Váratlan veszélyeket rejthet a futás – fontos összefüggést tárt fel egy magyar kutatás

Milyen hatással lehet a légszennyezés a tüdőre?

Veszélyes lehet a városi futás?

Mi történik a belélegzett apró részecskékkel?

Bár a futást az egészséges életmód részének tartjuk, nem mindegy, milyen levegőt szívunk közben. A városi futás során a légszennyezés olyan terhelést jelenthet a tüdő számára, amely eltér a pihenés közben tapasztalhatótól. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont kutatói tizenegy év budapesti mérési adataiból vizsgálták, hol és milyen arányban rakódhatnak le a belélegzett apró részecskék – írja a Szoljon.

A városi futás során a légszennyezés olyan terhelést jelenthet a tüdő számára, amely eltér a pihenés közben tapasztalhatótól / Fotó: Pixabay

Mi történik a tüdővel városi futás során?

Az elemzés a 6 és 1000 nanométer közötti részecskékre terjedt ki. A kutatók eredetük alapján öt csoportba sorolták a szennyező részecskéket, majd számítógépes modellezéssel vizsgálták, hogy ezek milyen arányban és hol rakódhatnak le a légzőrendszerben. A számításokat négy különböző aktivitási szintre végezték el, a nyugalmi állapottól az intenzív fizikai megterhelésig.

Kiderült, hogy a fizikai aktivitás nemcsak a belélegzett levegő mennyiségét befolyásolja.

Intenzív mozgásnál a lerakódó részecskék nagyobb hányada juthat a tüdő mélyebb területeire, a léghólyagocskák környékére.

A gyorsabb légzés miatt ugyanannyi idő alatt több részecske is kiülepedhet a légutakban. Ez a különbség azoknak is fontos lehet, akik rendszeresen szennyezett levegőben futnak, vagy forgalmas utak közelében sportolnak.