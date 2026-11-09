Sokan nem is gondolnak erre, pedig a gyomor komoly bajra figyelmeztethet

A gyomorsav fontos szerepet játszik az emésztésben: segít lebontani az elfogyasztott ételeket, és hozzájárul a gyomorban zajló folyamatokhoz. A gyomor nyálkahártyája természetes módon termeli a sósavat tartalmazó emésztőnedvet, amelynek mennyiségét hormonális és idegrendszeri folyamatok szabályozzák. Ha azonban a szervezet a szükségesnél több savat termel, kellemetlen panaszok jelentkezhetnek.

Gyomorsav: ezek a tünetek utalhatnak a túlzott savtermelésre

Fotó: Unsplash

A magas gyomorsav tünetei közé tartozhat a hasi fájdalom, a hányinger, a puffadás és a gyomorégés. A panaszok különösen üres gyomor esetén lehetnek erősek, de hasmenés, étvágycsökkenés és megmagyarázhatatlan fogyás is előfordulhat. Ezek a jelek ugyanakkor nem kizárólag a túlzott savtermelésre utalnak: más emésztőrendszeri betegségek is okozhatnak hasonló tüneteket.

Mi okozhat túlzott gyomorsavtermelést?

A savtermelés fokozódásának több oka lehet. Egyes betegségek hatására megnőhet a gasztrin nevű hormon mennyisége, amely arra ösztönzi a gyomrot, hogy több savat termeljen. Bizonyos esetekben a kiváltó okot nem sikerül egyértelműen azonosítani.

A lehetséges okok között szerepel a savtermelést csökkentő gyógyszerek elhagyását követő visszacsapó savtúltermelés. Egyes betegeknél a savtermelés a kezelés befejezése után átmenetileg fokozódhat. Ez előfordulhat a hisztamin-2-receptor-blokkolók, illetve a protonpumpagátlók elhagyását követően is, bár az utóbbi esetben a jelenség megítélése nem teljesen egyértelmű.

Ritkább kiváltó ok a Zollinger–Ellison-szindróma, amelyben a hasnyálmirigyben vagy a vékonybélben gasztrin nevű hormont termelő daganatok alakulnak ki. A megemelkedett hormonszint fokozhatja a gyomorsav termelődését.

A Helicobacter pylori nevű baktérium szintén szerepet játszhat a gyomorpanaszok kialakulásában. A kórokozó megtelepedhet a gyomorban, és fekélyeket okozhat. A fertőzés egyes esetekben fokozott savtermeléssel járhat, másoknál viszont csökkenhet a gyomorsav mennyisége.

Ritkán a gyomor és a vékonybél közötti átjárás akadályozottsága, illetve súlyos vesebetegség is hozzájárulhat a savtermelés fokozódásához. A háttérben álló ok tisztázása azért fontos, mert a megfelelő kezelés attól függ, mi váltotta ki a panaszokat.