Ezt a hibát rengetegen elkövetik hajmosás után – zsíros és lelapult lehet tőle a hajad

Valószínűleg rendszeresen hajat mosol, megtisztítod a sminkecseteidet, és a párnahuzatot is gyakran lecseréled – de vajon mikor mostad ki utoljára a hajkefédet? Könnyű megfeledkezni arról, hogy az a hajkefe, amelyet nap mint nap végighúzunk a frissen megmosott hajunkon, meglepően sok szennyeződést gyűjthet össze. Faggyú, elhalt hámsejtek, hajformázó termékek maradványai, izzadság, por és különféle mikroorganizmusok is felhalmozódhatnak rajta.
- A hajkefén faggyú, izzadság, elhalt hámsejtek és hajformázó termékek maradványai halmozódhatnak fel.
- Baktériumok, élesztőgombák és más gombák is kerülhetnek rá, különösen, ha párás fürdőszobában tároljuk.
- A piszkos kefe a frissen mosott hajat is gyorsabban zsírossá és lelapulttá teheti, mivel visszajuttathatja rá a korábbi lerakódásokat.
- A felgyülemlett szennyeződések hozzájárulhatnak a fejbőr irritációjához, és a kefe a hajszálakat is jobban húzhatja.
- A szakértő hetente egyszeri alapos tisztítást javasol, a beleakadt hajszálakat pedig lehetőleg minden használat után érdemes eltávolítani.
Hajkefe tisztítása: ennyire gyakran kellene megmosni, baktériumok és gombák is lehetnek rajta
„A hajkefe lényegében úgy működik, mint egy porszívó a fejbőrön” – fogalmazott Mark Blake nemzetközileg elismert trichológus, a világ első aktív antimikrobiális hajkeféjeként bemutatott KILLABRUSH márkanagykövete. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy nem megfelelően tisztított hajkefe feltétlenül veszélyt jelent az egészségre. Ha azonban hosszú időn keresztül úgy használjuk, hogy közben egyszer sem tisztítjuk meg alaposan, annak hajunk és fejbőrünk állapota is kárát láthatja.
De mi minden rejtőzhet valójában a hajkefénken, és milyen következményekkel járhat, ha nem tisztítjuk elég gyakran? Íme hét dolog, amit érdemes tudni!
1. A régi faggyú és a hajformázók maradványai visszakerülhetnek a frissen mosott hajra
A fejbőr természetes módon termel faggyút, amelynek egy része a hajkefére is rákerülhet az izzadság, az elhalt hámsejtek és a hajformázó termékek maradványai mellett. A következő fésülködéskor pedig mindez ismét visszajuthat a hajra.
Rengeteg időt tölthetünk a hajunk és a fejbőrünk alapos megmosásával, majd fogunk egy koszos hajkefét, és újra végighúzzuk rajta. Ez kicsit olyan, mintha lezuhanyoznánk, aztán visszavennénk a koszos ruháinkat
– mondta Blake.
Ugyanez igaz a hajformázáshoz használt termékekre is. A szárazsampon, a hajlakk, az olajok és a szérumok egyaránt lerakódhatnak a hajkefén.
Ha egész héten szárazsampont fújunk a hajtövekre, majd átfésüljük a hajunkat, annak egy része biztosan a kefén köt ki. A hajkefénk gyakorlatilag a hajformázási szokásaink lenyomatává válhat
– magyarázta a szakértő.
Ha tehát a frissen mosott haj feltűnően gyorsan zsírosodni kezd, könnyen lehet, hogy a hajkefe is hozzájárul a problémához.
2. A haj lelapulhat, és kevésbé tűnhet frissnek
A hajkefén felhalmozódó faggyú és hajformázó termékek maradványai a haj megjelenésére és tapintására is hatással lehetnek, különösen vékony szálú haj esetén.
Valószínűleg a vékony szálú haj sínyli meg leginkább a piszkos hajkefe használatát. Ha az elmúlt hat hónap során felhalmozódott termékmaradványokat újra és újra visszajuttatjuk a hajra és a fejbőrre, attól aligha lesz szép és egészséges a hajunk. Aztán csodálkozunk, hogy miért lapul le.
Ráadásul nem csupán a haj volumenéről van szó. Ha a kefét faggyú és különféle hajformázók maradványai borítják, ezek egy része a frissen mosott hajszálakra is visszakerülhet. Blake szerint ettől a haj elnehezülhet, veszíthet frissességéből, bizonyos esetekben pedig akár kellemetlenebb szagúvá is válhat.
3. Baktériumok, élesztőgombák és más gombák is megtelepedhetnek rajta
Ezek azok a szennyeződések, amelyeket szabad szemmel nem látunk – és talán éppen ezért érdemes különösen odafigyelni a hajkefe rendszeres tisztítására.
Bőrünkön és fejbőrünkön természetes módon is élnek különféle mikroorganizmusok, köztük baktériumok és élesztőgombák, amelyek fésülködés közben a hajkefére is átkerülhetnek. A szakértő szerint a hajkeféket vizsgáló kutatások Trichophyton fajok jelenlétét is kimutatták. Ezek olyan bőrgombák, amelyek bizonyos bőr- és fejbőrfertőzésekkel hozhatók összefüggésbe.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden régóta tisztítatlan hajkefe veszélyes lenne.
Ettől még nem válik veszélyessé a hajkefénk, de nagyon jó okot ad arra, hogy rendszeresen megtisztítsuk
– hangsúlyozta.
Az sem mindegy, hol tároljuk a hajkefét. A fürdőszoba jellemzően meleg és párás környezet, ami kedvező feltételeket teremthet a baktériumok és az élesztőgombák elszaporodásához.
4. Irritálhatja a fejbőrt
A fejbőrünk ugyanolyan bőrfelület, mint testünk más részei, ezért nem mindegy, milyen eszközt érintünk hozzá újra és újra.
Eszünkbe sem jutna hónapokon keresztül ugyanazzal a koszos sminkecsettel dörzsölni az arcunkat, mégis vannak, akik hónapokig használják ugyanazt a tisztítatlan hajkefét a fejbőrükön. A fejbőr is bőr, ezért azoknál az eszközöknél, amelyek rendszeresen hozzáérnek, ugyanúgy fontos az alapvető higiénia
– mondta Blake.
A faggyú, a hajformázók maradványai, az elhalt hámsejtek és a mikroorganizmusok felhalmozódása önmagában még nem jelenti azt, hogy biztosan problémák alakulnak ki a fejbőrön. A szakember szerint azonban, ha egy piszkos kefével rendszeresen visszajuttatjuk a felgyülemlett élesztőgombákat és baktériumokat a fejbőrre, az bizonyos esetekben fokozhatja annak érzékenységét, valamint irritációhoz és gyulladáshoz is hozzájárulhat.
5. Az izzadság miatt még több szennyeződés halmozódhat fel rajta
Ha rendszeresen megfésüljük a hajunkat edzés után, a hajkefére jóval több szennyeződés kerülhet, mint gondolnánk. Az izzadság, a faggyú és a fejbőrön természetesen jelen lévő mikroorganizmusok a hajformázó termékek maradványaival és más szennyeződésekkel együtt mind megtapadhatnak a sörtéken.
Blake külön is megemlíti a Malassezia globosa nevű élesztőgombát, amely természetes módon megtalálható a fejbőrön, ugyanakkor összefüggésbe hozható a korpásodással, a fejbőr érzékenységével és irritációjával.
A mikroorganizmusok jelenléte miatt azonban nem kell megijedni, hiszen ezek a fejbőr természetes mikrobiomjának részét képezik. Ha viszont a hajkefén rendszeresen felhalmozódik az izzadság, a faggyú és más szennyeződés, még fontosabbá válik annak rendszeres és alapos tisztítása.
6. Jobban húzhatja és feszítheti a hajszálakat
Jó kezdet, ha rendszeresen eltávolítjuk a hajkefében maradt hajszálakat, ez azonban önmagában még nem szabadítja meg a sörtéket a rájuk rakódott szennyeződésektől.
A sörtékről a faggyút, az elhalt hámsejteket, az izzadságot és a hajformázó termékek maradványait is el kell távolítani, ezek ugyanis szükségtelenül növelhetik a hajszálakra nehezedő feszülést
– magyarázta Blake.
Erre különösen nedves haj fésülésekor érdemes odafigyelni. A vizes hajszálak akár 30–50 százalékkal is megnyúlhatnak, és ha eközben túl nagy húzóerő éri őket, könnyebben elszakadhatnak. Egy tiszta hajkefe természetesen önmagában nem akadályozza meg a haj töredezését, a sörtékre rakódott szennyeződések eltávolításával azonban a kefe könnyebben siklik végig a hajon, így kevésbé húzhatja és terhelheti a hajszálakat.
7. Valószínűleg nem tisztítjuk elég gyakran
A megoldás szerencsére egyszerű: a szekértő szerint minden használat után érdemes eltávolítani a hajkefében maradt hajszálakat, magát a kefét pedig körülbelül hetente egyszer alaposan meg kell tisztítani.
Nem érdemes azonban kivárni az egy hetet, ha már szürkés lerakódást, szöszöket, hajformázó termékek maradványait vagy más szennyeződéseket látunk a sörték tövénél.
A hajszálak eltávolítása fontos, de ezzel csak a legszembetűnőbb szennyeződéstől szabadulunk meg
– figyelmeztetett Blake.
A hagyományos hajkefék esetében a szakértő azt javasolja, hogy először távolítsuk el a beszorult hajszálakat, majd meleg vízzel és kevés samponnal mossuk át a kefét. Különösen a sörték tövére érdemes odafigyelni, mivel itt könnyen összegyűlhetnek a szennyeződések. Blake szerint szalicilsavat tartalmazó samponnal a faggyú és a hajformázó termékek lerakódásait is könnyebb lehet eltávolítani.
Van még egy fontos szabály: ne használjuk közösen másokkal a hajkefénket.
„Az emberek egyre tudatosabban ápolják a fejbőrüket. Fejbőrszérumokat, speciális samponokat és különféle kezeléseket használunk, és már a fejbőr mikrobiomjáról is beszélünk – az egyszerű hajkefe azonban valahogy mindeddig kimaradt ebből a diskurzusból” – mondta Blake.
Ha belegondolunk, milyen gyakran érintkezik a hajkefe a hajunkkal és a fejbőrünkkel, talán ideje ugyanolyan figyelmet fordítani a tisztítására, mint hajápolási rutinunk bármely más részére – írja cikkében a Daily Mail.