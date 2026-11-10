Felépülés a függőségből: „16 évesen biztos voltam benne, hogy heroin-túladagolásban halok meg”

- Cikkünkben bemutatjuk, hogyan válhat a kamaszkori bulizás súlyos drogfüggőséggé;
- miért nem igaz, hogy csak hajléktalan vagy lecsúszott embereket érinthet szenvedélybetegség;
- és azt, milyen szerepe lehet a családnak és a hozzátartozóknak a felépülésben.
Számtalan tévhit és előítélet él az emberek fejében a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban. Ezt pontosan tudja Sóvágó Viktória is, aki egykor maga is drogfüggő volt, ma azonban szociális munkásként és ifjúságsegítő szakemberként támogatja a bajba jutott családokat. Szerinte a felépülés a függőségből lehetséges, de hosszú és embert próbáló folyamat.
Felépülés a függőségből: a poklon ment keresztül Sóvágó Viktória
Viktória története látszólag ártatlanul kezdődött. Fiatalon bulizni járt, mint a kortársai, kezdetben pedig csak az alkohol volt jelen az életében.
„Már akkor is éreztem, hogy bárhogy próbálkoztam, folyamatosan kontrollvesztett állapotba kerültem. Mindegy, milyen elhatározást tettem, az első korty után nem tudtam megállni és képszakadásig ittam magam” – kezdte történetét az ifjúságsegítő szakember. Viktória életében később megjelentek a drogok is. Hiába próbált szabályokat felállítani magának, egyre többet és többet használt tudatmódosító szereket.
„Eleinte megfogadtam, hogy nem fogok venni magamnak, csak másokkal együtt használok. Aztán szépen lassan saját fogyasztásra is szereztem. Folyamatosan elszigetelődtem és elkezdtem lopni másoktól, pénzhez jutni bárhogyan, csak hogy finanszírozzam a használatot.” Idővel már napi szinten használt alkoholt, gyógyszereket és különböző drogokat.
Úgy éreztem, a drogok kitöltik a bennem lévő űrt. Folyamatosan kívülállónak éreztem magam, mintha nem passzolnék ebbe a világba
– árulta el Viktória.
Túladagolás jelentette a végső segélykiáltást
Viktória egy túladagolás miatt napokat töltött a toxikológiai osztályon tizenévesen, majd a pszichiátriai zárt osztályra került. Innen csak azzal az egy feltétellel engedték haza, hogy 24 órás felügyelet alatt marad, amíg be nem kerül egy rehabilitációs intézménybe. Ekkor azonban a lány még egyáltalán nem akart leállni vagy kitisztulni. A családtagjai szerencsére megértették mekkora a baj, és mindent megtettek a felépüléséért.
„A szüleim hoztak egy döntést, nekem nem állt szándékomban leállni vagy abbahagyni a használatot. Nem tartottam magam függőnek, nem ismertem a felépülést, vagy hogy abba lehet hagyni. Hét hónapig voltam terápián, majd utána kezdtem egy teljesen új életet. A felépülésem fontos része, hogy továbbra is teljes absztinenciát tartok, megtanultam kezelni az érzéseimet, illetve azokat a helyzeteket, amelyekre korábban használtam. Ezt a mai napig az önsegítő közösségek segítségével tartom szinten.”
2010. október 19-én az élettől egy második esélyt kapott, amelyet megragadott és sosem engedett el. Ma már több mint 16 éve teljesen tiszta.
„Nem vagy egyedül”
Habár ma már nehéz elképzelni, Viktóriának fiatalként egyáltalán nem volt jövőképe. Úgy érezte, nincsenek céljai: nem gondolkodott továbbtanuláson vagy családalapításon. A legnagyobb baj pedig az volt, hogy nem volt előtte pozitív példa arról, hogyan lehetne kitisztulni.
„Akkoriban annyit láttam magam előtt, hogy csak két fajta szerhasználó van: aki használ és aki belehalt az anyagozásba. Egyetlen célt láttam magam előtt, hogy 30 évesen meghalok majd heroin-túladagolásban, mert nekem valószínűleg ez jutott. Sosem hallottam vagy láttam akkor olyan szenvedélybeteget, aki leállt a szerhasználattal és tisztán él egy boldog és teljes életet. Ma 32 éves vagyok, úgyhogy hivatalosan is megcáfoltam az akkori »célomat«” – árulta el büszkeséggel a hangjában a szociális munkás. Viktória egyébként a terápiája alatt döntötte el, hogy egyszer szeretne visszatérni segítőnek, viszont az addiktológia szakiránya nem vált be neki. Ellenben rájött, hogy van érzéke és személyes tapasztalata ahhoz, hogy a szenvedélybetegek családtagjainak segíthessen.
A függőség nem válogat
Szakemberként Viktória naponta találkozik azokkal a tévhitekkel, amelyek sokszor megnehezítik a segítségkérést vagy az addikció felismerését.
„A klienseim kilencven százaléka azzal kezdi, hogy az ő gyerekük vagy házastársuk rendkívül intelligens, érzékeny ember. Ez így is van. A függőség betegség, nincs tekintettel korra, társadalmi helyzetre vagy intelligenciára. A másik tévhit, hogy csak saját elhatározásból lehet felépülni. Az emberek többsége, akik ellátó intézménybe, rehabra vagy bármilyen programba kerülnek, általában nem saját elhatározásukból kezdik el, hanem mert a következmények arra kényszerítik őket. Az én esetem is ezt mutatja, miszerint nem a mélyponton érkezett el a döntés, hogy nem akarok többet használni, hanem amikor már tiszta voltam.”
Egy drogfüggő családtag esetén nem elég a szeretet
Viktória tapasztalatai szerint a hozzátartozók szerepe függőség esetén elengedhetetlen. Ugyanakkor sokan akaratlanul is olyan hibákat követnek el, amelyek fenntarthatják a problémát.
Az aktív függőknél a támogatás és a szeretet sokszor összekeveredik a megmentéssel. Rengeteg hozzátartozó esik bele abba a csapdába, hogy azt hiszi, ha eléggé támogatja a szerettét, akkor ő majd megváltozik. Ezzel azonban csak kényelmessé teszi a szerhasználatot.
Az egykori függő szerint különösen fontos, hogy a rokonok ne egyedül próbáljanak szembeszállni a problémával.
Drogfüggő a családban: hogyan segíthetünk egy szenvedélybetegen?
A kérdésre nincs egyszerű vagy gyors válasz. A szociális munkás szerint odafigyeléssel, gyors és szakszerű segítséggel sokat tehetünk a családtagunk megmentéséért.
„Sokan azzal nyugtatják magukat, hogy a hozzátartozójuk beismerte, hogy kipróbált szereket. A legtöbb esetben viszont csak a töredékét mondják el a teljes igazságnak, és a szerhasználat sokkal mélyebb formát öltött már. Ha felmerül a gyanú, vagy ott motoszkál bennük ez az érzés, az nem véletlenül van. Kérjenek szakszerű segítséget és inkább bizonyosodjanak meg az ellenkezőjéről, mintsem a végtelenségig próbálják tagadni saját magukban. Hozzátartozóknak is működnek online elérhető önsegítő csoportok, irodalmak, leírások. Tájékozódjanak a függőségről és ne várjanak addig, amíg a szerhasználó jut el odáig, hogy változtatni akarjon. Ők is tehetnek lépéseket annak érdekében, hogy visszakapják az életük irányítását” – zárta sorait a tanácsadó.
Sóvágó Viktória Facebook-oldalán további tanácsokat és szakmai információkat találhattok, valamint különböző videókat is készít a szenvedélybetegek és családtagjaik számára:
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