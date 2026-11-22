A tökéletes mosolyért felnőttként is sokat tehetünk. De vajon mit érdemes tudni a fogszabályozásról, amennyiben idősebb korban vágnánk bele? Erről beszélt dr. Káldy Adrienn fogszabályozó szakorvos.

Fogszabályozó felnőttként: ezt kell tudnunk róla / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció) / SHVETS production

Fogszabályozó felnőttként: mit érdemes tudni?

1. Sosem késő belevágni

Az életkor nem akadály, csupán a megfelelő készülékre és kezelési tervre van hozzá szükség. Akkor javasolt, ha a fogak vagy az állcsontok helyzete nem megfelelő, és esztétikai, rágási problémákat okoznak. Ehhez feltétlenül kérjünk szakorvosi konzultációt.

2. Felturbózza az önbizalmat

A szép mosoly magabiztosságot ad, a szabályos fogsor könnyebben tisztítható, ráadásul megszűnhetnek a rágási és kiejtési problémák, így hosszú távon a mindennapi komfortérzetet és az életminőséget is javíthatjuk vele.

3. Egészségügyi érvek

Helyrehozhatóak a harapási eltérések, megszüntethető az állkapocsízület kattogása, túlterhelése, és az ezáltal okozott fejfájás. Megelőzheti a fogak idő előtti kopását, kilazulását, az ínysorvadást, valamint a gyulladásokat, a fogágybetegségeket.

4. Egyáltalán nem ciki

Ma már számos megoldás áll rendelkezésünkre. A rögzített változatokból léteznek fém-, illetve fogszínű bracketekből, ívekből álló rendszerek, de egyre népszerűbbek a láthatatlan, kivehető sínes eszközök is. Utóbbiaknál könnyebb a tisztítás, rövidebb a kezelési idő.

5. Mennyi ideig tart a folyamat?

A folyamat hossza függ a fogak helyzetétől, a harapási eltéréstől, a készüléktől és az előírások betartásától. Hat hónaptól akár 1,5-3 évig is tarthat, a rendszeres kontrollon a szakember ellenőrzi a folyamatot.

6. Számoljunk a költségekkel

Az állapotfelmérés általában ingyenes, ezután jönnek a vizsgálatok, a digitális tervezés, a mosolyszimuláció, a készülék felhelyezése, majd az igazítások, a kontrollok. Kérjünk árajánlatot, és tisztázzuk, mely szolgáltatások tartoznak bele.

7. Fontos az állapotfelmérés

A szuvas részeket és a gyulladást előbb kezelni kell, mert a fogszabályozás alatt nehezebb lehet a tisztítás. Sokszor a ki nem nőtt bölcsességfogak eltávolítására is szükség van. Mondjuk el panaszainkat, és kérdezzünk rá, mik az opcióink.