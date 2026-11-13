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Nincs kedved kimozdulni este az ítéletidő miatt? Ezek a legjobb filmek esős napokra

11 perce
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Odakint szakad az eső, süvít a szél, és még a kutyát sem szívesen engednéd ki? Ilyenkor nincs is jobb program annál, minthogy egy puha takaró alatt egy bögre forró itallal a kezedben egy igazán jót mozizz. Összegyűjtöttük a legjobb filmeket esős napokra: akad köztük vérfagyasztó thriller, romantikus klasszikus és olyan fantasy is, amelyből garantáltan nem akarsz majd visszatérni a valóságba.
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filméletmódesőciklon

A Charles ciklon betörésével szinte az egész országot elárasztotta az eső. Bosszúság ide vagy oda, ez az időjárás tökéletes ürügy arra, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül a kanapén töltsük a délutánt. Csakhogy ilyenkor jön az örök dilemma: mit nézzünk? A legjobb filmek esős napokra nem feltétlenül vidám történetek. Némelyik éppen attól jó, hogy a képernyőn legalább olyan barátságtalan az idő, mint odakint.

Filmek esős napokra – Egy, az ágyából a laptopján filmet néző fiatal nő egy tál pattogatott kukoricával a kezében
Hazánkban is tombol a Charles ciklon. Mutatjuk, melyek a legjobb filmek esős napokra. Illusztráció: 123RF

A legjobb filmek esős napokra: ezeket vétek lenne kihagyni

Hetedik (Se7en, 1995)

Brad Pitt és Morgan Freeman egy sorozatgyilkos nyomába ered, aki a hét főbűn alapján választja ki az áldozatait. David Fincher nyomasztó thrillerében szinte megállás nélkül esik az eső. Ha szereted a sötét krimiket és a sokkoló fordulatokat, ez telitalálat.

Tőrbe ejtve (Knives Out, 2019)

Egy dúsgazdag krimiíró rejtélyes halála, egy egymásnak feszülő család, és Daniel Craig különc nyomozója: kell ennél több egy borongós délutánra? A humorral fűszerezett bűnügyi történet végig találgatásra késztet.

Harry Potter és a bölcsek köve (2001)

Ha inkább elmenekülnél az ítéletidő elől, Roxfort varázslatos világa tárt karokkal vár. A kastély, a gyertyafényes nagyterem és a nosztalgikus hangulat miatt az első Harry Potter-film igazi bekuckózós kedvenc.

Büszkeség és balítélet (2005)

Keira Knightley és Matthew Macfadyen romantikus történetében még a szakadó eső is a szerelem szolgálatába áll. Mr. Darcy híres, esőben tett vallomása után garantáltan más szemmel nézel majd a borús időre.

Viharsziget (Shutter Island, 2010)

Leonardo DiCaprio egy elmegyógyintézetben történt eltűnés ügyében nyomoz egy elszigetelt szigeten. A baljós időjárás, a nyugtalanító titkok és a váratlan fordulatok miatt ez a thriller könnyen a kanapéhoz szegezhet.

Akár romantikára, akár borzongásra vágysz, egy biztos: ezek után talán már nem is bánod annyira, ha egész hétvégén esik.

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