- A szülői döntési jog nem korlátlan, a gyermek véleményét is figyelembe kell venni.
- Nem csak a testi fenyítés számít bántalmazásnak: a lelki sérülések sokszor nehezebben felismerhetők.
- A gyermekek jogainak világnapja apropóján gyermekjogi szakértőt kérdeztünk.
Minden szülő a legjobb tudása és képességei szerint igyekszik nevelni a gyerekét, ám a jó szándék sem garantálja, hogy nem okoz akaratlanul is sebeket. A gyermekek jogainak világnapja arra is emlékeztet, hogy a gyerekeknek nemcsak szeretetre és gondoskodásra, hanem biztonságra, tiszteletre és saját jogaik érvényesülésére is szükségük van.
A gyermekek jogainak világnapja
A gyermekek jogainak világnapját az ENSZ 1954-ben javasolta, majd 1989. november 20-án fogadták el a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amely kimondja, hogy minden gyereknek joga van a biztonságos, szeretetteljes környezethez, az oktatáshoz, a játékhoz és ahhoz is, hogy meghallgassák a véleményét. A világnap célja, hogy ne csak ezen az egy napon figyeljünk a gyerekekre, hanem egész évben komolyan vegyük a jogaikat, és emlékeztessük a felnőtteket, a szülőket és a döntéshozókat arra, hogy a gyerekek védelme és jóléte közös felelősségünk.
A gyereknek nemcsak kötelességei vannak a családban, hanem jogai is
A gyermekeket Magyarországon többek között az alábbi alapvető jogok illetik meg (az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, valamint az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 6–12. §-ai alapján):
- Az élethez és egészséges fejlődéshez való jog.
- A biztonsághoz való jog
- Az emberi méltósághoz való jog
- A véleménynyilvánítás joga
- A meghallgatáshoz való jog
- A magánélethez és személyes adatok védelméhez való jog.
- Az oktatáshoz és tanuláshoz való jog.
- Az egészségügyi ellátáshoz való jog.
- A pihenéshez, szabadidőhöz és játékhoz való jog.
- A családi kapcsolatok fenntartásához való jog.
- A megfelelő életkörülményekhez és gondoskodáshoz való jog.
- A különleges védelemhez való jog, ha fogyatékossággal él, vagy más okból fokozott segítségre szorul
Hol húzódik a határ a szigorú nevelés és a lelki bántalmazás között?
A szülőknek joguk és kötelességük is, hogy irányítsák a gyerek életét, gondoskodjanak róla, és meghozzák a fejlődéséhez szükséges döntéseket. És valóban szükség van nevelői szabályokra és arra is, hogy a szülő következetes legyen. A lényeg, hogy hogyan tesszük mindezt. „Más azt mondani, hogy „most nem nézhetsz több mesét, mert lejárt a képernyőidő”, és más azt, hogy „olyan lusta vagy, mint mindig, semmire nem lehet veled menni”. Az egyik egy viselkedést szabályoz, a másik magát a gyereket minősíti és alázza meg. A fegyelmezésnek nem szabad arról szólnia, hogy a gyerek féljen a szülőtől”− magyarázza dr. Lőrincz Ágnes, családjogász, gyermekjogi képviselő.
Ahogy a gyerek nő és egyre érettebbé válik, egyre több beleszólást kaphat a saját életét érintő kérdésekbe. Nem kell mindenben egyetértenie vele, de a véleményét az életkorának és érettségének megfelelően igenis figyelembe kell vennie.
Minden gyereknek joga van elmondani a véleményét az őt érintő ügyekben, a felnőtteknek pedig életkorának és érettségének megfelelően figyelembe kell venniük azt. Ez a mindennapokban azt is jelenti, hogy a szülőnek érdemes bevonnia a gyereket az őt érintő családi döntésekbe, és nem szabad automatikusan félresöpörnie az érzéseit vagy az ellenvéleményét.
Bántalmazási formák, amelyekről elsőre nem is gondolnánk, hogy az
Sokan azt gondolják, hogy a gyermekbántalmazás elsősorban a verést jelenti (holott már 20 éve tilos a pofon a gyereknevelésben).
Ha azt halljuk, hogy egy gyereket bántalmaznak, a legtöbben azonnal a testi erőszakra gondolnak. Pedig a bántalmazásnak nagyon sok formája van, és ezek közül többnek egyáltalán nincs látható nyoma. Gondoljunk csak arra, amikor egy gyereket rendszeresen megaláznak, kinevetnek, azt éreztetik vele, hogy nem elég jó, vagy soha nem lehet biztos abban, hogy a szülei szeretik-e. Ezek a helyzetek ugyanúgy sérthetik a lelki fejlődését.
Mint ahogy az alábbiak is:
1. A gyermek érzéseinek rendszeres semmibevétele
„Ne hisztizz!”, „Ezen nem kell sírni!” – elsőre hétköznapi szülői mondatoknak tűnnek. Ha azonban a szülő rendszeresen elutasítja, kineveti vagy jelentéktelennek bélyegzi a gyermek érzéseit, az érzelmi bántalmazássá válhat.
2. A szeretet megvonása büntetésként
Amikor a szülő napokig nem szól a gyerekhez, elutasítja az ölelését, vagy azt érezteti vele, hogy csak akkor szereti, ha jól viselkedik, az komoly lelki terhet jelenthet a gyerekeknek. Ilyenkor azt tanulhatja meg, hogy a szeretetet ki kell érdemelnie.
3. Megszégyenítés mások előtt
A gyerek külsejének, teljesítményének vagy viselkedésének kigúnyolása, különösen mások előtt, nem ártalmatlan viccelődés. Az olyan mondatok, mint „Belőled soha nem lesz semmi” vagy „Miért nem tudsz olyan lenni, mint a testvéred?”, hosszú távon rombolhatják az önértékelését.
Sok szülő pontosan azt a nevelési mintát viszi tovább, amit gyerekként ő maga is megtapasztalt. Lehet, hogy őt is megszégyenítették, összehasonlították másokkal, vagy azt tanították neki, hogy a gyereknek nincs beleszólása semmibe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezeket a mintákat tovább kell adni.
− fűzi hozzá dr. Lőrincz Ágnes.
4. Túlzott ellenőrzés és a magánszféra rendszeres megsértése
A szülőnek természetesen feladata a gyermek védelme, de ez nem jelent korlátlan ellenőrzési jogot. A gyermek minden üzenetének titokban történő elolvasása, folyamatos megfigyelése vagy személyes dolgainak rendszeres átkutatása – különösen, ha nincs mögötte valós biztonsági ok – sértheti a magánszféráját.
5. A gyermek megszégyenítése az interneten
Egy internetre feltöltött kép akkor is tovább élhet, amikor a gyermek már felnőtt, és egészen másként gondolkodik arról, mit szeretne megmutatni magából a nyilvánosságnak. A nyilvánosan megosztott felvételeket ráadásul mások lementhetik, továbbküldhetik vagy akár manipulálhatják is. Ezért a szülőknek nemcsak azt érdemes mérlegelniük, hogy számukra vicces vagy aranyos-e egy fénykép, hanem azt is, hogy a gyermek később hogyan élheti meg annak nyilvánosságra kerülését.
Honnan nyer információt a gyerek az őt megillető jogokról?
Az iskolában általában etika, állampolgári ismeretek vagy osztályfőnöki órákon hallanak a jogairól és kötelességeiről.
Hová fordulhat a jogait érvényesíteni kívánó vagy bántalmazott gyerek?
Tanár, osztályfőnök, iskolapszichológus, iskolai szociális segítő, rokon vagy más olyan felnőtt, akiben a gyermek megbízik −mind szóba jöhetnek. Merthogy nem kell egyedül megoldania a helyzetet.
Ha a környezetében olyan gyermeket ismersz, akit rendszeresen megfosztanak a jogaitól, bántalmaznak vagy elhanyagolnak, ne fordíts hátat: hívd az ingyenes, éjjel-nappal elérhető Gyermekvédő Hívószámot a +36 80 21 20 21-es telefonszámon, és jelezd a gyanút – akár névtelenül is!
A cikkhez felhasznált jogszabályi hivatkozások
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről, 6–12. § – a gyermek alapvető jogai, a bántalmazással és elhanyagolással szembeni védelem.
2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), 4:146–4:148. § – a szülői felügyelet tartalma és a gyermek véleményének figyelembevétele.
Polgári Törvénykönyv, 4:175. § – a különélő szülők közös döntési jogai a gyermek sorsát érintő fontos kérdésekben.
Adalék a gyermekek jogainak világnapjához:
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