2000. november 2-án, amikor beköltöztek a Föld felett keringő Nemzetközi Űrállomásra. Az Expedíció-1 küldetésével új korszak kezdődött, hiszen azóta megszakítás nélkül élnek emberek a világűrben.
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galériaexpedícióNemzetközi ŰrállomásISS

Nem mindennapi lakásavatót tartott három űrhajós 2000. november 2-án: beköltöztek a Föld felett keringő Nemzetközi Űrállomásra. Az Expedíció-1 küldetésével új korszak kezdődött, hiszen azóta megszakítás nélkül élnek emberek a világűrben.

Az Expedíció-1 parancsnoka, William M. Shepherd (középen), a Szojuz parancsnoka, Jurij P. Gidzenko (jobbra), és a repülésmérnök, Szergej K. Krikalev (balra) az oroszországi kiképzésük egyik szünetében
Az Expedíció-1 parancsnoka, William M. Shepherd (középen), a Szojuz parancsnoka, Jurij P. Gidzenko (jobbra), és a repülésmérnök, Szergej K. Krikalev (balra) az oroszországi kiképzésük egyik szünetében

26 éve indult az Expedíció-1

Pontosan 26 évvel ezelőtt három férfi olyan otthonba költözött, amelynek ablakából az egész bolygót megcsodálhatták. Az amerikai William Shepherd, valamint az orosz Jurij Gidzenko és Szergej Krikaljov október 31-én indult útnak a kazahsztáni Bajkonurból, majd két nappal később sikeresen dokkoltak az akkor még épülő Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS).

A feladatuk az volt, hogy működésbe hozzanak több létfontosságú berendezést, kialakítsák az alvóhelyeket, illetve gondoskodjanak arról, hogy a hely lakható legyen. Ennél fogva az ételmelegítő és az űrvécé üzembe helyezése is a feladataik közé tartozott.

Az Expedíció-1 legénysége közel öt hónapot töltött a világűrben. Ez idő alatt tudományos vizsgálatokat végeztek, és az űrállomás további építésében is közreműködtek. Végül 2001. március 21-én, a Discovery űrrepülőgéppel tértek vissza a Földre. Megérkezésükkel kezdődött az emberiség máig tartó, folyamatos jelenléte a világűrben. Azóta generációk váltották egymást a Föld körül keringő laboratóriumban, amely a nemzetközi együttműködés egyik leglátványosabb jelképe lett.

Galériánkban felidézzük az Expedíció-1 küldetés legemlékezetesebb pillanatait:

Az Expedíció-1 parancsnoka, William M. Shepherd (középen), a Szojuz parancsnoka, Jurij P. Gidzenko (jobbra), és a repülésmérnök, Szergej K. Krikalev (balra) az oroszországi kiképzésük egyik szünetében
A Szojuz hordozórakéta függőleges helyzetbe állítása, hogy kevesebb mint 48 óra múlva elindulhasson Bajkonurból
A legénység tagjai szünet közben a Johnson Űrközpont rendszerintegrációs létesítményében tartott edzésükön
A Szojuz űrhajó indulása a Bajkonur űrkikötőből, kazahsztáni idő szerint 10 óra 53 perckor
Egy ellátóhajó dokkolása a Nemzetközi Űrállomáshoz 2000. november 18-án
Szergej K. Krikalev űrhajós fényképeket készít a Zvezda szervizmodul belsejében néhány nappal érkezés után.
Szergej K. Krikalev a Zvezda szervizmoduljának egyik ablakánál, miközben az Atlantis űrrepülőgép közeledik a dokkolóhoz
Szergej a számítógépes munkaállomásánál munka közben
William Shepherd az űrruhájában az oroszországi Csillagvárosban található Gagarin Kozmonautaképző Központban tartott kiképzésén
Az eredeti csapathoz csatlakozó Robert L. Curbeam űrhajós a második űrséta során, az első expedíció egyik tagja által készített felvételen
Thomas D. Jones és Robert L. Curbeam, az STS-98 küldetés szakértői az Atlantis űrrepülőgép rakterében a harmadik űrséta során
Jurij P. Gidzenko, a Szojuz-parancsnoka a Zvezda szolgálati modul fedélzetéről tart kapcsolatot a földi irányítókkal.
A repülőmérnök a lábait egy alagútnyílásba támasztva dolgozik a Zvezda szervizmodulban.
Az Expedíció-1 legénysége éppen narancsot készül fogyasztani.
William Shepherd parancsnok az orosz szolgálati modul belsejét szemlélve
William Shepherd a Nemzetközi Űrállomás dokkolórekeszében
Jurij P. Gidzenko a Nemzetközi Űrállomáson az első héten
A legénység tagjai a vízben való túléléshez szükséges készségek gyakorlása közben a Fekete-tengeren
A legénység tagjai egy teherhajón pózolva a kiképzés után
William M. Shepherd, Jurij P. Gidzenko és Szergej K. Krikalev a hazatérési ünnepségükön a houstoni Ellington Field katonai támaszpont 990-es hangárjában
Galéria: 26 éve költöztek be először a Nemzetközi Űrállomásra – így hódították meg a csillagokat
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Az Expedíció-1 parancsnoka, William M. Shepherd (középen), a Szojuz parancsnoka, Jurij P. Gidzenko (jobbra), és a repülésmérnök, Szergej K. Krikalev (balra) az oroszországi kiképzésük egyik szünetében

 

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