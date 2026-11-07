Eddig rosszul tisztítottuk a fülünket? Szokatlan módszert ajánlanak az orvosok

A fültisztítás sokak számára a mindennapi higiénia része, a szakértők szerint azonban a túlzott tisztítás akár problémákat is okozhat. A fül ugyanis természetes öntisztuló mechanizmussal rendelkezik, a fülzsír pedig fontos védelmi feladatot lát el. Két német fül-orr-gégész szakorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a megszokott fültisztító pálcika helyett bizonyos esetekben a zuhanyfej is használható.
Miért fontos a fülzsír, és miért nem szabad teljesen eltávolítani?
Bár sokan kellemetlen szennyeződésnek tartják, a fülzsír valójában nélkülözhetetlen szerepet játszik a hallójárat egészségének megőrzésében.
Bernhard Junge-Hülsing fül-orr-gégész szerint a fülzsír a fülzsírmirigyek váladékából és elhalt hámsejtekből áll. A hallójárat bőrének természetes megújulása során folyamatosan kifelé halad, így a fül önmagát tisztítja.
Thomas Deitmer professzor, a Német Fül-Orr-Gégészeti, Fej- és Nyaksebészeti Társaság főtitkára a fülzsírt egy természetes ápolókenőcshöz hasonlította, amelyet a szervezet saját maga termel.
Hogyan történjen a helyes fültisztítás?
A szakértők szerint egészséges fül esetén általában nincs szükség a hallójárat rendszeres tisztítására, mivel az természetes módon megszabadul a felesleges fülzsírtól.
Thomas Deitmer ugyanakkor egy szokatlan módszert is ismertetett: ép dobhártya esetén a zuhanyfej segítségével, óvatosan, meleg vízzel is tisztítható a fül.
A szakember hangsúlyozta, hogy a vízsugár semmiképpen sem lehet erős, és a zuhanyfejet nem szabad magasnyomású mosóként használni. Arra is figyelni kell, hogy a víz a tisztítás után távozzon a hallójáratból. Ebben segíthet a fej oldalra döntése, óvatos mozgatása vagy néhány ugrás.
A módszer azonban nem alkalmazható mindenkinél. Sérült dobhártya, korábbi fülműtét vagy fennálló fülpanasz esetén az otthoni fülöblítés előtt szakorvosi tanácsot kell kérni.
Veszélyes lehet a fültisztító pálcika használata?
A fültisztító pálcika az egyik leggyakrabban használt eszköz, azonban nem megfelelő alkalmazása akár hallásproblémákat is okozhat.
A pálcika ugyanis könnyen mélyebbre tolhatja a fülzsírt, amely idővel összetömörödhet, és fülzsírdugót képezhet. Ez elzárhatja a hallójáratot, és átmeneti halláscsökkenést is előidézhet. Emiatt sok fül-orr-gégész egyáltalán nem javasolja a pálcikák hallójáratban történő használatát.
Bernhard Junge-Hülsing szerint ugyanakkor heti két-három alkalommal, zuhanyzás után, megfelelő óvatossággal elfogadható a használatuk. Thomas Deitmer is úgy véli, hogy a hallójárat bejáratánál óvatosan alkalmazhatók, amennyiben nem nyomják őket mélyre. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy a fülzsírt ne próbáljuk a hallójárat belsejéből kipiszkálni – írja a Focus.
Mikor tilos fültisztító pálcikát használni?
A szakemberek két esetben különösen ellenzik a fültisztító pálcikák használatát.
- Fürdés vagy úszás után bedugult fül esetén: ha a fülben tartós teltségérzet jelentkezik, a pálcika tovább ronthatja a helyzetet, mivel még mélyebbre nyomhatja a felhalmozódott fülzsírt. Ilyenkor szükség lehet fül-orr-gégész segítségére.
- Gyermekek fülének tisztításakor: a gyermekek hallójárata általában különösen hatékonyan tisztul magától, ezért nincs szükség annak rendszeres tisztítására. A gyermekeknek készült, megvastagított végű pálcikák is hozzájárulhatnak a fülzsír felhalmozódásához. Kivételt jelenthetnek azok a gyermekek, akiknél veleszületetten szűk hallójárat vagy korábbi műtét miatt gyakrabban alakul ki elzáródás. Ilyen esetekben szakorvosi ellenőrzés lehet indokolt.
Használnak a fültisztító spray-k és a fülgyertyák?
A gyógyszertárakban és üzletekben számos olyan termék kapható, amely a fülzsír eltávolítását ígéri.
Thomas Deitmer szerint a fültisztító spray-k a legtöbb egészséges ember számára feleslegesek, mivel lényegében csak felpuhítják a fülzsírt. Bizonyos esetekben azonban, amikor a fülzsír annyira megkeményedik, hogy nehezen távolítható el, a szakorvos speciális fülzsírlágyító cseppeket alkalmazhat.
A fülgyertyákkal kapcsolatban a két szakember egyértelműen óvatosságra intett. Ezeket az eszközöket a fülbe helyezik, majd meggyújtják, hogy eltávolítsák a fülzsírt. Hatékonyságuk azonban kétséges, miközben az égési sérülések és a forró viasz hallójáratba kerülésének veszélye is fennáll.
Milyen tünetekkel kell fül-orr-gégészhez fordulni?
A szakértők szerint bizonyos panaszok esetén nem érdemes otthoni módszerekkel kísérletezni.
Orvosi vizsgálat javasolt, ha az alábbi tünetek jelentkeznek:
- tartós vagy erős fülfájás;
- viszketés a hallójáratban;
- folyadék vagy váladék szivárgása a fülből;
- halláscsökkenés vagy egyéb hallászavar;
- szédülés;
- tartós füldugulás.
A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a fülben rekedt víz és a tartós nedvesség elősegítheti a hallójárat-gyulladás kialakulását.
Úszás után ezért érdemes óvatosan szárazra törölni a fül külső részét, például papír zsebkendővel. Akik hajlamosak a hallójárat-gyulladásra, azok számára az úszáshoz készült füldugók is hasznosak lehetnek.
A szakértők legfontosabb tanácsa, hogy a fültisztítást nem szabad túlzásba vinni, mivel az egészséges fül általában külső beavatkozás nélkül is képes tisztán tartani magát.
A fülzsír emellett antibakteriális hatással is rendelkezik, vagyis segít megvédeni a hallójáratot a kórokozóktól. Problémát akkor okozhat, ha túlzott mennyiségben halmozódik fel. A meleg, nedves környezet ugyanis elősegítheti a baktériumok elszaporodását, ami fájdalmas hallójárat-gyulladáshoz vezethet.