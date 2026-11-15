Csökkentheti a cukorbetegség kockázatát ez a népszerű nassolnivaló

A földimogyoró az egyik legnépszerűbb nassolnivaló, amely fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Bár magas zsírtartalma miatt sokan tartanak a rendszeres fogyasztásától, egy új kutatás szerint kedvező hatással lehet a vérzsírok összetételére. A német és spanyol kutatók által végzett vizsgálat arra is rámutatott, hogy bizonyos, a földimogyoró fogyasztásához kapcsolódó anyagcsere-változások a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával állhatnak összefüggésben – számolt be róla a FITBOOK.

A földimogyoró fehérjében gazdag, ugyanakkor magas zsírtartalmú élelmiszer

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Miért lehet egészséges a földimogyoró?

A földimogyoró valójában nem a diófélék, hanem a hüvelyesek családjába tartozik. Tápanyagtartalma miatt azonban az olajos magvakhoz hasonlóan értékes része lehet a kiegyensúlyozott étrendnek.

Többek között az alábbi tápanyagokat tartalmazza:

Fehérje: tömegének mintegy 25 százalékát teszi ki.

B- és E-vitamin: hozzájárulnak a szervezet megfelelő működéséhez.

Magnézium: fontos szerepet játszik az izmok és az idegrendszer működésében.

Élelmi rostok: támogatják az emésztést és hozzájárulnak a teltségérzet kialakulásához.

Ugyanakkor a földimogyoró rendkívül kalóriadús, hiszen tömegének körülbelül 50 százaléka zsír.

Száz gramm elfogyasztásával tehát mintegy 50 gramm zsírt juttatunk a szervezetünkbe.

A kutatók azonban arra voltak kíváncsiak, hogy ezek a zsírok miként befolyásolják a szervezet anyagcseréjét.

Meglepő eredményre jutottak a földimogyorót vizsgáló kutatók

A potsdam-rehbrückei Német Táplálkozástudományi Kutatóintézet és a Barcelonai Egyetem szakemberei két különböző vizsgálat eredményeit elemezték.

Az első kutatásban 63 egészséges fiatal felnőtt vett részt, akiket három csoportba osztottak.

A résztvevők hat hónapon keresztül naponta 25 gramm pörkölt földimogyorót, 32 gramm mogyoróvajat vagy 32 gramm földimogyoróolajat tartalmazó krémet fogyasztottak.

A kutatók a vizsgálat előtt és után vérmintákat vettek, majd megvizsgálták a vérben található különböző zsírmolekulák összetételét.

Az elemzés során 51 különböző zsírsavmintázatot azonosítottak, amelyek alapján meghatároztak egy jellegzetes, a földimogyoró fogyasztásához kapcsolódó vérzsírmintázatot.

Ezt követően egy másik, hosszú távú kutatás adatait is felhasználták, amelyben 27 548 ember egészségi állapotát követték nyomon. A résztvevők közül 774 személynél alakult ki 2-es típusú cukorbetegség, míg 547 esetben szív- és érrendszeri betegséget diagnosztizáltak.

Csökkentheti a földimogyoró a cukorbetegség kockázatát?

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy a földimogyoró fogyasztásához kapcsolódó vérzsírmintázat összefüggést mutatott a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatával.