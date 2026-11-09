Sokan nem is gondolnak erre, pedig a gyomor komoly bajra figyelmeztethet

A gyomorsav fontos szerepet játszik az emésztésben: segít lebontani az elfogyasztott ételeket, és hozzájárul a gyomorban zajló folyamatokhoz. A gyomor nyálkahártyája természetes módon termeli a sósavat tartalmazó emésztőnedvet, amelynek mennyiségét hormonális és idegrendszeri folyamatok szabályozzák. Ha azonban a szervezet a szükségesnél több savat termel, kellemetlen panaszok jelentkezhetnek.
A magas gyomorsav tünetei közé tartozhat a hasi fájdalom, a hányinger, a puffadás és a gyomorégés. A panaszok különösen üres gyomor esetén lehetnek erősek, de hasmenés, étvágycsökkenés és megmagyarázhatatlan fogyás is előfordulhat. Ezek a jelek ugyanakkor nem kizárólag a túlzott savtermelésre utalnak: más emésztőrendszeri betegségek is okozhatnak hasonló tüneteket.
Mi okozhat túlzott gyomorsavtermelést?
A savtermelés fokozódásának több oka lehet. Egyes betegségek hatására megnőhet a gasztrin nevű hormon mennyisége, amely arra ösztönzi a gyomrot, hogy több savat termeljen. Bizonyos esetekben a kiváltó okot nem sikerül egyértelműen azonosítani.
A lehetséges okok között szerepel a savtermelést csökkentő gyógyszerek elhagyását követő visszacsapó savtúltermelés. Egyes betegeknél a savtermelés a kezelés befejezése után átmenetileg fokozódhat. Ez előfordulhat a hisztamin-2-receptor-blokkolók, illetve a protonpumpagátlók elhagyását követően is, bár az utóbbi esetben a jelenség megítélése nem teljesen egyértelmű.
Ritkább kiváltó ok a Zollinger–Ellison-szindróma, amelyben a hasnyálmirigyben vagy a vékonybélben gasztrin nevű hormont termelő daganatok alakulnak ki. A megemelkedett hormonszint fokozhatja a gyomorsav termelődését.
A Helicobacter pylori nevű baktérium szintén szerepet játszhat a gyomorpanaszok kialakulásában. A kórokozó megtelepedhet a gyomorban, és fekélyeket okozhat. A fertőzés egyes esetekben fokozott savtermeléssel járhat, másoknál viszont csökkenhet a gyomorsav mennyisége.
Ritkán a gyomor és a vékonybél közötti átjárás akadályozottsága, illetve súlyos vesebetegség is hozzájárulhat a savtermelés fokozódásához. A háttérben álló ok tisztázása azért fontos, mert a megfelelő kezelés attól függ, mi váltotta ki a panaszokat.
Milyen következményekkel járhat, és hogyan kezelik?
A tartósan fokozott savtermelés növelheti bizonyos emésztőrendszeri problémák kockázatát. A gyomorsav károsíthatja a gyomor nyálkahártyáját, ami fekély kialakulásához vezethet. Reflux esetén a gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe, irritációt és égő érzést okozva. Súlyosabb esetben a tápcsatorna különböző szakaszain vérzés is kialakulhat.
A kockázatot a gyógyszerek használata és elhagyása, a Helicobacter pylori fertőzés, valamint bizonyos örökletes tényezők is befolyásolhatják. A Zollinger–Ellison-szindrómához társuló daganatok egy részének hátterében például örökletes betegség, az úgynevezett 1-es típusú multiplex endokrin neoplázia is állhat.
A kezelés a kiváltó októl függ. A gyomorsav termelését gyakran protonpumpagátló gyógyszerekkel csökkentik, amelyek általában hatékonyabban mérséklik a savtermelést, mint a hisztamin-2-receptor-blokkolók. Súlyosabb esetben a gyógyszert intravénásan is beadhatják.
Ha a panaszokat Helicobacter pylori fertőzés okozza, az orvos antibiotikumokat és savcsökkentő gyógyszert írhat fel. Az antibiotikumok a baktérium ellen hatnak, míg a savcsökkentő kezelés mérsékli a gyomorsav termelődését.
Bizonyos esetekben műtétre is szükség lehet. A Zollinger–Ellison-szindróma egyes betegeinél eltávolíthatják a hormont termelő daganatot, míg súlyos fekélyek esetén más sebészeti beavatkozás válhat indokolttá.
Az életmódbeli változtatások szintén segíthetnek a panaszok enyhítésében, különösen akkor, ha gyomorégés is jelentkezik. Érdemes kisebb adagokat fogyasztani, szükség esetén gyakrabban étkezni, valamint mérsékelni az alkohol, a koffein és a szénsavas italok fogyasztását. Azokat az ételeket is célszerű kerülni, amelyek rendszeresen kiváltják vagy súlyosbítják a tüneteket.
A visszatérő hasi fájdalmat, hányingert, gyomorégést vagy más emésztési panaszt nem szabad automatikusan a túlzott savtermelésnek tulajdonítani. Ha a tünetek tartósan fennállnak, rendszeresen visszatérnek, vagy megmagyarázhatatlan fogyással járnak, orvosi vizsgálat szükséges. A megfelelő diagnózis segíthet abban, hogy a kezelés a valódi kiváltó okot célozza.