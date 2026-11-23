Ma 35 éve, 1991. november 23-án Freddie Mercury közleményben erősítette meg, hogy HIV-pozitív és AIDS-beteg. A Queen frontembere korábban féltve őrizte magánéletét, miközben egészségi állapotáról egyre több találgatás jelent meg a sajtóban. A bejelentése másnapján, 45 éves korában, AIDS következtében kialakult tüdőgyulladásban hunyt el londoni otthonában.

Freddie Mercury 35 éve, november 23-án jelentette be, hogy AIDS-betegségben szenved. Fotó: Peter Clay/face to face / NORTHFOTO

Freddie Mercury: a Queen énekesének rendkívüli élete

A világsztár 1946-ban, Zanzibáron született Farrokh Bulsara néven. Gyermekéveinek egy részét Indiában töltötte, később családjával Angliába költözött. Kevesen tudják, hogy a későbbi rockikon grafikai tervezést tanult, és a Queen híres címerét is ő alkotta meg.

Az 1970-ben megalakult Queen olyan slágerekkel hódította meg a világot, mint a Bohemian Rhapsody (Bohém Rapszódia), a We Are the Champions és a Don't Stop Me Now. Mercury különleges hangja, extravagáns megjelenése és lehengerlő előadásmódja új korszakot nyitott a rockzene történetében.

Egy koncert, amely történelmet írt

A zenekar 1985-ös Live Aid-fellépését máig a rocktörténelem egyik legemlékezetesebb koncertjeként tartják számon. Mercury azonban nemcsak a Queennel alkotott maradandót: Montserrat Caballé operaénekesnővel közös Barcelona című dala is legendássá vált.

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