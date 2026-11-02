26 éve hódítottuk meg az űrt: így dokkolt elsőként a Nemzetközi Űrállomáshoz az Expedíció-1 legénysége – Galéria

Nem mindennapi lakásavatót tartott három űrhajós 2000. november 2-án: beköltöztek a Föld felett keringő Nemzetközi Űrállomásra. Az Expedíció-1 küldetésével új korszak kezdődött, hiszen azóta megszakítás nélkül élnek emberek a világűrben.

Az Expedíció-1 parancsnoka, William M. Shepherd (középen), a Szojuz parancsnoka, Jurij P. Gidzenko (jobbra), és a repülésmérnök, Szergej K. Krikalev (balra) az oroszországi kiképzésük egyik szünetében

26 éve indult az Expedíció-1

Pontosan 26 évvel ezelőtt három férfi olyan otthonba költözött, amelynek ablakából az egész bolygót megcsodálhatták. Az amerikai William Shepherd, valamint az orosz Jurij Gidzenko és Szergej Krikaljov október 31-én indult útnak a kazahsztáni Bajkonurból, majd két nappal később sikeresen dokkoltak az akkor még épülő Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS).

A feladatuk az volt, hogy működésbe hozzanak több létfontosságú berendezést, kialakítsák az alvóhelyeket, illetve gondoskodjanak arról, hogy a hely lakható legyen. Ennél fogva az ételmelegítő és az űrvécé üzembe helyezése is a feladataik közé tartozott.

Az Expedíció-1 legénysége közel öt hónapot töltött a világűrben. Ez idő alatt tudományos vizsgálatokat végeztek, és az űrállomás további építésében is közreműködtek. Végül 2001. március 21-én, a Discovery űrrepülőgéppel tértek vissza a Földre. Megérkezésükkel kezdődött az emberiség máig tartó, folyamatos jelenléte a világűrben. Azóta generációk váltották egymást a Föld körül keringő laboratóriumban, amely a nemzetközi együttműködés egyik leglátványosabb jelképe lett.

Galériánkban felidézzük az Expedíció-1 küldetés legemlékezetesebb pillanatait: