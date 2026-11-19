November 19-én tartják a vécé világnapját, amely a biztonságos higiéniai körülmények fontosságára hívja fel a figyelmet. Ennek apropóján egészségügyi szempontból is közelebbről megvizsgáltuk a témát: ezúttal annak jártunk utána, egy nap hány alkalommal egészséges felkeresni a mellékhelyiséget. Gyakori székelés esetén például felvetődhet annak kérdése, hogy megfelelően működik-e az immunrendszerünk.
Gyakori székelés: naponta hányszor normális a székletürítés?
A szakirodalomban gyakran alkalmazott „normális” székletürítési tartomány a napi három és a heti három alkalom között húzódik. Ebből kifolyólag nem jelez problémát sem a napi három széklet, sem a kétnaponta történő ürítés. Sokkal fontosabb a széklet állaga, az esetleges panaszok és a megszokott ritmus. Dr. Arielle Kanters, az amerikai Cleveland Clinic vastag- és végbélsebésze szerint nincs mindenkire érvényes ideális gyakoriság.
„Nem szükséges mindennap székletet üríteni. Ha nem érzed úgy, hogy székrekedésed van, és a székelés során megfelelően kiürül a bélrendszered, valószínűleg minden rendben. Mindannyiunknak megvan a saját természetes ritmusa” – magyarázta a szakember.
Az orvos szerint a székelési szokásokat az étrend, a folyadékbevitel, a mozgás, a stressz, a gyógyszerek és a hormonális változások is befolyásolják. A férfiak átlagosan gyakrabban ürítenek székletet, míg a nőknél gyakoribb a székrekedés.
Mikor jelezhet betegséget a megváltozott bélműködés?
Az egészséges bélműködés egyik fontos jellemzője az egyénre jellemző, viszonylag állandó ritmus. Ha a széklet gyakorisága hirtelen megváltozik, különösen hasmenés, hasi görcsök vagy sürgető székelési inger mellett, érdemes odafigyelni.
A háttérben fertőzés, ételintolerancia, irritábilisbél-szindróma vagy gyulladásos bélbetegség is állhat. A két hétnél tovább fennálló jelentős változást orvossal célszerű megbeszélni. Véres vagy fekete széklet, megmagyarázhatatlan fogyás, illetve erős hasi fájdalom esetén nem szabad halogatni a kivizsgálást.
A megfelelő folyadékbevitel, a rostban gazdag étrend és a rendszeres mozgás segítheti a bélműködést. A legfontosabb nem az, hogy hányszor járunk vécére, hanem hogy felismerjük szervezetünk figyelmeztető jelzéseit.
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