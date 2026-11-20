A magas koleszterinszint gyakran akár évekig észrevétlen maradhat. A magas koleszterinszint, különösen az LDL-koleszterin, az érelmeszesedés kialakulásához vezethet, ennek következtében pedig növeli a szívroham és a stroke kockázatát. Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással azonban sokat tehetünk az ideális koleszterinszintért, sőt, még az ételek ízesítéséhez használt adalékanyagokkal is. Az egyik ilyen a gyömbér, amelyet a legtöbbeknek kapásból a teával és a hányinger enyhítésével hozhatnak összefüggésbe, a tudósok azonban már vizsgálják a lipid-anyagcserére gyakorolt ​​hatását is, a Diabetology & Metabolic Syndrome című folyóiratban megjelent tanulmány szerint pedig a gyömbér fogyasztása segíthet csökkenteni az össz- és az LDL-koleszterinszintet.

Gyömbér: egy kanál is sokat tehet az egészségért / Fotó: Pixabay/Pexels

Gyömbér: egy kanál is sokat tehet az egészségért

A gyömbér tulajdonságait a gingeroloknak és a shogaoloknak köszönheti, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkező, természetes anyagok .

A gingerolok segíthetnek a májnak a koleszterin eltávolításában és a belekben történő felszívódásának korlátozásában

– magyarázta el Avery Zenker dietetikus egy interjú során.

A gyömbér napi étrendbe való beillesztéséhez nem szükséges speciális italokat készíteni vagy táplálékkiegészítőket szedni: egyes tanulmányokban már napi nagyjából 1,5–2 gramm gyömbér bevitelével is jótékony hatásokra figyeltek fel - ez egy teáskanál őrölt gyömbérnek felel meg, amit a teához, a zabkásához, a levesekhez, vagy házi készítésű süteményekhez is hozzáadhatunk.

(Via)

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A gyömbér hatása igen sokrétű, ezért nem véletlen, hogy kiemelt figyelmet kap az egészséggel foglalkozó tartalmakban. Ugyanakkor a fogyasztása bizonyos esetekben körültekintést igényel. Ha kíváncsi vagy a gyömbér tíz jótékony hatására és a fontos veszélyekre, IDE KATTINTVA elolvashatod őket!