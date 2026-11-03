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leander teleltetése

Jön a fagy: ezeket a növényeket azonnal vidd be, különben elpusztulhatnak

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A héten érkező fagy komoly veszélyt jelenthet a balkonon és a kertben tartott, hidegre érzékeny növényekre. A muskátli, a leander és a citrusfélék különösen rosszul viselik a mínuszokat, más növények viszont gond nélkül átvészelhetik a telet a szabadban. Mutatjuk, mit kell teleltetni, mit érdemes megvédeni a fagytól, és melyik növény maradhat nyugodtan a helyén.
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leander teleltetésemuskátlinövénygondozáspetúniafagyérzékeny
  • A fagy előtt a muskátlit, a leandert és a citrusféléket is érdemes védett helyre vinni.
  • A dáliát és a kardvirágot másképp kell teleltetni, mint a cserepes növényeket.
  • A kövirózsa, az árvácska és sok télálló évelő a szabadban is áttelelhet.

Az első komolyabb fagy sok növénytulajdonost érhet kellemetlen meglepetésként. A nyáron szépen fejlődő balkonvirágok és dézsás növények egy része már a nulla fok körüli hőmérséklettől is károsodhat. Nem kell azonban mindent becipelni a lakásba: akadnak olyan növények, amelyeknek természetes életciklusához tartozik a téli hideg. A legfontosabb, hogy különbséget tegyünk a fagyérzékeny, a fagyot csak részben tűrő és a teljesen télálló növényfajok között.

fagy érkezése előtt teleltetésre félrerakott növények
A fagy érkezése előtt, a hidegre érzékeny növényeket teleltetni kell. 
Fotó: 123RF / 123RF

Ezeket a balkonvirágokat még a fagy előtt vigyük be

Muskátli teleltetése

Az egyik legnépszerűbb balkonvirágunk, a muskátli nem télálló. A töveket világos, hűvös, fagymentes helyen, lehetőleg 5–10 fok körül teleltessük. Télen csak mérsékelten öntözzük őket.

Petúnia és futópetúnia télen

A fagyot nem viselik el. Bár egyes fajták megfelelő körülmények között átteleltethetők, a legtöbben egynyári növényként tartják őket, és tavasszal új palántákat ültetnek.

Begónia teleltetése

A gumós begónia gumóit az első fagyok után kiemelhetjük, és száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolhatjuk. A különböző begóniafajták teleltetése azonban eltérhet.

Fukszia gondozása télen

A cserepes példányokat vigyük védett helyre. A legtöbb balkonon tartott fajta nem bírja a kemény fagyokat.

Leander teleltetése

Az enyhe, rövid fagyot egyes példányok átvészelhetik, de a tartós mínuszok veszélyesek. A növény túlélése szempontjából fontos, hogy világos, hűvös, fagymentes helyiségben teleltessük a leandert.

Citromfa és más citrusfélék gondozása fagypont környékén

A hidegre érzékeny növények közé tartozó citrusokat még a fagy előtt költöztessük világos, hűvös helyre. A túl meleg, sötét szoba levélhullást okozhat.

Fagy a kertben: ezeket a növényeket is védeni kell

Nemcsak a balkonon, hanem a kertben is akadnak olyan növények, amelyeknek segítségre van szükségük.

A dália gumóit a lombot megcsípő első fagy után érdemes kiásni, megszárítani és fagymentes helyen tárolni. Hasonlóan járhatunk el a kardvirág hagymagumóival és a kánna föld alatti részeivel. Ezeket tavasszal újra elültethetjük.

A rozmaring külön figyelmet érdemel: egyes fajták védett fekvésben átvészelhetik a telet, de a tartós hideg és a téli nedvesség károsíthatja őket. A cserépben nevelt rozmaringot érdemes világos, hűvös helyre vinni.

A füge idősebb, jól begyökeresedett példányai sok helyen áttelelnek a kertben, a fiatal növények tövét azonban ajánlott takarni. A rózsák tövét komposzttal vagy földdel kupacolhatjuk fel, különösen az érzékenyebb fajtáknál.

leander teleltetése fagyok előtt
A leandert ha dézsában vagy cserében van, vigyük be a kertből, ha ki van ültetve, akkor növényvédő zsákot tegyünk rá.
Fotó: 123RF / 123RF

Ezek a növények a fagy ellenére is kint maradhatnak

Szerencsére nem kell minden virágot és dísznövényt télire beköltöztetni.

  • Kövirózsa: rendkívül fagytűrő, a hideg helyett inkább a pangó víz veszélyezteti.
  • Árvácska: jól viseli a hideget, enyhébb téli napokon akár virágozhat is.
  • Levendula: a télálló fajták szabadföldben általában gond nélkül áttelelnek, ha a talaj jó vízáteresztő.
  • Varjúháj: a télálló fajoknak nincs szükségük beltéri teleltetésre.
  • Hóvirág, nárcisz, tulipán: hagymáik a földben maradhatnak, a téli hideg természetes fejlődési ciklusuk része.
  • Borostyán és puszpáng: télálló növények, bár cserépben a gyökereik fokozott védelmet igényelhetnek.

Így készítsük fel a növényeket a hidegre!

A növények teleltetése előtt vizsgáljuk át a leveleket, mert a kártevők könnyen bekerülhetnek a lakásba. Távolítsuk el az elszáradt és beteg részeket, a téli hónapokban pedig csökkentsük az öntözést.

Fontos, hogy a teleltetés nem feltétlenül jelent meleg szobát. Sok mediterrán és balkonnövénynek inkább világos, 5–10 fokos helyiségre van szüksége.

A kint maradó cserepeket húzzuk védett fal mellé, és szigeteljük az edényeket, mert a gyökerek könnyebben átfagynak, mint a kerti talajban. A növényeket ne csomagoljuk légmentesen műanyag fóliába.

A legfontosabb szabály: ne várjuk meg, amíg a fagy már kárt tett a növényekben! Figyeljük a helyi éjszakai előrejelzést, és időben gondoskodjunk a fagyérzékeny kedvenceinkről.

A leander teleltetéséről és gondozásáról még többet tudhatsz meg az alábbi videóból:

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