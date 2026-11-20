A szülői döntési jog nem korlátlan, a gyermek véleményét is figyelembe kell venni.

Nem csak a testi fenyítés számít bántalmazásnak: a lelki sérülések sokszor nehezebben felismerhetők.

A gyermekek jogainak világnapja apropóján gyermekjogi szakértőt kérdeztünk.

Minden szülő a legjobb tudása és képességei szerint igyekszik nevelni a gyerekét, ám a jó szándék sem garantálja, hogy nem okoz akaratlanul is sebeket. A gyermekek jogainak világnapja arra is emlékeztet, hogy a gyerekeknek nemcsak szeretetre és gondoskodásra, hanem biztonságra, tiszteletre és saját jogaik érvényesülésére is szükségük van.

A gyermekek jogainak világnapja arra figyelmezteti a szülőket, hogy a gyermek nem a tulajdonuk, hanem önálló személyiség, akinek védelemre, gondoskodásra és saját véleménye tiszteletben tartására van joga

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A gyermekek jogainak világnapja

A gyermekek jogainak világnapját az ENSZ 1954-ben javasolta, majd 1989. november 20-án fogadták el a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amely kimondja, hogy minden gyereknek joga van a biztonságos, szeretetteljes környezethez, az oktatáshoz, a játékhoz és ahhoz is, hogy meghallgassák a véleményét. A világnap célja, hogy ne csak ezen az egy napon figyeljünk a gyerekekre, hanem egész évben komolyan vegyük a jogaikat, és emlékeztessük a felnőtteket, a szülőket és a döntéshozókat arra, hogy a gyerekek védelme és jóléte közös felelősségünk.

A gyereknek nemcsak kötelességei vannak a családban, hanem jogai is

A gyermekeket Magyarországon többek között az alábbi alapvető jogok illetik meg (az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 6–12. §-ai alapján):

Az élethez és egészséges fejlődéshez való jog.

A biztonsághoz való jog

Az emberi méltósághoz való jog

A véleménynyilvánítás joga

A meghallgatáshoz való jog

A magánélethez és személyes adatok védelméhez való jog.

Az oktatáshoz és tanuláshoz való jog.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog.

A pihenéshez, szabadidőhöz és játékhoz való jog.

A családi kapcsolatok fenntartásához való jog.

A megfelelő életkörülményekhez és gondoskodáshoz való jog.

A különleges védelemhez való jog, ha fogyatékossággal él, vagy más okból fokozott segítségre szorul

Az elhanyagolás és a csenddel büntetés életre szóló lelki és kapcsolati károkat okozhat a gyermek fejlődésében

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Hol húzódik a határ a szigorú nevelés és a lelki bántalmazás között?

A szülőknek joguk és kötelességük is, hogy irányítsák a gyerek életét, gondoskodjanak róla, és meghozzák a fejlődéséhez szükséges döntéseket. És valóban szükség van nevelői szabályokra és arra is, hogy a szülő következetes legyen. A lényeg, hogy hogyan tesszük mindezt. „Más azt mondani, hogy „most nem nézhetsz több mesét, mert lejárt a képernyőidő”, és más azt, hogy „olyan lusta vagy, mint mindig, semmire nem lehet veled menni”. Az egyik egy viselkedést szabályoz, a másik magát a gyereket minősíti és alázza meg. A fegyelmezésnek nem szabad arról szólnia, hogy a gyerek féljen a szülőtől”− magyarázza dr. Lőrincz Ágnes, családjogász, gyermekjogi képviselő.