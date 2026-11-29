Cikkünkben összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a gesztenyemézzel kapcsolatban.

A gesztenyeméz igazi különlegesség.

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A mézek között is akadnak igazi egyéniségek. A gesztenyeméz az egyik ilyen: illata fűszeres, íze kevésbé lágy, mint az akácé, és a színe is jóval mélyebb.

Nemcsak a reggeli pirítóst teheti izgalmasabbá, hanem olyan természetes összetevőket is tartalmaz, amelyek régóta foglalkoztatják a kutatókat.

Megvizsgáljuk a gesztenyeméz gyógyhatása mellett a pontos összetételét is, valamint felhasználásának módjaira is kitérünk.

A gesztenyeméz összetétele: a virágoktól egészen az üvegig

A gesztenyeméz nem a gesztenye terméséből, hanem a szelídgesztenyefa virágainak nektárjából készül. A méhek többnyire a nyár eleji virágzáskor gyűjtik az alapanyagot, majd a kaptárban enzimeikkel alakítják át, és a víz egy részét elpárologtatva besűrítik. A méhész az érett nektárt a lépekből kipörgeti és megszűri. Magyarországon például a nyugat-dunántúli és a dél-dunántúli gesztenyések kínálnak megfelelő méhlegelőt. Mivel a virágzás időjárásfüggő és viszonylag rövid, a termés évről évre változhat. Több világos virágméznél nagyobb arányban tartalmazhat ásványi anyagokat és polifenolokat. Összetétele a talajtól, az időjárástól és a méhek által látogatott növényektől is függ, ezért két különböző évjárat íze és színe is eltérhet. Eredetét érdemes megbízható méhésztől ellenőrizni: a sötét szín önmagában még nem bizonyítja a fajtatisztaságot. Mélyebb árnyalata, markáns aromája és enyhén fanyar utóíze részben a növényi eredetű összetevőinek köszönhető.

A gesztenyeméz mire jó?

Egyik legnagyobb értéke a magas antioxidáns-tartalma. A benne található polifenolok és flavonoidok segíthetnek a káros szabad gyökök semlegesítésében, hozzájárulva a sejtek védelméhez. A népi gyógyászatban régóta alkalmazzák a vérkeringés támogatására, különösen visszeres panaszok esetén. Ásványi anyagai között vas, kálium, magnézium és kalcium is megtalálható. Vastartalma miatt vérszegénység esetén is gyakran emlegetik, noha önmagában nem alkalmas a vashiány rendezésére. Szerencsére a legfrissebb kutatások még a vastablettáknál is hatékonyabb megoldást találtak a vashiány kezelésére.