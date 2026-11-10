Felépülés a függőségből: „16 évesen biztos voltam benne, hogy heroin-túladagolásban halok meg”

Cikkünkben bemutatjuk, hogyan válhat a kamaszkori bulizás súlyos drogfüggőséggé;

miért nem igaz, hogy csak hajléktalan vagy lecsúszott embereket érinthet szenvedélybetegség;

és azt, milyen szerepe lehet a családnak és a hozzátartozóknak a felépülésben.

Számtalan tévhit és előítélet él az emberek fejében a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban. Ezt pontosan tudja Sóvágó Viktória is, aki egykor maga is drogfüggő volt, ma azonban szociális munkásként és ifjúságsegítő szakemberként támogatja a bajba jutott családokat. Szerinte a felépülés a függőségből lehetséges, de hosszú és embert próbáló folyamat.

Sóvágó Viktória szerint a felépülés a függőségből hosszú és kihívásokkal teli folyamat, de megfelelő segítséggel lehetséges. Fotó: Sóvágó Viktória Facebook-oldala

Felépülés a függőségből: a poklon ment keresztül Sóvágó Viktória

Viktória története látszólag ártatlanul kezdődött. Fiatalon bulizni járt, mint a kortársai, kezdetben pedig csak az alkohol volt jelen az életében.

„Már akkor is éreztem, hogy bárhogy próbálkoztam, folyamatosan kontrollvesztett állapotba kerültem. Mindegy, milyen elhatározást tettem, az első korty után nem tudtam megállni és képszakadásig ittam magam” – kezdte történetét az ifjúságsegítő szakember. Viktória életében később megjelentek a drogok is. Hiába próbált szabályokat felállítani magának, egyre többet és többet használt tudatmódosító szereket.

„Eleinte megfogadtam, hogy nem fogok venni magamnak, csak másokkal együtt használok. Aztán szépen lassan saját fogyasztásra is szereztem. Folyamatosan elszigetelődtem és elkezdtem lopni másoktól, pénzhez jutni bárhogyan, csak hogy finanszírozzam a használatot.” Idővel már napi szinten használt alkoholt, gyógyszereket és különböző drogokat.

Úgy éreztem, a drogok kitöltik a bennem lévő űrt. Folyamatosan kívülállónak éreztem magam, mintha nem passzolnék ebbe a világba

– árulta el Viktória.

Túladagolás jelentette a végső segélykiáltást

Viktória egy túladagolás miatt napokat töltött a toxikológiai osztályon tizenévesen, majd a pszichiátriai zárt osztályra került. Innen csak azzal az egy feltétellel engedték haza, hogy 24 órás felügyelet alatt marad, amíg be nem kerül egy rehabilitációs intézménybe. Ekkor azonban a lány még egyáltalán nem akart leállni vagy kitisztulni. A családtagjai szerencsére megértették mekkora a baj, és mindent megtettek a felépüléséért.