Egy egyszerű fagyasztós trükk segíthet, hogy tovább bírja a harisnya a mindennapi használatot.

A trükk nem helyettesíti a megfelelő mosást és a körültekintő felvételt, ezek ugyanis mind hatással lehetnek a harisnya élettartamára.

Bemutatunk egy kevésbé ismert házi praktikát is, valamint eláruljuk, hogyan előzheted meg, hogy megsérüljön a ruha anyaga.

Tarts velünk, ha kíváncsi vagy rá, milyen otthoni módszerrel veheted fel a harcot a harisnyaszakadás ellen!

Idegtépő lehet, amikor felfut az anyag, ennek azonban vége: adunk egy tuti tippet a harisnyaszakadás ellen. Fotó: 1234RF

Ez a legjobb módszer a harisnyaszakadás ellen

Egy népszerű házi praktikát hoztunk, amely segíthet abban, hogy a felfutott harisnya csak egy rossz álom maradjon.

A módszer lényege, hogy az új harisnyát enyhén be kell nedvesítened, majd egy jól záródó zacskóba helyezve éjszakára a fagyasztóba tenned.

Másnap hagyd, hogy szobahőmérsékleten felengedjen, majd teljesen megszáradjon. A Washington Post szakértői szerint ettől ellenállóbbá válhatnak a szálak.

További tippek a harisnyaszakadás megelőzéséhez

Ha biztosra akarsz menni, adunk még néhány tanácsot, amelyet betartva minimalizálhatod a szakadás kockázatát!

1. Figyelj a megfelelő vastagságra!

Vásárláskor figyelj a denierértékre. Ez a harisnya fonalának vastagságát jelzi: minél magasabb ez a szám, általában annál vastagabb és kevésbé áttetsző az anyag. A hidegebb hónapokban érdemes magasabb denierszámú, elasztánt is tartalmazó változatot választani, ha a tartósság az elsődleges szempont.

2. Óvatosan húzd fel!

A hosszú vagy éles körmök, a gyűrűk és a karkötők könnyen beleakadhatnak a finom anyagba. Felvétel előtt érdemes levenned az ékszereid, a harisnyát pedig fokozatosan, két kézzel húzd fel, ne pedig egyetlen mozdulattal rántsd a lábadra.

3. Ne mosd együtt mindennel!

A harisnyát lehetőleg mosózsákban, kímélő programmal, alacsony hőfokon tisztítsd. A cipzárak, kapcsok és durva felületű ruhadarabok könnyen kárt tehetnek benne. A kézi mosás szintén kíméletes megoldás lehet.

4. Mentsd meg a már sérült harisnyát!

Ha egy apró szem már elindult, egy kevés átlátszó körömlakkal óvatosan rögzítheted a szakadás két végét. Ez nem javítja meg az anyagot, de segíthet megakadályozni, hogy a sérülés tovább fusson.