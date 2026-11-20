Romolhat a komfortérzetünk, sőt a rezsiszámlánk is magasabb lehet olyan fűtési hibáktól, amelyeknek tudatában sem vagyunk, miközben folyamatosan azon küzdünk, hogy meg tudjuk tartani a meleget a lakásban. Cikkünkben ezekre a hibákra hívjuk fel a figyelmet, valamint tippeket adunk néhány apró változtatáshoz, amelyekkel fenntartható az ideális hőmérséklet, valamint energia is megtakarítható.

A ruhák fűtőtestre pakolása a leggyakoribb fűtési hibák egyike. Illusztráció: 123RF

Miért van hideg a lakásban fűtés mellett? Fűtési hibák, amelyek észrevétlenül viszik a pénzed

1. Eltakarod a radiátort

A fűtőtest elé tolt kanapé vagy szekrény akadályozhatja a meleg levegő áramlását. A radiátorra terített ruhák és a fűtőtestet eltakaró vastag függönyök szintén ronthatják a hőleadást. Hagyj szabad helyet a radiátor körül, hogy a meleg könnyebben eljusson a szoba minden pontjára!

2. Rosszul szellőztetsz

A télen órákig bukóra hagyott ablak lehűtheti a környező falakat, miközben a helyiség levegője lassan cserélődik. Ehelyett naponta többször, néhány percre tárd ki teljesen az ablakot! A gyors, intenzív szellőztetés hatékonyabb lehet, és kevésbé hűti le a lakás szerkezetét.

3. Szökik a meleg az ablakoknál

Ha az ablakkeret mellett huzatot érzel, a hideg levegő folyamatosan ronthatja a hőérzeted. Ellenőrizd a tömítéseket, és szükség esetén használj öntapadós szigetelőcsíkot! Egy egyszerű huzatfogó az ajtó alatt is sokat segíthet.

4. Nem figyelsz a páratartalomra

A túl száraz levegő irritálhatja a légutakat, a túl magas páratartalom pedig páralecsapódást és penészesedést okozhat. Érdemes páramérőt használni, és télen nagyjából 40-60 százalék közötti relatív páratartalomra törekedni. A párásítás azonban nem helyettesíti a megfelelő fűtést és szellőztetést.

5. Rosszul használod a termosztátot

Ha állandóan maximumra állítod a termosztátot, attól a legtöbb rendszer nem feltétlenül fűti fel gyorsabban a lakást. Inkább a kívánt hőmérsékletet állítsd be, és kerüld a felesleges túlfűtést! Ha hosszabb időre elmész otthonról, mérsékelt hőmérséklet-csökkentéssel energiát spórolhatsz.

Mielőtt tehát feljebb tekernéd a fűtést, nézd meg, nem akadályozza-e valami a meleg terjedését, és nem szökik-e el a hő az ablakokon keresztül. Néha a legegyszerűbb változtatás is érezhető különbséget jelenthet.

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