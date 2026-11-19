A fáradtság nem feltétlenül annak a jele, hogy túl keveset alszunk. Előfordulhat, hogy valaki egy teljes éjszakát átaludt, másnap mégis kimerültnek érzi magát, nehezen koncentrál, és a megszokott feladatok elvégzése is több energiájába kerül. A panaszok hátterében vitaminhiány, életmódbeli tényezők, gyógyszerek mellékhatásai vagy akár betegségek is állhatnak – írja a Focus.

A fáradtság megfelelő mennyiségű alvás mellett is jelentkezhet

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Ez a nyolc ok állhat az állandó fáradtság hátterében

1. Vashiány

A vas nélkülözhetetlen a vörösvértestek megfelelő működéséhez és az oxigén szállításához. Ha a szervezetben túl kevés vas található, vashiányos vérszegénység alakulhat ki, amely fáradtságot, gyengeséget és koncentrációs nehézségeket okozhat.

Mit tehetünk? Érdemes vasban gazdag élelmiszereket, például:

húsokat,

hüvelyeseket

és zöld leveles zöldségeket fogyasztani.

A C-vitamin segíti a növényi eredetű vas felszívódását. Vashiány gyanúja esetén vérvizsgálat javasolt, vaspótló készítményt pedig lehetőleg orvosi javaslatra szedjünk.

2. Allergia elleni gyógyszerek

Az allergiás tünetek enyhítésére használt antihisztaminok egy része álmosságot és csökkent éberséget okozhat. Egyes hatóanyagok ugyanis az agy működésére is hatással vannak. A gyógyszerek hatása egyénenként eltérő lehet. A régebbi típusú antihisztaminok általában nagyobb valószínűséggel okoznak álmosságot, de bizonyos újabb készítmények mellett is jelentkezhet ez a mellékhatás.

Mit tehetünk? Ha az allergia elleni gyógyszer bevétele után rendszeresen fáradtnak érezzük magunkat, érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni. Szükség esetén kevésbé álmosító készítményre lehet váltani, vagy módosítható a bevétel időpontja.

3. Kevés folyadék fogyasztása

A nem megfelelő folyadékbevitel szintén hozzájárulhat a fáradtsághoz. Már az enyhe kiszáradás is okozhat fejfájást, koncentrációs nehézségeket és gyengeséget.

Mit tehetünk? Általánosságban napi 1,5–2 liter folyadék fogyasztása javasolt, de a szükséglet függ a fizikai aktivitástól, az időjárástól és az egészségi állapottól is. A legjobb választás a víz és a cukrozatlan tea.