A fáradtság nem feltétlenül annak a jele, hogy túl keveset alszunk. Előfordulhat, hogy valaki egy teljes éjszakát átaludt, másnap mégis kimerültnek érzi magát, nehezen koncentrál, és a megszokott feladatok elvégzése is több energiájába kerül. A panaszok hátterében vitaminhiány, életmódbeli tényezők, gyógyszerek mellékhatásai vagy akár betegségek is állhatnak – írja a Focus.
Ez a nyolc ok állhat az állandó fáradtság hátterében
1. Vashiány
A vas nélkülözhetetlen a vörösvértestek megfelelő működéséhez és az oxigén szállításához. Ha a szervezetben túl kevés vas található, vashiányos vérszegénység alakulhat ki, amely fáradtságot, gyengeséget és koncentrációs nehézségeket okozhat.
Mit tehetünk? Érdemes vasban gazdag élelmiszereket, például:
- húsokat,
- hüvelyeseket
- és zöld leveles zöldségeket fogyasztani.
A C-vitamin segíti a növényi eredetű vas felszívódását. Vashiány gyanúja esetén vérvizsgálat javasolt, vaspótló készítményt pedig lehetőleg orvosi javaslatra szedjünk.
2. Allergia elleni gyógyszerek
Az allergiás tünetek enyhítésére használt antihisztaminok egy része álmosságot és csökkent éberséget okozhat. Egyes hatóanyagok ugyanis az agy működésére is hatással vannak. A gyógyszerek hatása egyénenként eltérő lehet. A régebbi típusú antihisztaminok általában nagyobb valószínűséggel okoznak álmosságot, de bizonyos újabb készítmények mellett is jelentkezhet ez a mellékhatás.
Mit tehetünk? Ha az allergia elleni gyógyszer bevétele után rendszeresen fáradtnak érezzük magunkat, érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni. Szükség esetén kevésbé álmosító készítményre lehet váltani, vagy módosítható a bevétel időpontja.
3. Kevés folyadék fogyasztása
A nem megfelelő folyadékbevitel szintén hozzájárulhat a fáradtsághoz. Már az enyhe kiszáradás is okozhat fejfájást, koncentrációs nehézségeket és gyengeséget.
A Pennsylvaniai Egyetem kutatói egy több ezer résztvevő adatait feldolgozó vizsgálatban összefüggést találtak a folyadékfogyasztás és az alvás között. Az eredmények arra utalnak, hogy a kevés folyadék fogyasztása és a rossz alvás kölcsönösen összefügghet.
Mit tehetünk? Általánosságban napi 1,5–2 liter folyadék fogyasztása javasolt, de a szükséglet függ a fizikai aktivitástól, az időjárástól és az egészségi állapottól is. A legjobb választás a víz és a cukrozatlan tea.
4. Cukorbetegség
A tartós kimerültség a cukorbetegség egyik tünete is lehet. A 2-es típusú cukorbetegség esetén a szervezet sejtjei nem reagálnak megfelelően az inzulinra, ezért zavart szenved a vércukorszint szabályozása.
A betegséghez társuló magas vércukorszint fáradtságot és gyengeséget okozhat. További figyelmeztető jel lehet a fokozott szomjúság, a gyakori vizelés és a homályos látás.
Mit tehetünk? Ha a fáradtság mellett más tünetek is jelentkeznek, érdemes háziorvoshoz fordulni. Vércukorszint- és HbA1c-vizsgálattal ellenőrizhető, hogy fennáll-e cukoranyagcsere-zavar.
5. Mozgáshiány
Bár fáradtan nehéz rávenni magunkat a testmozgásra, a mozgásszegény életmód hosszabb távon tovább fokozhatja a kimerültséget.
A rendszeres fizikai aktivitás javíthatja az állóképességet, az alvás minőségét és a közérzetet. Tudományos vizsgálatok szerint a megfelelően megválasztott testmozgás bizonyos betegségekhez, például daganatos megbetegedésekhez kapcsolódó fáradtságot is enyhítheti.
Mit tehetünk? Nem szükséges azonnal intenzív edzésbe kezdeni. Már egy rövid séta, könnyű torna vagy kerékpározás is kedvezően hathat az energiaszintre. A mozgás mennyiségét érdemes fokozatosan növelni, az egészségi állapothoz igazítva.
6. B12-vitamin-hiány
A B12-vitamin fontos szerepet játszik a vörösvértestek képződésében és az idegrendszer megfelelő működésében. Hiánya vérszegénységet, fáradtságot, koncentrációs zavarokat és sápadtságot okozhat. A szervezet a B12-vitamint hosszabb ideig képes raktározni, ezért a hiány tünetei akár évek alatt is kialakulhatnak.
A vegán étrendet követők fokozottan veszélyeztetettek, mivel a vitamin természetes formában elsősorban állati eredetű élelmiszerekben található meg. Ugyanakkor felszívódási zavar miatt vegyes étrend mellett is kialakulhat hiányállapot.
Mit tehetünk? B12-vitamin található például a húsokban, a halakban, a tojásban és a tejtermékekben. A vegán étrendet követők számára B12-vitaminnal dúsított élelmiszerek vagy étrend-kiegészítők fogyasztása szükséges. A hiány vérvizsgálattal ellenőrizhető.
7. Túl késői kávéfogyasztás
A kávé sokak számára a reggeli ébredés elengedhetetlen része, a koffein azonban akár órákon keresztül is hatással lehet a szervezetre.
A délután elfogyasztott kávé megnehezítheti az esti elalvást, és ronthatja az alvás minőségét. Emiatt másnap akkor is fáradtnak érezhetjük magunkat, ha látszólag elegendő időt töltöttünk ágyban.
A koffein lebontásának sebessége egyénenként eltérő, ezért vannak, akik érzékenyebbek a hatására.
Mit tehetünk? Érdemes megfigyelni, hogy a kávéfogyasztás befolyásolja-e az alvásunkat. Ha igen, célszerű a koffeintartalmú italokat a délelőtti órákra korlátozni, délután pedig koffeinmentes változatot választani.
8. Pajzsmirigyproblémák
A pajzsmirigy hormonjai fontos szerepet játszanak az anyagcsere szabályozásában. Ha a pajzsmirigy túl kevés hormont termel, a szervezet működése lelassulhat, ami fáradtságot, álmosságot és gyengeséget okozhat.
A pajzsmirigy-alulműködés további tünete lehet a hízás, a fázékonyság és a száraz bőr.
A pajzsmirigy túlműködése szintén járhat kimerültséggel, bár ilyenkor gyakrabban jelentkezik szapora szívverés, nyugtalanság, fokozott izzadás és fogyás.
Mit tehetünk? Tartós panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni. A pajzsmirigy működése vérvizsgálattal, elsősorban a TSH-szint és szükség esetén a pajzsmirigyhormonok mérésével ellenőrizhető.
A tartós fáradtságot nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Ha a panaszok megfelelő alvás, kiegyensúlyozott táplálkozás és rendszeres mozgás mellett sem enyhülnek, orvosi kivizsgálás segíthet feltárni a háttérben álló okokat.
A vashiány különösen gyakori az erős menstruációval járó vérveszteség esetén, de szülés utáni vérveszteség, nem megfelelő táplálkozás vagy felszívódási zavar is előidézheti.