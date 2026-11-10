Évekig várta halott gazdáját: a történelem leghíresebb hős állatai

- Hachiko gazdája halála után is visszajárt a vasútállomásra, és a hűség jelképévé vált, ahogy az olasz Fido is.
- Balto és Togo életmentő szérumot szállított, Cher Ami sebesülten is továbbított üzenetet.
- Belka és Sztrelka az űrutazás, Bukephalosz Nagy Sándor hadjáratai révén lett híres.
Hachiko, magyarosan Hacsikó 1923. november 10-én született Japánban. Az akita kutya a tokiói Sibuja vasútállomáson várta munkából hazatérő gazdáját, Ueno Hideszaburó professzort. Gazdája halála után is visszajárt megszokott találkozóhelyükre, és a hűség jelképévé vált. Szobra az állomás előtt áll, történetét pedig japán és amerikai filmben is feldolgozták. Születésének évfordulója alkalmából ismerjünk meg további állatokat, amelyeknek emlékét szobrok, könyvek és történelmi feljegyzések őrzik.
Hachiko mellett mely hős állatok váltak híressé a történelemben?
Hachiko születésének 103. évfordulója kapcsán idézzük fel a történelem legismertebb hős állatainak nevét és sorsát. Egyesek története az idők során képernyőre kívánkozot, másoké csaknem a feledés homályába merült.
Fido, aki tizennégy évig várta gazdáját
Az olasz Fido története egy út menti árokban kezdődött: Carlo Soriani téglagyári munkás 1941-ben sérülten talált rá, hazavitte és ápolta. A felépült kutya ezután mindennap elkísérte a buszmegállóba, este pedig elé ment. Soriani 1943 decemberében egy bombázásban meghalt, Fido azonban még tizennégy éven át visszatért a megállóhoz. Hűségéért aranyérmet kapott, és már életében szobrot állítottak neki Borgo San Lorenzóban.
Életmentő állatok: Balto és Togo, a szérumfutás vezérkutyái
1925 telén az alaszkai Nome városát diftériajárvány fenyegette, a kezeléshez szükséges szérumot kutyaszánok váltójával szállították oda. Togo fogata a mentőakció különösen hosszú és veszélyes szakaszát teljesítette embertelen körülmények között, míg Balto az utolsó szakasz vezérkutyájaként vált világhírűvé. A nagyobb sajtófigyelem Baltónak jutott, akinek New York Central Parkjában szobrot is emeltek. Togo teljesítményét sokáig háttérbe szorította társa ismertsége. Az 1925-ös szérumfutásnak, és benne Balto és Togo hősies tettének állít emléket ma is a híres Iditarod kutyaszánverseny.
Cher Ami, a sebesült hírvivő
Cher Ami postagalamb az első világháborúban az amerikai hadsereg üzeneteit továbbította Franciaországban. Súlyos sebesülése ellenére is célba juttatott egy üzenetet, egyik lábát azonban elveszítette. Nevét az ellenséges vonalak mögött rekedt „elveszett zászlóalj” megmentésével kapcsolták össze. E történet részletei vitatottak: nem bizonyítható egyértelműen, hogy éppen ő vitte az alakulat híres segélykérő üzenetét, a postagalamb hősiességéből azonban ez semmit sem von le.
Belka és Sztrelka, az űrből hazatérő kutyák
Belka és Sztrelka 1960. augusztus 19-én indult a világűrbe a Szputnyik–5 fedélzetén. Űrhajójuk tizenhétszer kerülte meg a Földet, majd az állatok élve visszatértek. A kísérletben azt vizsgálták, hogyan hat a súlytalanság az élő szervezetekre. Sztrelka egyik később született kölykét, Pusinkát Nyikita Hruscsov John F. Kennedy amerikai elnöknek ajándékozta.
Bukephalosz, Nagy Sándor lova
Bukephalosz megszelídítéséről Plutarkhosz különös történetet hagyott ránk: az ifjú Alexandrosz felismerte, hogy az állat saját árnyékától fél, ezért a nap felé fordította. A ló később hadjárataira is elkísérte a makedón uralkodót. Kr. e. 326-ban, a hüdaszpészi csata idején pusztult el; halálának körülményeiről eltérnek a beszámolók. Nagy Sándor egy város elnevezésével őrizte meg kedvelt lova emlékét.
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