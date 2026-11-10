Évekig várta halott gazdáját: a történelem leghíresebb hős állatai

Hachiko gazdája halála után is visszajárt a vasútállomásra, és a hűség jelképévé vált, ahogy az olasz Fido is.

Balto és Togo életmentő szérumot szállított, Cher Ami sebesülten is továbbított üzenetet.

Belka és Sztrelka az űrutazás, Bukephalosz Nagy Sándor hadjáratai révén lett híres.

Hachiko, magyarosan Hacsikó 1923. november 10-én született Japánban. Az akita kutya a tokiói Sibuja vasútállomáson várta munkából hazatérő gazdáját, Ueno Hideszaburó professzort. Gazdája halála után is visszajárt megszokott találkozóhelyükre, és a hűség jelképévé vált. Szobra az állomás előtt áll, történetét pedig japán és amerikai filmben is feldolgozták. Születésének évfordulója alkalmából ismerjünk meg további állatokat, amelyeknek emlékét szobrok, könyvek és történelmi feljegyzések őrzik.

Hachiko szobra ma is ott áll a tokiói Sibuja állomás mellett.

Fotó: Jack Hong / Shutterstock

Hachiko mellett mely hős állatok váltak híressé a történelemben?

Hachiko születésének 103. évfordulója kapcsán idézzük fel a történelem legismertebb hős állatainak nevét és sorsát. Egyesek története az idők során képernyőre kívánkozot, másoké csaknem a feledés homályába merült.

Fido, aki tizennégy évig várta gazdáját

Az olasz Fido története egy út menti árokban kezdődött: Carlo Soriani téglagyári munkás 1941-ben sérülten talált rá, hazavitte és ápolta. A felépült kutya ezután mindennap elkísérte a buszmegállóba, este pedig elé ment. Soriani 1943 decemberében egy bombázásban meghalt, Fido azonban még tizennégy éven át visszatért a megállóhoz. Hűségéért aranyérmet kapott, és már életében szobrot állítottak neki Borgo San Lorenzóban.

Életmentő állatok: Balto és Togo, a szérumfutás vezérkutyái

1925 telén az alaszkai Nome városát diftériajárvány fenyegette, a kezeléshez szükséges szérumot kutyaszánok váltójával szállították oda. Togo fogata a mentőakció különösen hosszú és veszélyes szakaszát teljesítette embertelen körülmények között, míg Balto az utolsó szakasz vezérkutyájaként vált világhírűvé. A nagyobb sajtófigyelem Baltónak jutott, akinek New York Central Parkjában szobrot is emeltek. Togo teljesítményét sokáig háttérbe szorította társa ismertsége. Az 1925-ös szérumfutásnak, és benne Balto és Togo hősies tettének állít emléket ma is a híres Iditarod kutyaszánverseny.