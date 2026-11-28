- A fűszeres bort már az ókori rómaiak is szívesen fogyasztották.
- A középkorban újra divatba jött, de ekkor már gyógyító tulajdonságokkal ruházták fel az ízesített alkoholos italt.
- Később egyre több helyen kezdték el melegen fogyasztani.
- Végül néhány évtizeddel ezelőtt vált a téli ünnepek, a karácsonyi vásárok és a hideg esték egyik legkedveltebb italává.
Vajon milyen gyógyító hatásai lehetnek a forralt bornak és hogyan lett a karácsonyi vásárok sztárja? Cikkünkben bemutatjuk az évezredes fejlődését és az eredeti receptjét is. Tarts velünk, ha érdekel a forralt bor története!
A hideg téli napokon kevés ital idézi meg olyan könnyen az ünnepi hangulatot, mint a fahéjjal, szegfűszeggel és citrusokkal ízesített bor. A forralt bor története azonban jóval régebbre nyúlik vissza, mint a karácsonyi vásárok és a gőzölgő bögrék hagyománya: az italt egykor nemcsak élvezeti céllal, hanem gyógyító szerként is fogyasztották.
A forralt bor története: a rómaiaktól a karácsonyi vásárokig
A fűszeres bor fogyasztásának hagyománya évezredekre nyúlik vissza. Már az ókorban is megjelent: a rómaiak egyik ismert itala, a conditum paradoxum például egy mézzel, borssal, sáfránnyal és más aromás összetevőkkel készült ital volt, amelyet tekinthetünk a forralt bor elődjének is. Bár nem mindenben hasonlított a ma ismert italhoz, jól mutatja, hogy a bor ízesítése már időszámításunk előtt is népszerűnek számított. A fűszeres bor később Európa-szerte elterjedt, és különböző változatai alakultak ki. A középkorban már hippocrasnak hívták és gyakran étkezések végén szolgálták fel.
A forralt bor gyógyító hatása miatt is népszerű volt
A középkorban a fűszeres bort nem csupán az íze miatt fogyasztották. A korabeli orvosi és háztartási receptgyűjteményekben gyógyító italként szerepelt, mert úgy vélték, hogy segítheti az emésztést, emellett köhögéscsillapítóként és átfázás ellen fogyasztották. Ennek oka az összetevőknek volt köszönhető: a középkori forralt borban a fahéj, a gyömbér, a szegfűszeg és a szerecsendió mellett olyan különleges fűszereket is használtak, amelyek ma már kevésbé jellemzőek a házi receptekben. Gyakran édesítették gyümölcsökkel és fűszerekkel, majd leszűrve fogyasztották az italt. Bár ízvilágában már jobban hasonlított a ma ismert alkoholos italhoz, ekkor még nem igazán melegítették a borokat, inkább hidegen fogyasztották azokat – számolt be róla a Cambridge Egyetem.
A meleg bor hagyománya és a téli ünnepek
A fűszeres borok idővel egyre inkább az ünnepi étkezésekhez és a hideg hónapokhoz kezdtek kapcsolódni. Európa különböző országaiban más-más változatai terjedtek el: Németországban és Ausztriában a Glühwein, a skandináv országokban a glögg, Franciaországban pedig a vin chaud vált ismertté. Egyre gyakrabban fogyasztották melegen, mert a hideg téli hónapokban jól esett a gőzölgő ital, a többi ország pedig fokozatosan átvette ezt a hagyományt. Az ital végül a téli rendezvények egyik jelképe lett, amelyet sokan a hidegben sétálva, baráti társaságban vagy az ünnepi készülődés részeként fogyasztanak évtizedek óta.
Az eredeti forralt bor receptje: milyen fűszerek kerülnek bele?
A mai forralt bor fűszerei között rendszerint a fahéj, a szegfűszeg, a csillagánizs és a citrusfélék szerepelnek. A forralt bor fűszerkeverékének összetétele azonban ízlés szerint változhat: egyesek gyömbérrel, kardamommal vagy szerecsendióval teszik különlegesebbé az italt. Az eredeti, egyszerű recept alapja a vörösbor, néhány karika narancs, fahéjrúd, szegfűszeg és ízlés szerinti cukor vagy méz. Az összetevőket alacsony hőfokon érdemes összemelegíteni, de nem szabad forralni, mert az alkohol egy része elpárologhat, az ízek pedig könnyen túl intenzívvé válhatnak.
A forralt bor eredete tehát nem egyetlen recepthez vagy országhoz köthető: a fűszeres borok több ezer éves hagyományából nőtt ki az a téli ital, amely ma a karácsonyi időszak egyik legkedveltebb jelképe.
Mennyibe kerül ma egy vásári forralt bor?
Nemrég bejártuk a két legnagyobb budapesti karácsonyi vásárt, és utánanéztünk az ott található áraknak: a Vörösmarty téri vásárban egy 3 decis pohár forralt bor nagyjából 1500 forintba, vagyis 4 euróba került. Ugyanezt tapasztaltuk a Bazilikánál található forgatagban is, ahol szintén 1500 forintért vesztegetik a 3 deci forralt bort. Európa egyik leghíresebb karácsonyi vásárában Bécsben egy kicsit merészebbek az árak, ott forintra átszámolva 1500-2200 forint közötti összegért ihatsz egy három decis forralt bort. Az óbudai karácsonyi vásárban szintén 1500-1600 forintos forralt bor árakkal számolj egy 3 decis pohár esetén. Fontos kiemelni, hogy a különböző vásárokban különböző árszabással számolhatják a bögréket és a poharakat, ami megdobhatja az árakat.
Ha kíváncsi vagy rá, hogyan készül a forralt bor, akkor nézd meg a Mindmegette videóját:
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