Magyarországon országszerte havazás tapasztalható, a téli időjárás pedig nemcsak a közlekedésben okozhat nehézségeket, hanem egészségügyi kockázatokat is hordoz. A hidegben végzett megerőltető fizikai munka, például a hólapátolás jelentős terhelést róhat a szív- és érrendszerre. A szakemberek szerint különösen a szívbetegeknek és a rendszeres fizikai aktivitáshoz nem szokott embereknek érdemes óvatosnak lenniük.

A havazás rejtett veszélye. (Illusztráció)

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Az alacsony hőmérséklet mellett az erős szél és a nedvesség tovább fokozza a szervezet hőveszteségét. A szél eltávolítja a test körül kialakuló melegebb légréteget, a nedvesség pedig felgyorsítja a lehűlést.

Amennyiben a testhőmérséklet 35 Celsius-fok alá csökken, kihűlés alakulhat ki. Ennek tünetei közé tartozik a mozgáskoordináció romlása, a zavartság, a lelassult reakcióidő, a reszketés és az álmosság. A gyermekek és az idősek különösen veszélyeztetettek.

Ezekre érdemes figyelni havazás után

Az Amerikai Szív Szövetség a hólapátolás során az alábbi óvintézkedéseket javasolja:

Tartsunk rendszeresen szünetet, kerüljük a túlzott fizikai megterhelést.

Öltözzünk rétegesen, tartsuk melegen a fejünket és a végtagjainkat.

Kerüljük az alkoholfogyasztást közvetlenül a munka előtt és után.

Meglévő egészségügyi probléma esetén egyeztessünk orvosunkkal a hidegben végzett fizikai aktivitásról.

Ismerjük fel a szívinfarktus figyelmeztető jeleit.

Szívinfarktus gyanúja esetén azonnal mentőt kell hívni. A gyors segítségnyújtás életet menthet.