Ettől az egy bizarr hozzávalótól lesz igazán édes a forró csoki

Fény derül egy olyan hétköznapi alapanyagra, amely teljesen új dimenzióba helyezi a forró csokoládét.

Megtudhatod, hogyan érheted el otthon azt a sűrű, krémes állagot, amit eddig csak a legjobb kávézókban tapasztaltál.

Egy lépésről lépésre követhető, pillanatok alatt összedobható alapreceptet kapsz, amelyet kedvedre variálhatsz.

A hűvös napok beköszöntével kevés lelkesítőbb dolog létezik, mint egy bögre sűrű, krémes, forró ital. Ha te is azt hiszed, hogy a forró csoki titka a sok cukorban rejlik, ki kell ábrándítsunk. Eláruljuk, melyik az az egy hozzávaló, amely felrobbantja az ízlelőbimbóidat.

A forró csoki a 16-19. században gyógyszernek számított Forrás: 123RF

A tökéletes házi forró csoki titka: az egyetlen hozzávaló, amely mindent megváltoztat

A házi forró csoki attól lesz igazán édes és telt ízű, ha teszel bele egy csipet...

sót.

Valójában nem sós ízűvé teszi az italt, hanem biológiai szinten felerősíti a nyelved édes ízekért felelős receptorait. Emellett hatékonyan tompítja a kakaó természetes kesernyésségét, így a csokoládé aromái sokkal tisztábban és intenzívebben bontakoznak ki.

A só jelenléte miatt a nyelved sokkal intenzívebben érzékeli a csokoládé édességét. Forrás: 123RF

Kávéházi íz és bársonyos textúra otthon

Ahhoz, hogy a forró csokoládé ne csupán egy egyszerű meleg, kakaós tej legyen, a selymes textúrára is figyelni kell. A tökéletes sűrűséget legkönnyebben egy kevés kukoricakeményítővel érheted el, amelyet még a melegítés előtt, hideg folyadékban keverj csomómentesre. Ha a tej egyharmadát zsíros habtejszínre cseréled, az ital elképesztően krémes lesz.

Végül a minőség kulcsa: kerüld a cukrozott instant porokat, és használj valódi, magas kakaótartalmú táblás étcsokoládét alapanyagként.

Ha belemerítesz egy kanalat, az állag akkor jó, ha a forró csoki finom, vékony réteget képez a kanál hátulján, nem pedig azonnal lefolyik róla, mint a víz Fotó: Shutterstock

A legfinomabb házi forró csoki receptje

Ezzel a bevált alaprecepttel pillanatok alatt igazi kávéházi élményt varázsolhatsz. Az adag két kiadós bögrére vonatkozik.

Hozzávalók

300 ml zsíros tej

150 ml zsíros habtejszín (legalább 30%-os)

100 g jó minőségű étcsokoládé (kb. 60-70%-os kakaótartalommal, apróra vágva)

1 csapott teáskanál kukoricakeményítő

1-2 evőkanál barna cukor vagy méz (ízlés szerint)

1 kiadós csipet finomszemcsés só

Az elkészítés lépései

Egy kis lábasban keverd el hidegen a kukoricakeményítőt egy kevés tejjel, amíg teljesen csomómentes nem lesz. Öntsd hozzá a maradék tejet, a habtejszínt, add hozzá a cukrot vagy mézet, és végül a legfontosabb elemet, a csipet sót. Tedd a lábast közepes lángra, és folyamatos kevergetés mellett melegítsd addig, amíg a folyadék el nem kezd gőzölögni, de még nem éri el a forráspontot. Ekkor húzd le a tűzről, és add hozzá az apróra vágott étcsokoládét. Hagyd állni egy fél percig, hogy a csoki magától megolvadjon, majd egy kézi habverővel keverd az egészet teljesen simára és selymesre. Tedd vissza a tűzre még egy-két percre, és alacsony lángon, állandó kevergetés mellett sűrítsd be a kívánt állagra. Öntsd bögrékbe, a tetejét pedig díszítheted tejszínhabbal, fahéjjal, pillecukorral, vagy bármivel, amit szemed-szád kíván.

Készítsd el ezt a desszertnek is beillő finom italt, dőlj hátra, és hagyd, hogy kényeztessen!