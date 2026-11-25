- Fidel Castro az 1959-es kubai forradalom után került hatalomra, és évtizedeken át meghatározta Kuba politikáját.
- Az amerikai hírszerzés több merényletet is tervezett a kubai vezető ellen, amelyek közül számos már az előkészületek során meghiúsult.
- A legendássá vált 638 merényletkísérlet száma kubai forrásokból származik, történelmi hitelessége vitatott.
Fidel Castro neve összeforrt a kubai forradalommal, a kommunista rendszer kiépítésével és a hidegháború legfeszültebb időszakával. Megítélése rendkívül ellentmondásos: támogatói az oktatás és az egészségügy fejlesztését hangsúlyozzák, míg bírálói a politikai elnyomásra, a szabadságjogok korlátozására és az ellenzék üldözésére hívják fel a figyelmet. A kubai vezető életének egyik legérdekesebb fejezete azonban a személye ellen irányuló titkosszolgálati műveletek története. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, vagyis a CIA egyes elképzelései akár egy fekete humorral átszőtt kémfilm forgatókönyvébe is beleillettek volna.
Fidel Castro és a CIA: miért akarták eltávolítani a kubai vezetőt?
Miután Fidel Castro 1959-ben megdöntötte Fulgencio Batista rendszerét, Kuba és az Egyesült Államok viszonya gyorsan megromlott. Az amerikai érdekeltségek államosítása, majd a Szovjetunióhoz való közeledés különösen aggasztotta Washingtont. A feszültséget tovább növelte az 1961-es sikertelen Disznó-öbölbeli invázió, majd az 1962-es kubai rakétaválság, amelynek során a világ veszélyesen közel került egy atomháborúhoz.
Az amerikai hírszerzés eközben titkos műveletekkel is megpróbálta gyengíteni Castro hatalmát. Az elképzelések között a politikai lejáratástól egészen a fizikai megsemmisítésig számos lehetőség szerepelt.
Fidel Castro elleni merényletek: amikor a szakálla is politikai célponttá vált
Fidel Castro sűrű szakálla, katonai egyenruhája és jellegzetes megjelenése idővel a kubai forradalom jelképévé vált. Az amerikai hírszerzésnél ezért még olyan ötleteket is mérlegeltek, amelyek a vezető külsejének megváltoztatásával próbálták volna aláásni tekintélyét.
A cél nem minden esetben Castro életének kioltása volt. Egyes tervek inkább nyilvános megszégyenítésére és politikai hitelességének rombolására irányultak. Felmerült annak lehetősége is, hogy egy nyilvános szereplését tegyék nevetségessé. Ezek az elképzelések jól mutatják, milyen jelentőséget tulajdonítottak a hidegháború idején a propagandának és a politikai vezetők személyes imázsának.
1. A mérgezett szivar
Fidel Castro elmaradhatatlan kubai szivarja szinte védjegyévé vált. A CIA 1960-ban olyan merénylettervet dolgozott ki, amely a kubai vezető dohányzási szokásaira épült. Mérgezett szivarokat is előkészítettek, arra azonban nincs bizonyíték, hogy azok valaha Castro kezébe kerültek volna. A terv létezését az amerikai szenátusi vizsgálat is megerősítette.
2. A robbanó tengeri kagyló
Castro szabadidejében szívesen búvárkodott, amit az amerikai hírszerzés is jól tudott. A CIA 1963-ban egy robbanó tengeri kagyló ötletét is mérlegelte. A titkosszolgálat szakemberei végül kivitelezhetetlennek ítélték az elképzelést, így abból nem lett tényleges merénylet.
3. A fertőzött búvárruha
Castro búvárszenvedélyéhez egy másik merényletterv is kapcsolódott. A CIA egy fertőzött búvárruhával akart ártani a kubai vezetőnek. A történetben James Donovan amerikai ügyvéd neve is felbukkan, aki a Disznó-öbölbeli invázió során fogságba esett emberek szabadon bocsátásáról tárgyalt Castróval.
A veszélyes ajándék végül soha nem hagyta el a laboratóriumot. Donovan saját kezdeményezésére egy másik, ártalmatlan búvárruhát ajándékozott Castrónak.
4. Amikor a CIA az amerikai maffiával szövetkezett
A CIA 1960-ban az amerikai alvilág befolyásos alakjaival is kapcsolatba lépett. A Castro elleni összeesküvésben olyan ismert maffiózók neve merült fel, mint Sam Giancana, Santo Trafficante és Johnny Roselli.
A maffiának saját érdekei is fűződtek Castro eltávolításához, hiszen a kubai forradalom következtében elveszítette jövedelmező havannai üzleteit és kaszinóit. Az amerikai hírszerzés és a szervezett bűnözés együttműködését később hivatalos vizsgálatok is igazolták. A műveletek azonban nem vezettek Castro halálához.
5. A halálos golyóstoll
Az AM/LASH fedőnevű titkosszolgálati művelet egyik központi szereplője Rolando Cubela kubai tisztviselő volt. A Castro elleni összeesküvés kapcsán egy mérgezésre szánt golyóstoll ötlete is felmerült.
A történet különös történelmi egybeesése, hogy az ügy egyik fontos mozzanata 1963. november 22-ére, John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolásának napjára esett. Castro ellen ezt a tervet sem hajtották végre sikeresen.
6. Castro szakállától is megszabadultak volna
Ez ugyan nem merényletkísérlet volt, de a CIA groteszk elképzelései közül mindenképpen említést érdemel. Castro jellegzetes szakálla a kubai forradalom egyik szimbólumává vált. Az amerikai hírszerzés ezért olyan lejárató műveletet is fontolóra vett, amelynek következtében a kubai vezető elveszítette volna szakállát. Ettől Castro tekintélyének megrendülését remélték.
A CIA műveleteinek egyik legsajátosabb fejezete az amerikai szervezett bűnözés képviselőivel folytatott együttműködés volt. A kubai forradalom előtt Havanna virágzó kaszinóéletéből az amerikai maffia is jelentős bevételekre tett szert. Castro hatalomra kerülésével azonban ezek az érdekeltségek veszélybe kerültek.
Az amerikai hírszerzés és az alvilág bizonyos szereplőinek érdekei így átmenetileg találkoztak. Az együttműködés tényét később az amerikai szenátus vizsgálata is megerősítette, a Castro elleni összeesküvések azonban nem érték el céljukat.
7. A szerelmes nő, aki képtelen volt megölni Castrót
A német származású Marita Lorenz 1959-ben Fidel Castro szeretője lett. Később azt állította, hogy az amerikai hírszerzés beszervezte, és megbízta egykori szerelme meggyilkolásával. Saját visszaemlékezése szerint azonban végül képtelen volt végezni a férfival.
A történet romantikus és tragikus elemei miatt hamar bejárta a világsajtót. Egy 1976-os belső CIA-feljegyzésben ugyanakkor azt rögzítették, hogy nem találtak bizonyítékot Lorenz állítólagos merényletkísérletére. A nő beszámolói több ponton egymásnak is ellentmondtak.
Valóban 638 merényletkísérletet élt túl Fidel Castro?
A sokat idézett szám Fabián Escalante, a kubai állambiztonság egykori vezetőjének összesítéseihez köthető. A témáról brit dokumentumfilm is készült, amely tovább erősítette a merényleteket sorra túlélő kubai vezető legendáját. Az 1975-ben nyilvánosságra hozott amerikai szenátusi vizsgálat, az úgynevezett Church-bizottság jelentése ugyanakkor legalább nyolc, a CIA részvételével kidolgozott merénylettervre talált konkrét bizonyítékot az 1960 és 1965 közötti időszakból.
A két adat eltérő időszakra és különböző összesítési szempontokra vonatkozik, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze. A 638-as szám mindenesetre nem tekinthető függetlenül igazolt történelmi ténynek.
Fidel Castro halála: egy történelmi korszak vége
A kubai vezető 2006-ban egészségi állapota miatt ideiglenesen átadta feladatait öccsének, Raúl Castrónak, majd 2008-ban hivatalosan is távozott az államfői tisztségből. november 25-én bekövetkezett halálhírét testvére jelentette be a kubai állami televízióban. Hamvait Santiago de Cuba városában, a Santa Ifigenia temetőben helyezték örök nyugalomra.
Fidel Castro halálával a hidegháború egyik legismertebb politikai alakja távozott. Az ellene szőtt összeesküvések története máig emlékeztet arra, milyen messzire mentek a titkosszolgálatok a két világrendszer szembenállásának évtizedeiben.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a diktátorról:
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