Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt, ha lecsap az ítéletidő

Mint arról az Origo beszámolt, szokatlan időjárási fordulatokkal indulhat a tél Európában, miután rekordkorán összeomlott a sarki örvény az Északi-sark felett. A rendkívüli légköri jelenség a következő hetekben hidegbetörések és havazások kialakulásának is kedvezhet, bár a szakemberek szerint egyelőre bizonytalan, milyen hatással lesz az időjárásra. Az Egyesült Királyság több térségében eközben már havazás miatt adtak ki figyelmeztetést, a Vöröskereszt pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a háztartásoknak érdemes felkészülniük az esetleges vészhelyzetekre.
Havazás és fagy Európában: ezt a 72 órás vészhelyzeti csomagot ajánlja a Vöröskereszt
Az őszi-téli szezon első havazása és fagyos időjárása miatt felkészülésre figyelmeztetik a lakosságot az Egyesült Királyságban. A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) 18 térségre adott ki elsőfokú, sárga figyelmeztetést a várható havazás miatt, amely fennakadásokat okozhat a közlekedésben. Bár a hó elsősorban a magasabban fekvő területeken várható, és jelentős szolgáltatáskieséstől egyelőre nem tartanak, a szakemberek szerint érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre.
A brit kormány hároméves, „Légy felkészült!” (Be Prepared) elnevezésű programot indított, hogy segítsen a háztartásoknak felkészülni a szélsőséges időjárás és más vészhelyzetek következményeire, például az áram- és vízellátás, valamint a telefon- és internetszolgáltatás átmeneti kiesésére.
A Vöröskereszt azt javasolja, hogy minden háztartás állítson össze egy legalább 72 órára, vagyis három napra elegendő vészhelyzeti csomagot, amely áramszünet, árvíz, vihar vagy más rendkívüli esemény esetén is segíthet átvészelni a nehézségeket.
A szervezet szerint ehhez nincs szükség drága vagy különleges felszerelésekre: a legtöbb otthonban már megtalálhatók olyan alapvető eszközök, mint a zseblámpa, a telefontöltő, a takaró, a tartós élelmiszer, a gyógyszerek és az elsősegély-felszerelés. Érdemes először felmérni a meglévő készleteket, a hiányzó eszközöket pedig fokozatosan beszerezni.
Bár Magyarországon egyelőre nem kell szélsőséges havazástól tartani, a váratlan helyzetekre nálunk sem árt felkészülni. Egy nagyobb vihar, tartós áramszünet vagy más rendkívüli esemény bármikor megnehezítheti a mindennapokat, ezért a Vöröskereszt tanácsait itthon is érdemes megfogadni. A szervezet részletesen összegyűjtötte, milyen alapvető felszereléseket és készleteket ajánlott otthon tartani ahhoz, hogy szükség esetén akár három napig is boldogulni tudjunk külső segítség nélkül.
Mit tartalmazzon a három napra elegendő vészhelyzeti csomag?
A brit Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy a vészhelyzeti csomagot minden háztartásnak a saját igényeihez és körülményeihez érdemes igazítania.
A csomag összeállításakor figyelembe kell venni, hányan élnek a háztartásban, hol lakunk, illetve vannak-e olyan egészségügyi, akadálymentességi vagy gondozási szempontok, amelyek különleges felkészülést igényelnek. Egy három napra, azaz 72 órára elegendő vészhelyzeti csomag összeállítása egyáltalán nem bonyolult. Elsőként a legfontosabb alapfelszereléseket érdemes beszerezni, majd ezeket a család egyéni szükségleteinek megfelelő eszközökkel és készletekkel kiegészíteni
– tanácsolja a szervezet.
Ezeket az alapvető felszereléseket érdemes otthon tartani
A Vöröskereszt szerint az alábbi eszközöknek és készleteknek minden háztartás vészhelyzeti csomagjában érdemes helyet szorítani:
- Fontos telefonszámok papíron: így akkor is kapcsolatba léphetünk másokkal, ha a mobiltelefonunk nem használható.
- Telefontöltő és hordozható külső akkumulátor (powerbank): segítségükkel hosszabb ideig működőképes maradhat a mobiltelefonunk.
- Készpénz: élelmiszer, üzemanyag és más alapvető szükségleti cikkek vásárlásához, ha például áramszünet vagy kibertámadás miatt nem működik a bankkártyás fizetés.
- Zseblámpa és tartalék elemek: hogy áramkimaradás esetén se maradjunk világítás nélkül.
- Elemmel működő vagy kézi hajtású rádió: így áramszünet idején is értesülhetünk a legfontosabb hírekről és tájékoztatásokról.
- Nélkülözhetetlen gyógyszerek és szükség esetén a receptek másolatai: hogy a rendszeresen szedett készítmények vészhelyzetben is rendelkezésre álljanak.
- Alapvető elsősegély-felszerelés: kisebb sérülések ellátásához.
- Kézfertőtlenítő és nedves törlőkendő: az alapvető higiénia fenntartásához, különösen vízhiány esetén.
- Három napra elegendő ivóvíz: arra az esetre, ha áramszünet, aszály vagy árvíz miatt megszakadna a vízellátás.
- Három napra elegendő tartós vagy azonnal fogyasztható élelmiszer: olyan ételek, amelyek hűtés és lehetőleg főzés nélkül is fogyaszthatók.
- Konzervnyitó: a tartós élelmiszerek felbontásához.
- Fontos iratok másolatai vízhatlan tasakban: így akkor is hozzáférhetünk a szükséges dokumentumokhoz, ha az elektronikus eszközök nem működnek, vagy az eredeti iratok árvízben, esetleg tűzben megsemmisülnek.
- Toll és papír: a fontos információk, üzenetek és teendők feljegyzéséhez.
- Tartalék lakás- és autókulcs: arra az esetre, ha a vészhelyzet során elveszítenénk az eredeti kulcsokat.
További hasznos felszerelések vészhelyzet esetére
A szervezet szerint az alapvető készleteken túl érdemes néhány olyan eszközt is otthon tartani, amelyek ugyan nem feltétlenül nélkülözhetetlenek, de jelentősen megkönnyíthetik a váratlan helyzetek átvészelését.
Ezek közé tartoznak:
- Takarók vagy hálózsákok.
- Meleg váltóruhák.
- Tisztálkodási szerek és higiéniai termékek.
- Vízálló tasakok és zsákok.
- Síp, amellyel szükség esetén segítséget hívhatunk.
- Tartalék szemüveg vagy kontaktlencse.
- Erős, többcélú ragasztószalag.
Minden családnak másra lehet szüksége
A segélyszervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy a vészhelyzeti csomag összeállításakor minden háztartásnak érdemes felmérnie a saját szükségleteit. Különösen fontos ez akkor, ha kisgyermekek vagy háziállatok is élnek a családban, illetve ha valamelyik családtagnak speciális egészségügyi igényei vannak.
Emellett az autót is célszerű felkészíteni a váratlan helyzetekre, hogy szükség esetén útközben se érjen bennünket felkészületlenül egy rendkívüli esemény.
Ezekre lehet szükség, ha kisgyermek vagy csecsemő is van a családban
A kisgyermekes háztartásokban az alapvető vészhelyzeti felszereléseket az alábbiakkal érdemes kiegészíteni:
- Pelenka és nedves törlőkendő.
- Tápszer vagy bébiétel.
- Cumisüveg és az etetéshez szükséges eszközök.
- Gyermekek számára szükséges gyógyszerek.
- Megnyugtató, ismerős tárgyak, például kedvenc játék vagy takaró.
- Játékok és egyéb elfoglaltságok, amelyek segítenek lekötni a gyermekek figyelmét.
A háziállatokról sem szabad megfeledkezni
„Ne feledkezzünk meg a házi kedvenceink felkészítéséről sem!” – figyelmeztet a Vöröskereszt.
A szervezet szerint az állattartóknak arról is gondoskodniuk kell, hogy vészhelyzet esetén kedvenceik számára is rendelkezésre álljanak a legfontosabb felszerelések és készletek.
Ezek a következők:
- Állateledel.
- Elegendő ivóvíz.
- Póráz, hám vagy állatszállító doboz.
- Az állat számára szükséges gyógyszerek.
- Fekhely vagy takaró.
- Ürülékgyűjtő zacskók, macskaalom vagy más, az állat higiéniai szükségleteinek megfelelő felszerelések.
Speciális egészségügyi igények esetén ezekre is szükség lehet
A Vöröskereszt arra is felhívja a figyelmet, hogy azoknak, akik valamilyen krónikus betegséggel, mozgáskorlátozottsággal vagy más egészségügyi problémával élnek, további felszerelésekkel is érdemes kiegészíteniük a vészhelyzeti csomagjukat.
Az egyéni szükségletektől függően az alábbiakat ajánlott előkészíteni:
- Vényköteles gyógyszerek: különösen a rendszeresen szedett, nélkülözhetetlen készítmények.
- Egészségügyi dokumentumok és gondozási tervek: a legfontosabb orvosi információk, amelyek szükség esetén megkönnyíthetik az ellátást.
- Tartalék töltők és akkumulátorok: az alapvető orvosi és egészségügyi eszközök működtetéséhez.
- Mozgást segítő eszközök: például járóbot, járókeret vagy más, a mindennapi közlekedéshez szükséges segédeszköz.
- Tartalék hallókészülék-elemek: hogy áramkimaradás vagy más rendkívüli helyzet esetén is biztosított legyen a készülék működése.
- Rendszeresen használt akadálymentesítési és egyéb segédeszközök: amelyek megkönnyítik az önálló mindennapi tevékenységeket.
- Orvosi eszközök használati útmutatói: különösen azoké a berendezéseké, amelyek működése elengedhetetlen az érintett személy egészsége szempontjából.
Az autóban is érdemes vészhelyzeti csomagot tartani
A segélyszervezet szerint nemcsak otthon, hanem az autóban is fontos felkészülni a váratlan helyzetekre. Télen különösen nagy jelentősége lehet annak, hogy kéznél legyenek a legszükségesebb felszerelések, ha például a havazás, a jeges utak vagy egy műszaki probléma miatt hosszabb időre veszteglésre kényszerülünk.
A Vöröskereszt az alábbi eszközöket javasolja az autóban tartani:
- Jégkaparó és jégoldó: a szélvédő és az ablakok megtisztításához.
- Hólapát: ha a jármű elakadna a hóban.
- Papíralapú térkép: útlezárások, terelések vagy gyenge mobilhálózati lefedettség esetére.
- Takaró és meleg ruházat: hogy hosszabb várakozás során is védekezhessünk a hideg ellen.
- Elsősegélydoboz: kisebb sérülések ellátásához.
- Zseblámpa és elemes vagy kézi hajtású rádió: a tájékozódáshoz és a fontos információk követéséhez.
- Bikakábel: a lemerült autóakkumulátor miatti indítási problémák esetére.
- Palackozott ivóvíz és tartós élelmiszerek: például müzliszeletek vagy más, hűtést nem igénylő harapnivalók.
- Láthatósági mellény vagy más fényvisszaverő ruházat: hogy szükség esetén az autóból kiszállva is jól láthatók legyünk
– írja cikkében a Mirror.