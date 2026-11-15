Csökkentheti a cukorbetegség kockázatát ez a népszerű nassolnivaló

A földimogyoró az egyik legnépszerűbb nassolnivaló, amely fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Bár magas zsírtartalma miatt sokan tartanak a rendszeres fogyasztásától, egy új kutatás szerint kedvező hatással lehet a vérzsírok összetételére. A német és spanyol kutatók által végzett vizsgálat arra is rámutatott, hogy bizonyos, a földimogyoró fogyasztásához kapcsolódó anyagcsere-változások a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával állhatnak összefüggésben – számolt be róla a FITBOOK.
Miért lehet egészséges a földimogyoró?
A földimogyoró valójában nem a diófélék, hanem a hüvelyesek családjába tartozik. Tápanyagtartalma miatt azonban az olajos magvakhoz hasonlóan értékes része lehet a kiegyensúlyozott étrendnek.
Többek között az alábbi tápanyagokat tartalmazza:
- Fehérje: tömegének mintegy 25 százalékát teszi ki.
- B- és E-vitamin: hozzájárulnak a szervezet megfelelő működéséhez.
- Magnézium: fontos szerepet játszik az izmok és az idegrendszer működésében.
- Élelmi rostok: támogatják az emésztést és hozzájárulnak a teltségérzet kialakulásához.
Ugyanakkor a földimogyoró rendkívül kalóriadús, hiszen tömegének körülbelül 50 százaléka zsír.
Száz gramm elfogyasztásával tehát mintegy 50 gramm zsírt juttatunk a szervezetünkbe.
A kutatók azonban arra voltak kíváncsiak, hogy ezek a zsírok miként befolyásolják a szervezet anyagcseréjét.
Meglepő eredményre jutottak a földimogyorót vizsgáló kutatók
A potsdam-rehbrückei Német Táplálkozástudományi Kutatóintézet és a Barcelonai Egyetem szakemberei két különböző vizsgálat eredményeit elemezték.
Az első kutatásban 63 egészséges fiatal felnőtt vett részt, akiket három csoportba osztottak.
A résztvevők hat hónapon keresztül naponta 25 gramm pörkölt földimogyorót, 32 gramm mogyoróvajat vagy 32 gramm földimogyoróolajat tartalmazó krémet fogyasztottak.
A kutatók a vizsgálat előtt és után vérmintákat vettek, majd megvizsgálták a vérben található különböző zsírmolekulák összetételét.
Az elemzés során 51 különböző zsírsavmintázatot azonosítottak, amelyek alapján meghatároztak egy jellegzetes, a földimogyoró fogyasztásához kapcsolódó vérzsírmintázatot.
Ezt követően egy másik, hosszú távú kutatás adatait is felhasználták, amelyben 27 548 ember egészségi állapotát követték nyomon. A résztvevők közül 774 személynél alakult ki 2-es típusú cukorbetegség, míg 547 esetben szív- és érrendszeri betegséget diagnosztizáltak.
Csökkentheti a földimogyoró a cukorbetegség kockázatát?
A kutatás egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy a földimogyoró fogyasztásához kapcsolódó vérzsírmintázat összefüggést mutatott a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatával.
Azoknál, akiknél ez a jellegzetes vérzsírmintázat erőteljesebben jelentkezett, körülbelül 11 százalékkal alacsonyabb volt a betegség kialakulásának kockázata. A szakemberek szerint a földimogyoró rendszeres fogyasztása megváltoztathatja a vérben keringő zsírok összetételét, és ez kapcsolatban állhat a cukorbetegség kialakulásának valószínűségével.
A szív- és érrendszeri betegségek esetében ugyanakkor nem sikerült egyértelmű összefüggést kimutatni.
A kutatók azt is megállapították, hogy a testtömegindex (BMI) jelentős szerepet játszhat a megfigyelt kapcsolatban. Számításaik szerint az összefüggés mintegy 89 százaléka a BMI-vel volt magyarázható.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a földimogyoró fogyasztása önmagában fogyáshoz vezetne, vagy közvetlenül megakadályozná a cukorbetegség kialakulását.
Érdemes rendszeresen földimogyorót fogyasztani?
A kutatási eredmények arra utalnak, hogy a földimogyoró fogyasztása kedvező anyagcsere-változásokkal járhat, ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség. A tanulmány ugyanis nem bizonyította, hogy a földimogyoró közvetlenül csökkenti a cukorbetegség kockázatát. A kutatók azt sem tudták kizárni, hogy a résztvevők által fogyasztott más élelmiszerek is befolyásolták az eredményeket.
A vizsgálat egyik korlátja, hogy a kutatók két különböző tanulmány adatait kapcsolták össze, nem pedig közvetlenül hasonlították össze a földimogyorót fogyasztók és egy kontrollcsoport későbbi cukorbetegség-kockázatát.
A szakemberek szerint az eredmények mindenesetre új lehetőségeket nyithatnak annak megértésében, hogyan befolyásolja a táplálkozás az anyagcserét és a krónikus betegségek kialakulását.
A földimogyoró tehát része lehet az egészséges étrendnek, de magas kalóriatartalma miatt érdemes mértékkel fogyasztani.