Jön a fagy: ezeket a növényeket azonnal vidd be, különben elpusztulhatnak

A fagy előtt a muskátlit, a leandert és a citrusféléket is érdemes védett helyre vinni.

A dáliát és a kardvirágot másképp kell teleltetni, mint a cserepes növényeket.

A kövirózsa, az árvácska és sok télálló évelő a szabadban is áttelelhet.

Az első komolyabb fagy sok növénytulajdonost érhet kellemetlen meglepetésként. A nyáron szépen fejlődő balkonvirágok és dézsás növények egy része már a nulla fok körüli hőmérséklettől is károsodhat. Nem kell azonban mindent becipelni a lakásba: akadnak olyan növények, amelyeknek természetes életciklusához tartozik a téli hideg. A legfontosabb, hogy különbséget tegyünk a fagyérzékeny, a fagyot csak részben tűrő és a teljesen télálló növényfajok között.

A fagy érkezése előtt, a hidegre érzékeny növényeket teleltetni kell.

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Ezeket a balkonvirágokat még a fagy előtt vigyük be

Muskátli teleltetése

Az egyik legnépszerűbb balkonvirágunk, a muskátli nem télálló. A töveket világos, hűvös, fagymentes helyen, lehetőleg 5–10 fok körül teleltessük. Télen csak mérsékelten öntözzük őket.

Petúnia és futópetúnia télen

A fagyot nem viselik el. Bár egyes fajták megfelelő körülmények között átteleltethetők, a legtöbben egynyári növényként tartják őket, és tavasszal új palántákat ültetnek.

Begónia teleltetése

A gumós begónia gumóit az első fagyok után kiemelhetjük, és száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolhatjuk. A különböző begóniafajták teleltetése azonban eltérhet.

Fukszia gondozása télen

A cserepes példányokat vigyük védett helyre. A legtöbb balkonon tartott fajta nem bírja a kemény fagyokat.

Leander teleltetése

Az enyhe, rövid fagyot egyes példányok átvészelhetik, de a tartós mínuszok veszélyesek. A növény túlélése szempontjából fontos, hogy világos, hűvös, fagymentes helyiségben teleltessük a leandert.

Citromfa és más citrusfélék gondozása fagypont környékén

A hidegre érzékeny növények közé tartozó citrusokat még a fagy előtt költöztessük világos, hűvös helyre. A túl meleg, sötét szoba levélhullást okozhat.

Fagy a kertben: ezeket a növényeket is védeni kell

Nemcsak a balkonon, hanem a kertben is akadnak olyan növények, amelyeknek segítségre van szükségük.