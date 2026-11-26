Az 1987-es nagy havazás a XX. század egyik legemlékezetesebb téli időjárási eseménye volt Magyarországon.

A napokon át tartó hóesés és az erős szél helyenként méteres hótorlaszokat emelt.

A rendkívüli hóhelyzet Budapest közlekedését is megbénította.

A mostani havazás sokakban felidézheti az 1987-es tél emlékét. Közel négy évtizeddel ezelőtt olyan rendkívüli időjárási helyzet alakult ki Magyarországon, amely napokra felforgatta az emberek életét. A főváros utcáit hatalmas hótömeg borította, a parkoló autók szinte teljesen eltűntek a hó alatt, és a tömegközlekedés is komoly nehézségekbe ütközött.

Az Uzsoki utcai (Weil Emil) Kórháznál még a mentő is elakadt a havazásban.

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Az 1987-es nagy havazás: amikor Magyarország a hó fogságába került

1987. január 10. és 12. között rendkívüli havazás sújtotta Magyarországot. A sarkvidéki eredetű hideg levegő és a nedves légtömegek találkozása intenzív hóesést eredményezett, amelyet viharos szél és erős hófúvás kísért.

A méteres hótorlaszok miatt számos település megközelíthetetlenné vált, akadozott az élelmiszer-ellátás, és a mentéshez katonai járműveket is be kellett vetni.

Budapesten sem volt könnyebb a helyzet. Az archív felvételeken jól látható, ahogy az emberek lapátokkal próbálnak utat törni a hóban, miközben a villamosok és az autóbuszok is küzdenek az időjárással. Az egyik legbeszédesebb fotón egy hóban veszteglő mentőautót próbál megmozdítani egy férfi.

A közel negyven évvel ezelőtti fekete-fehér felvételek ma is megdöbbentő látványt nyújtanak.

Lapozd végig megújult galériánkat, és nézd meg, milyen volt Budapest az 1987-es nagy havazás idején!