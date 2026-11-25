Magyarországon országszerte havazás tapasztalható, a téli időjárás pedig nemcsak a közlekedésben okozhat nehézségeket, hanem egészségügyi kockázatokat is hordoz. A hidegben végzett megerőltető fizikai munka, például a hólapátolás jelentős terhelést róhat a szív- és érrendszerre. A szakemberek szerint különösen a szívbetegeknek és a rendszeres fizikai aktivitáshoz nem szokott embereknek érdemes óvatosnak lenniük.
Az alacsony hőmérséklet mellett az erős szél és a nedvesség tovább fokozza a szervezet hőveszteségét. A szél eltávolítja a test körül kialakuló melegebb légréteget, a nedvesség pedig felgyorsítja a lehűlést.
Amennyiben a testhőmérséklet 35 Celsius-fok alá csökken, kihűlés alakulhat ki. Ennek tünetei közé tartozik a mozgáskoordináció romlása, a zavartság, a lelassult reakcióidő, a reszketés és az álmosság. A gyermekek és az idősek különösen veszélyeztetettek.
Ezekre érdemes figyelni havazás után
Az Amerikai Szív Szövetség a hólapátolás során az alábbi óvintézkedéseket javasolja:
- Tartsunk rendszeresen szünetet, kerüljük a túlzott fizikai megterhelést.
- Öltözzünk rétegesen, tartsuk melegen a fejünket és a végtagjainkat.
- Kerüljük az alkoholfogyasztást közvetlenül a munka előtt és után.
- Meglévő egészségügyi probléma esetén egyeztessünk orvosunkkal a hidegben végzett fizikai aktivitásról.
- Ismerjük fel a szívinfarktus figyelmeztető jeleit.
Szívinfarktus gyanúja esetén azonnal mentőt kell hívni. A gyors segítségnyújtás életet menthet.