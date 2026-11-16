Nem hagy aludni a reflux? Öt házi módszer éjszakai gyomorégés ellen

Nem kell rögtön drága gyógyszereket venned vagy teljes életmódváltást bevezetned a reflux leküzdéséhez.

Néha segíthet néhány egyszerű trükk a panaszok csökkentése érdekében.

Cikkünkben bemutatjuk az esti reflux okait és néhány olyan házi módszert, amellyel felveheted a harcot a gyomorégés ellen.

Kíváncsi vagy rá, mit tehetsz az éjszakai gyomorégés ellen? Akkor tarts velünk!

Reflux kínoz lefekvéskor? Segítünk, megmutatjuk mit tehetsz az éjszakai gyomorégés ellen

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Mi az a reflux?

A hivatalos nevén gastrooesophagealis reflux betegség (GERD) egy olyan állapot, amikor a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe. Normális esetben ezt egy záróizom akadályozza meg a gyomor és a nyelőcső találkozásánál, de ha ez nem működik megfelelően, akkor a gyomorsav felfelé jut, irritálva a nyelőcső nyálkahártyáját. A reflux legismertebb tünete a gyomorégés, pontosabban a gyomorszály irritációja, amely a mellkas közepén jelentkező égető érzésként jelentkezik, a leggyakrabban étkezés után vagy lefekvéskor. Sokan nem sejtik, hogy a makacs köhögés, a torokköszörülés, a rekedtség vagy a gyakori torokfájás hátterében is reflux állhat.

Mit tehetünk az éjszakai gyomorégés ellen?

Az alkalomszerű savas visszaáramlás szinte bárkivel előfordulhat egy kiadós étkezés vagy túl sok alkoholfogyasztás után. Refluxról akkor beszélünk, amikor a panaszok rendszeresen jelentkeznek, és azok rontják az életminőséget, vagy már nyelőcső károsodását okoznak. A reflux tehát nem egy egyszerű gyomorégés, hanem egy összetett emésztőrendszeri probléma, amelyet ha nem kezelnek hosszú ideig, akkor komoly szövődményeket okozhat. A diagnózis megállapításához mindenképpen szakorvos felkeresése javasolt.

Házi módszerek éjszakai gyomorégés ellen

A reflux azért súlyosbodhat az ágyban, mert a vízszintes helyzetben lévő testünkben a gravitáció már nem segíti olyan hatékonyan a gyomortartalom megtartását, mint állva így könnyebben visszaáramolhat a gyomortartalom a nyelőcsőbe. Ráadásul álmunkban ritkán nyelünk, és a nyáltermelésünk is csökken. Emiatt a visszaáramló sav hosszabb ideig érintkezhet a nyelőcső nyálkahártyájával, ami fokozhatja az irritációt – derül ki az Egészségkalauz cikkéből.