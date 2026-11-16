Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt, ha lecsap az ítéletidő

Mint arról az Origo beszámolt, szokatlan időjárási fordulatokkal indulhat a tél Európában, miután rekordkorán összeomlott a sarki örvény az Északi-sark felett. A rendkívüli légköri jelenség a következő hetekben hidegbetörések és havazások kialakulásának is kedvezhet, bár a szakemberek szerint egyelőre bizonytalan, milyen hatással lesz az időjárásra. Az Egyesült Királyság több térségében eközben már havazás miatt adtak ki figyelmeztetést, a Vöröskereszt pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a háztartásoknak érdemes felkészülniük az esetleges vészhelyzetekre.

Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt - London 2025. január 4-én Fotó: BURAK BIR / ANADOLU

Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt

Az őszi-téli szezon első havazása és fagyos időjárása miatt felkészülésre figyelmeztetik a lakosságot az Egyesült Királyságban. A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) 18 térségre adott ki elsőfokú, sárga figyelmeztetést a várható havazás miatt, amely fennakadásokat okozhat a közlekedésben. Bár a hó elsősorban a magasabban fekvő területeken várható, és jelentős szolgáltatáskieséstől egyelőre nem tartanak, a szakemberek szerint érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre.

A brit kormány hároméves, „Légy felkészült!” (Be Prepared) elnevezésű programot indított, hogy segítsen a háztartásoknak felkészülni a szélsőséges időjárás és más vészhelyzetek következményeire, például az áram- és vízellátás, valamint a telefon- és internetszolgáltatás átmeneti kiesésére.

A Vöröskereszt azt javasolja, hogy minden háztartás állítson össze egy legalább 72 órára, vagyis három napra elegendő vészhelyzeti csomagot, amely áramszünet, árvíz, vihar vagy más rendkívüli esemény esetén is segíthet átvészelni a nehézségeket.

A szervezet szerint ehhez nincs szükség drága vagy különleges felszerelésekre: a legtöbb otthonban már megtalálhatók olyan alapvető eszközök, mint a zseblámpa, a telefontöltő, a takaró, a tartós élelmiszer, a gyógyszerek és az elsősegély-felszerelés. Érdemes először felmérni a meglévő készleteket, a hiányzó eszközöket pedig fokozatosan beszerezni.

Bár Magyarországon egyelőre nem kell szélsőséges havazástól tartani, a váratlan helyzetekre nálunk sem árt felkészülni. Egy nagyobb vihar, tartós áramszünet vagy más rendkívüli esemény bármikor megnehezítheti a mindennapokat, ezért a Vöröskereszt tanácsait itthon is érdemes megfogadni. A szervezet részletesen összegyűjtötte, milyen alapvető felszereléseket és készleteket ajánlott otthon tartani ahhoz, hogy szükség esetén akár három napig is boldogulni tudjunk külső segítség nélkül.

Mit tartalmazzon a három napra elegendő vészhelyzeti csomag?

A brit Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a vészhelyzeti csomagot minden háztartásnak a saját igényeihez és körülményeihez érdemes igazítania.

A csomag összeállításakor figyelembe kell venni, hányan élnek a háztartásban, hol lakunk, illetve vannak-e olyan egészségügyi, akadálymentességi vagy gondozási szempontok, amelyek különleges felkészülést igényelnek. Egy három napra, azaz 72 órára elegendő vészhelyzeti csomag összeállítása egyáltalán nem bonyolult. Elsőként a legfontosabb alapfelszereléseket érdemes beszerezni, majd ezeket a család egyéni szükségleteinek megfelelő eszközökkel és készletekkel kiegészíteni

– tanácsolja a szervezet.