Eddig rosszul tisztítottuk a fülünket? Szokatlan módszert ajánlanak az orvosok

A fültisztítás sokak számára a mindennapi higiénia része, a szakértők szerint azonban a túlzott tisztítás akár problémákat is okozhat. A fül ugyanis természetes öntisztuló mechanizmussal rendelkezik, a fülzsír pedig fontos védelmi feladatot lát el. Két német fül-orr-gégész szakorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a megszokott fültisztító pálcika helyett bizonyos esetekben a zuhanyfej is használható.

A fültisztítás során különösen fontos az óvatosság

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Miért fontos a fülzsír, és miért nem szabad teljesen eltávolítani?

Bár sokan kellemetlen szennyeződésnek tartják, a fülzsír valójában nélkülözhetetlen szerepet játszik a hallójárat egészségének megőrzésében.

Bernhard Junge-Hülsing fül-orr-gégész szerint a fülzsír a fülzsírmirigyek váladékából és elhalt hámsejtekből áll. A hallójárat bőrének természetes megújulása során folyamatosan kifelé halad, így a fül önmagát tisztítja.

Thomas Deitmer professzor, a Német Fül-Orr-Gégészeti, Fej- és Nyaksebészeti Társaság főtitkára a fülzsírt egy természetes ápolókenőcshöz hasonlította, amelyet a szervezet saját maga termel.

Hogyan történjen a helyes fültisztítás?

A szakértők szerint egészséges fül esetén általában nincs szükség a hallójárat rendszeres tisztítására, mivel az természetes módon megszabadul a felesleges fülzsírtól.

Thomas Deitmer ugyanakkor egy szokatlan módszert is ismertetett: ép dobhártya esetén a zuhanyfej segítségével, óvatosan, meleg vízzel is tisztítható a fül.

A szakember hangsúlyozta, hogy a vízsugár semmiképpen sem lehet erős, és a zuhanyfejet nem szabad magasnyomású mosóként használni. Arra is figyelni kell, hogy a víz a tisztítás után távozzon a hallójáratból. Ebben segíthet a fej oldalra döntése, óvatos mozgatása vagy néhány ugrás.

A módszer azonban nem alkalmazható mindenkinél. Sérült dobhártya, korábbi fülműtét vagy fennálló fülpanasz esetén az otthoni fülöblítés előtt szakorvosi tanácsot kell kérni.