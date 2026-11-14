Ezt a hibát rengetegen elkövetik hajmosás után – zsíros és lelapult lehet tőle a hajad

Valószínűleg rendszeresen hajat mosol, megtisztítod a sminkecseteidet, és a párnahuzatot is gyakran lecseréled – de vajon mikor mostad ki utoljára a hajkefédet? Könnyű megfeledkezni arról, hogy az a hajkefe, amelyet nap mint nap végighúzunk a frissen megmosott hajunkon, meglepően sok szennyeződést gyűjthet össze. Faggyú, elhalt hámsejtek, hajformázó termékek maradványai, izzadság, por és különféle mikroorganizmusok is felhalmozódhatnak rajta.

Hajkefe tisztítása: ennyire gyakran kellene megmosni, baktériumok és gombák is lehetnek rajta Fotó: unsplash.com

A hajkefén faggyú, izzadság, elhalt hámsejtek és hajformázó termékek maradványai halmozódhatnak fel.

Baktériumok, élesztőgombák és más gombák is kerülhetnek rá, különösen, ha párás fürdőszobában tároljuk.

A piszkos kefe a frissen mosott hajat is gyorsabban zsírossá és lelapulttá teheti, mivel visszajuttathatja rá a korábbi lerakódásokat.

A felgyülemlett szennyeződések hozzájárulhatnak a fejbőr irritációjához, és a kefe a hajszálakat is jobban húzhatja.

A szakértő hetente egyszeri alapos tisztítást javasol, a beleakadt hajszálakat pedig lehetőleg minden használat után érdemes eltávolítani.

Hajkefe tisztítása: ennyire gyakran kellene megmosni, baktériumok és gombák is lehetnek rajta

„A hajkefe lényegében úgy működik, mint egy porszívó a fejbőrön” – fogalmazott Mark Blake nemzetközileg elismert trichológus, a világ első aktív antimikrobiális hajkeféjeként bemutatott KILLABRUSH márkanagykövete. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy nem megfelelően tisztított hajkefe feltétlenül veszélyt jelent az egészségre. Ha azonban hosszú időn keresztül úgy használjuk, hogy közben egyszer sem tisztítjuk meg alaposan, annak hajunk és fejbőrünk állapota is kárát láthatja.

De mi minden rejtőzhet valójában a hajkefénken, és milyen következményekkel járhat, ha nem tisztítjuk elég gyakran? Íme hét dolog, amit érdemes tudni!

1. A régi faggyú és a hajformázók maradványai visszakerülhetnek a frissen mosott hajra

A fejbőr természetes módon termel faggyút, amelynek egy része a hajkefére is rákerülhet az izzadság, az elhalt hámsejtek és a hajformázó termékek maradványai mellett. A következő fésülködéskor pedig mindez ismét visszajuthat a hajra.

Rengeteg időt tölthetünk a hajunk és a fejbőrünk alapos megmosásával, majd fogunk egy koszos hajkefét, és újra végighúzzuk rajta. Ez kicsit olyan, mintha lezuhanyoznánk, aztán visszavennénk a koszos ruháinkat

– mondta Blake.