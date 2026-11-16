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Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt, ha lecsap az ítéletidő

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A Vöröskereszt arra figyelmeztet, hogy egy váratlan vészhelyzet akár napokra is megzavarhatja a mindennapokat, ezért minden háztartásban érdemes legalább 72 órára elegendő készletet tartani. Az Egyesült Királyság több térségében már havazás és fagy miatt adtak ki figyelmeztetést, miközben a szakemberek szerint a következő hetekben Európában is váratlan időjárási fordulatok jöhetnek. Mutatjuk, milyen eszközöket és élelmiszereket ajánl a Vöröskereszt, és mi az, amiről semmiképpen sem szabad megfeledkezni.
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vöröskereszthavazásvészhelyzet

Mint arról az Origo beszámolt, szokatlan időjárási fordulatokkal indulhat a tél Európában, miután rekordkorán összeomlott a sarki örvény az Északi-sark felett. A rendkívüli légköri jelenség a következő hetekben hidegbetörések és havazások kialakulásának is kedvezhet, bár a szakemberek szerint egyelőre bizonytalan, milyen hatással lesz az időjárásra. Az Egyesült Királyság több térségében eközben már havazás miatt adtak ki figyelmeztetést, a Vöröskereszt pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a háztartásoknak érdemes felkészülniük az esetleges vészhelyzetekre.

Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt
Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt - London 2025. január 4-én Fotó: BURAK BIR / ANADOLU

Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt

Az őszi-téli szezon első havazása és fagyos időjárása miatt felkészülésre figyelmeztetik a lakosságot az Egyesült Királyságban. A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) 18 térségre adott ki elsőfokú, sárga figyelmeztetést a várható havazás miatt, amely fennakadásokat okozhat a közlekedésben. Bár a hó elsősorban a magasabban fekvő területeken várható, és jelentős szolgáltatáskieséstől egyelőre nem tartanak, a szakemberek szerint érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre.

A brit kormány hároméves,  „Légy felkészült!” (Be Prepared) elnevezésű programot indított, hogy segítsen a háztartásoknak felkészülni a szélsőséges időjárás és más vészhelyzetek következményeire, például az áram- és vízellátás, valamint a telefon- és internetszolgáltatás átmeneti kiesésére.

A Vöröskereszt azt javasolja, hogy minden háztartás állítson össze egy legalább 72 órára, vagyis három napra elegendő vészhelyzeti csomagot, amely áramszünet, árvíz, vihar vagy más rendkívüli esemény esetén is segíthet átvészelni a nehézségeket. 

A szervezet szerint ehhez nincs szükség drága vagy különleges felszerelésekre: a legtöbb otthonban már megtalálhatók olyan alapvető eszközök, mint a zseblámpa, a telefontöltő, a takaró, a tartós élelmiszer, a gyógyszerek és az elsősegély-felszerelés. Érdemes először felmérni a meglévő készleteket, a hiányzó eszközöket pedig fokozatosan beszerezni.

Bár Magyarországon egyelőre nem kell szélsőséges havazástól tartani, a váratlan helyzetekre nálunk sem árt felkészülni. Egy nagyobb vihar, tartós áramszünet vagy más rendkívüli esemény bármikor megnehezítheti a mindennapokat, ezért a Vöröskereszt tanácsait itthon is érdemes megfogadni. A szervezet részletesen összegyűjtötte, milyen alapvető felszereléseket és készleteket ajánlott otthon tartani ahhoz, hogy szükség esetén akár három napig is boldogulni tudjunk külső segítség nélkül.

Mit tartalmazzon a három napra elegendő vészhelyzeti csomag?

A brit Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a vészhelyzeti csomagot minden háztartásnak a saját igényeihez és körülményeihez érdemes igazítania.

A csomag összeállításakor figyelembe kell venni, hányan élnek a háztartásban, hol lakunk, illetve vannak-e olyan egészségügyi, akadálymentességi vagy gondozási szempontok, amelyek különleges felkészülést igényelnek. Egy három napra, azaz 72 órára elegendő vészhelyzeti csomag összeállítása egyáltalán nem bonyolult. Elsőként a legfontosabb alapfelszereléseket érdemes beszerezni, majd ezeket a család egyéni szükségleteinek megfelelő eszközökkel és készletekkel kiegészíteni

– tanácsolja a szervezet.

Ezeket az alapvető felszereléseket érdemes otthon tartani

A Vöröskereszt szerint az alábbi eszközöknek és készleteknek minden háztartás vészhelyzeti csomagjában érdemes helyet szorítani:

  • Fontos telefonszámok papíron: így akkor is kapcsolatba léphetünk másokkal, ha a mobiltelefonunk nem használható.
  • Telefontöltő és hordozható külső akkumulátor (powerbank): segítségükkel hosszabb ideig működőképes maradhat a mobiltelefonunk.
  • Készpénz: élelmiszer, üzemanyag és más alapvető szükségleti cikkek vásárlásához, ha például áramszünet vagy kibertámadás miatt nem működik a bankkártyás fizetés.
  • Zseblámpa és tartalék elemek: hogy áramkimaradás esetén se maradjunk világítás nélkül.
  • Elemmel működő vagy kézi hajtású rádió: így áramszünet idején is értesülhetünk a legfontosabb hírekről és tájékoztatásokról.
  • Nélkülözhetetlen gyógyszerek és szükség esetén a receptek másolatai: hogy a rendszeresen szedett készítmények vészhelyzetben is rendelkezésre álljanak.
  • Alapvető elsősegély-felszerelés: kisebb sérülések ellátásához.
  • Kézfertőtlenítő és nedves törlőkendő: az alapvető higiénia fenntartásához, különösen vízhiány esetén.
  • Három napra elegendő ivóvíz: arra az esetre, ha áramszünet, aszály vagy árvíz miatt megszakadna a vízellátás.
  • Három napra elegendő tartós vagy azonnal fogyasztható élelmiszer: olyan ételek, amelyek hűtés és lehetőleg főzés nélkül is fogyaszthatók.
  • Konzervnyitó: a tartós élelmiszerek felbontásához.
  • Fontos iratok másolatai vízhatlan tasakban: így akkor is hozzáférhetünk a szükséges dokumentumokhoz, ha az elektronikus eszközök nem működnek, vagy az eredeti iratok árvízben, esetleg tűzben megsemmisülnek.
  • Toll és papír: a fontos információk, üzenetek és teendők feljegyzéséhez.
  • Tartalék lakás- és autókulcs: arra az esetre, ha a vészhelyzet során elveszítenénk az eredeti kulcsokat.

További hasznos felszerelések vészhelyzet esetére

A szervezet szerint az alapvető készleteken túl érdemes néhány olyan eszközt is otthon tartani, amelyek ugyan nem feltétlenül nélkülözhetetlenek, de jelentősen megkönnyíthetik a váratlan helyzetek átvészelését.

Ezek közé tartoznak:

  • Takarók vagy hálózsákok.
  • Meleg váltóruhák.
  • Tisztálkodási szerek és higiéniai termékek.
  • Vízálló tasakok és zsákok.
  • Síp, amellyel szükség esetén segítséget hívhatunk.
  • Tartalék szemüveg vagy kontaktlencse.
  • Erős, többcélú ragasztószalag.
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Minden családnak másra lehet szüksége

A segélyszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy a vészhelyzeti csomag összeállításakor minden háztartásnak érdemes felmérnie a saját szükségleteit. Különösen fontos ez akkor, ha kisgyermekek vagy háziállatok is élnek a családban, illetve ha valamelyik családtagnak speciális egészségügyi igényei vannak.

Emellett az autót is célszerű felkészíteni a váratlan helyzetekre, hogy szükség esetén útközben se érjen bennünket felkészületlenül egy rendkívüli esemény.

Ezekre lehet szükség, ha kisgyermek vagy csecsemő is van a családban

A kisgyermekes háztartásokban az alapvető vészhelyzeti felszereléseket az alábbiakkal érdemes kiegészíteni:

  • Pelenka és nedves törlőkendő.
  • Tápszer vagy bébiétel.
  • Cumisüveg és az etetéshez szükséges eszközök.
  • Gyermekek számára szükséges gyógyszerek.
  • Megnyugtató, ismerős tárgyak, például kedvenc játék vagy takaró.
  • Játékok és egyéb elfoglaltságok, amelyek segítenek lekötni a gyermekek figyelmét.

A háziállatokról sem szabad megfeledkezni

Ne feledkezzünk meg a házi kedvenceink felkészítéséről sem!” – figyelmeztet a Vöröskereszt.

A szervezet szerint az állattartóknak arról is gondoskodniuk kell, hogy vészhelyzet esetén kedvenceik számára is rendelkezésre álljanak a legfontosabb felszerelések és készletek.

Ezek a következők:

  • Állateledel.
  • Elegendő ivóvíz.
  • Póráz, hám vagy állatszállító doboz.
  • Az állat számára szükséges gyógyszerek.
  • Fekhely vagy takaró.
  • Ürülékgyűjtő zacskók, macskaalom vagy más, az állat higiéniai szükségleteinek megfelelő felszerelések.

Speciális egészségügyi igények esetén ezekre is szükség lehet

A Vöröskereszt arra is felhívja a figyelmet, hogy azoknak, akik valamilyen krónikus betegséggel, mozgáskorlátozottsággal vagy más egészségügyi problémával élnek, további felszerelésekkel is érdemes kiegészíteniük a vészhelyzeti csomagjukat.

Az egyéni szükségletektől függően az alábbiakat ajánlott előkészíteni:

  • Vényköteles gyógyszerek: különösen a rendszeresen szedett, nélkülözhetetlen készítmények.
  • Egészségügyi dokumentumok és gondozási tervek: a legfontosabb orvosi információk, amelyek szükség esetén megkönnyíthetik az ellátást.
  • Tartalék töltők és akkumulátorok: az alapvető orvosi és egészségügyi eszközök működtetéséhez.
  • Mozgást segítő eszközök: például járóbot, járókeret vagy más, a mindennapi közlekedéshez szükséges segédeszköz.
  • Tartalék hallókészülék-elemek: hogy áramkimaradás vagy más rendkívüli helyzet esetén is biztosított legyen a készülék működése.
  • Rendszeresen használt akadálymentesítési és egyéb segédeszközök: amelyek megkönnyítik az önálló mindennapi tevékenységeket.
  • Orvosi eszközök használati útmutatói: különösen azoké a berendezéseké, amelyek működése elengedhetetlen az érintett személy egészsége szempontjából.

Az autóban is érdemes vészhelyzeti csomagot tartani

A segélyszervezet szerint nemcsak otthon, hanem az autóban is fontos felkészülni a váratlan helyzetekre. Télen különösen nagy jelentősége lehet annak, hogy kéznél legyenek a legszükségesebb felszerelések, ha például a havazás, a jeges utak vagy egy műszaki probléma miatt hosszabb időre veszteglésre kényszerülünk.

A Vöröskereszt az alábbi eszközöket javasolja az autóban tartani:

  • Jégkaparó és jégoldó: a szélvédő és az ablakok megtisztításához.
  • Hólapát: ha a jármű elakadna a hóban.
  • Papíralapú térkép: útlezárások, terelések vagy gyenge mobilhálózati lefedettség esetére.
  • Takaró és meleg ruházat: hogy hosszabb várakozás során is védekezhessünk a hideg ellen.
  • Elsősegélydoboz: kisebb sérülések ellátásához.
  • Zseblámpa és elemes vagy kézi hajtású rádió: a tájékozódáshoz és a fontos információk követéséhez.
  • Bikakábel: a lemerült autóakkumulátor miatti indítási problémák esetére.
  • Palackozott ivóvíz és tartós élelmiszerek: például müzliszeletek vagy más, hűtést nem igénylő harapnivalók.
  • Láthatósági mellény vagy más fényvisszaverő ruházat: hogy szükség esetén az autóból kiszállva is jól láthatók legyünk  

– írja cikkében a Mirror

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