Jön a fagy: ezeket a növényeket azonnal vidd be, különben elpusztulhatnak

- A fagy előtt a muskátlit, a leandert és a citrusféléket is érdemes védett helyre vinni.
- A dáliát és a kardvirágot másképp kell teleltetni, mint a cserepes növényeket.
- A kövirózsa, az árvácska és sok télálló évelő a szabadban is áttelelhet.
Az első komolyabb fagy sok növénytulajdonost érhet kellemetlen meglepetésként. A nyáron szépen fejlődő balkonvirágok és dézsás növények egy része már a nulla fok körüli hőmérséklettől is károsodhat. Nem kell azonban mindent becipelni a lakásba: akadnak olyan növények, amelyeknek természetes életciklusához tartozik a téli hideg. A legfontosabb, hogy különbséget tegyünk a fagyérzékeny, a fagyot csak részben tűrő és a teljesen télálló növényfajok között.
Ezeket a balkonvirágokat még a fagy előtt vigyük be
Muskátli teleltetése
Az egyik legnépszerűbb balkonvirágunk, a muskátli nem télálló. A töveket világos, hűvös, fagymentes helyen, lehetőleg 5–10 fok körül teleltessük. Télen csak mérsékelten öntözzük őket.
Petúnia és futópetúnia télen
A fagyot nem viselik el. Bár egyes fajták megfelelő körülmények között átteleltethetők, a legtöbben egynyári növényként tartják őket, és tavasszal új palántákat ültetnek.
Begónia teleltetése
A gumós begónia gumóit az első fagyok után kiemelhetjük, és száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolhatjuk. A különböző begóniafajták teleltetése azonban eltérhet.
Fukszia gondozása télen
A cserepes példányokat vigyük védett helyre. A legtöbb balkonon tartott fajta nem bírja a kemény fagyokat.
Leander teleltetése
Az enyhe, rövid fagyot egyes példányok átvészelhetik, de a tartós mínuszok veszélyesek. A növény túlélése szempontjából fontos, hogy világos, hűvös, fagymentes helyiségben teleltessük a leandert.
Citromfa és más citrusfélék gondozása fagypont környékén
A hidegre érzékeny növények közé tartozó citrusokat még a fagy előtt költöztessük világos, hűvös helyre. A túl meleg, sötét szoba levélhullást okozhat.
Fagy a kertben: ezeket a növényeket is védeni kell
Nemcsak a balkonon, hanem a kertben is akadnak olyan növények, amelyeknek segítségre van szükségük.
A dália gumóit a lombot megcsípő első fagy után érdemes kiásni, megszárítani és fagymentes helyen tárolni. Hasonlóan járhatunk el a kardvirág hagymagumóival és a kánna föld alatti részeivel. Ezeket tavasszal újra elültethetjük.
A rozmaring külön figyelmet érdemel: egyes fajták védett fekvésben átvészelhetik a telet, de a tartós hideg és a téli nedvesség károsíthatja őket. A cserépben nevelt rozmaringot érdemes világos, hűvös helyre vinni.
A füge idősebb, jól begyökeresedett példányai sok helyen áttelelnek a kertben, a fiatal növények tövét azonban ajánlott takarni. A rózsák tövét komposzttal vagy földdel kupacolhatjuk fel, különösen az érzékenyebb fajtáknál.
Ezek a növények a fagy ellenére is kint maradhatnak
Szerencsére nem kell minden virágot és dísznövényt télire beköltöztetni.
- Kövirózsa: rendkívül fagytűrő, a hideg helyett inkább a pangó víz veszélyezteti.
- Árvácska: jól viseli a hideget, enyhébb téli napokon akár virágozhat is.
- Levendula: a télálló fajták szabadföldben általában gond nélkül áttelelnek, ha a talaj jó vízáteresztő.
- Varjúháj: a télálló fajoknak nincs szükségük beltéri teleltetésre.
- Hóvirág, nárcisz, tulipán: hagymáik a földben maradhatnak, a téli hideg természetes fejlődési ciklusuk része.
- Borostyán és puszpáng: télálló növények, bár cserépben a gyökereik fokozott védelmet igényelhetnek.
Így készítsük fel a növényeket a hidegre!
A növények teleltetése előtt vizsgáljuk át a leveleket, mert a kártevők könnyen bekerülhetnek a lakásba. Távolítsuk el az elszáradt és beteg részeket, a téli hónapokban pedig csökkentsük az öntözést.
Fontos, hogy a teleltetés nem feltétlenül jelent meleg szobát. Sok mediterrán és balkonnövénynek inkább világos, 5–10 fokos helyiségre van szüksége.
A kint maradó cserepeket húzzuk védett fal mellé, és szigeteljük az edényeket, mert a gyökerek könnyebben átfagynak, mint a kerti talajban. A növényeket ne csomagoljuk légmentesen műanyag fóliába.
A legfontosabb szabály: ne várjuk meg, amíg a fagy már kárt tett a növényekben! Figyeljük a helyi éjszakai előrejelzést, és időben gondoskodjunk a fagyérzékeny kedvenceinkről.
A leander teleltetéséről és gondozásáról még többet tudhatsz meg az alábbi videóból:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: