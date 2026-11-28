A fűszeres bort már az ókori rómaiak is szívesen fogyasztották.

A középkorban újra divatba jött, de ekkor már gyógyító tulajdonságokkal ruházták fel az ízesített alkoholos italt.

Később egyre több helyen kezdték el melegen fogyasztani.

Végül néhány évtizeddel ezelőtt vált a téli ünnepek, a karácsonyi vásárok és a hideg esték egyik legkedveltebb italává.

Vajon milyen gyógyító hatásai lehetnek a forralt bornak és hogyan lett a karácsonyi vásárok sztárja? Cikkünkben bemutatjuk az évezredes fejlődését és az eredeti receptjét is. Tarts velünk, ha érdekel a forralt bor története!

A forralt bor története az ókori fűszeres nedűkön át egészen a karácsonyi vásárok téli italáig vezet. Fotó: 123RF

A hideg téli napokon kevés ital idézi meg olyan könnyen az ünnepi hangulatot, mint a fahéjjal, szegfűszeggel és citrusokkal ízesített bor. A forralt bor története azonban jóval régebbre nyúlik vissza, mint a karácsonyi vásárok és a gőzölgő bögrék hagyománya: az italt egykor nemcsak élvezeti céllal, hanem gyógyító szerként is fogyasztották.

A forralt bor története: a rómaiaktól a karácsonyi vásárokig

A fűszeres bor fogyasztásának hagyománya évezredekre nyúlik vissza. Már az ókorban is megjelent: a rómaiak egyik ismert itala, a conditum paradoxum például egy mézzel, borssal, sáfránnyal és más aromás összetevőkkel készült ital volt, amelyet tekinthetünk a forralt bor elődjének is. Bár nem mindenben hasonlított a ma ismert italhoz, jól mutatja, hogy a bor ízesítése már időszámításunk előtt is népszerűnek számított. A fűszeres bor később Európa-szerte elterjedt, és különböző változatai alakultak ki. A középkorban már hippocrasnak hívták és gyakran étkezések végén szolgálták fel.

A forralt bor gyógyító hatása miatt is népszerű volt

A középkorban a fűszeres bort nem csupán az íze miatt fogyasztották. A korabeli orvosi és háztartási receptgyűjteményekben gyógyító italként szerepelt, mert úgy vélték, hogy segítheti az emésztést, emellett köhögéscsillapítóként és átfázás ellen fogyasztották. Ennek oka az összetevőknek volt köszönhető: a középkori forralt borban a fahéj, a gyömbér, a szegfűszeg és a szerecsendió mellett olyan különleges fűszereket is használtak, amelyek ma már kevésbé jellemzőek a házi receptekben. Gyakran édesítették gyümölcsökkel és fűszerekkel, majd leszűrve fogyasztották az italt. Bár ízvilágában már jobban hasonlított a ma ismert alkoholos italhoz, ekkor még nem igazán melegítették a borokat, inkább hidegen fogyasztották azokat – számolt be róla a Cambridge Egyetem.