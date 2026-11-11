Váratlan veszélyeket rejthet a futás – fontos összefüggést tárt fel egy magyar kutatás

- Milyen hatással lehet a légszennyezés a tüdőre?
- Veszélyes lehet a városi futás?
- Mi történik a belélegzett apró részecskékkel?
Bár a futást az egészséges életmód részének tartjuk, nem mindegy, milyen levegőt szívunk közben. A városi futás során a légszennyezés olyan terhelést jelenthet a tüdő számára, amely eltér a pihenés közben tapasztalhatótól. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont kutatói tizenegy év budapesti mérési adataiból vizsgálták, hol és milyen arányban rakódhatnak le a belélegzett apró részecskék – írja a Szoljon.
Mi történik a tüdővel városi futás során?
Az elemzés a 6 és 1000 nanométer közötti részecskékre terjedt ki. A kutatók eredetük alapján öt csoportba sorolták a szennyező részecskéket, majd számítógépes modellezéssel vizsgálták, hogy ezek milyen arányban és hol rakódhatnak le a légzőrendszerben. A számításokat négy különböző aktivitási szintre végezték el, a nyugalmi állapottól az intenzív fizikai megterhelésig.
Kiderült, hogy a fizikai aktivitás nemcsak a belélegzett levegő mennyiségét befolyásolja.
Intenzív mozgásnál a lerakódó részecskék nagyobb hányada juthat a tüdő mélyebb területeire, a léghólyagocskák környékére.
A gyorsabb légzés miatt ugyanannyi idő alatt több részecske is kiülepedhet a légutakban. Ez a különbség azoknak is fontos lehet, akik rendszeresen szennyezett levegőben futnak, vagy forgalmas utak közelében sportolnak.
Az összesített számítások szerint a belélegzett részecskék 27–76 százaléka rakódhat le a légzőrendszerben. Ez a tartomány a részecskék eredetétől függ, nem azt jelenti, hogy a futás ugyanilyen arányban növeli az egészségkárosodás veszélyét. A kutatás ugyanis nem embereknél kialakuló betegségeket, hanem a részecskék lerakódását modellezte.
Nem mindegy, milyen fajta a légszennyezés
Az sem mindegy, milyen eredetű részecskékkel találkozunk. A városi levegőt a közlekedés, az épületek fűtése és a légkörben zajló kémiai folyamatok egyaránt alakítják.
A kutatók külön kezelték például a kipufogógázokhoz kapcsolódó félillékony részecskéket, a korommagot tartalmazó szennyeződéseket és a légkörben újonnan képződő részecskéket.
A lerakódó részecskék számát vizsgálva a közlekedési eredetű félillékony és a frissen képződő részecskéknél adódtak a legnagyobb értékek. Amikor viszont a lerakódott részecskék összesített felületét elemezték, a fűtéshez kapcsolódó és a közlekedésből származó koromtartalmú részecskék kerültek előtérbe. A különbség megmutatja, miért fontos a levegőszennyezés értékelésekor a részecskék számán túl azok tulajdonságait is figyelembe venni.