Fidel Castro az 1959-es kubai forradalom után került hatalomra, és évtizedeken át meghatározta Kuba politikáját.

Az amerikai hírszerzés több merényletet is tervezett a kubai vezető ellen, amelyek közül számos már az előkészületek során meghiúsult.

A legendássá vált 638 merényletkísérlet száma kubai forrásokból származik, történelmi hitelessége vitatott.

Fidel Castro neve összeforrt a kubai forradalommal, a kommunista rendszer kiépítésével és a hidegháború legfeszültebb időszakával. Megítélése rendkívül ellentmondásos: támogatói az oktatás és az egészségügy fejlesztését hangsúlyozzák, míg bírálói a politikai elnyomásra, a szabadságjogok korlátozására és az ellenzék üldözésére hívják fel a figyelmet. A kubai vezető életének egyik legérdekesebb fejezete azonban a személye ellen irányuló titkosszolgálati műveletek története. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, vagyis a CIA egyes elképzelései akár egy fekete humorral átszőtt kémfilm forgatókönyvébe is beleillettek volna.

Fidel Castro a dzsungelben, fegyveres gerillákkal.

Fotó: Wikipédia

Fidel Castro és a CIA: miért akarták eltávolítani a kubai vezetőt?

Miután Fidel Castro 1959-ben megdöntötte Fulgencio Batista rendszerét, Kuba és az Egyesült Államok viszonya gyorsan megromlott. Az amerikai érdekeltségek államosítása, majd a Szovjetunióhoz való közeledés különösen aggasztotta Washingtont. A feszültséget tovább növelte az 1961-es sikertelen Disznó-öbölbeli invázió, majd az 1962-es kubai rakétaválság, amelynek során a világ veszélyesen közel került egy atomháborúhoz.

Az amerikai hírszerzés eközben titkos műveletekkel is megpróbálta gyengíteni Castro hatalmát. Az elképzelések között a politikai lejáratástól egészen a fizikai megsemmisítésig számos lehetőség szerepelt.

Fidel Castro elleni merényletek: amikor a szakálla is politikai célponttá vált

Fidel Castro sűrű szakálla, katonai egyenruhája és jellegzetes megjelenése idővel a kubai forradalom jelképévé vált. Az amerikai hírszerzésnél ezért még olyan ötleteket is mérlegeltek, amelyek a vezető külsejének megváltoztatásával próbálták volna aláásni tekintélyét.