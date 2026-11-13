A hideg időjárás komoly veszélyt jelenthet a tüdőre, erre figyelmeztetnek a szakértők

A hőmérséklet csökkenésével egyre többen tapasztalhatnak légúti panaszokat, a hideg, száraz levegő ugyanis irritálhatja és gyulladásba hozhatja a légutakat. Matt Swallow, az Asthma + Lung UK szakmai vezetője a The Independentnek arról beszélt, milyen hatással van a szervezetre a téli időjárás, és mit tehetünk a tüdőnk védelmében.
A szakértő szerint a tüdő számára az a legkedvezőbb, ha a belélegzett levegő meleg és enyhén párás. Normális esetben az orron keresztül belélegzett levegő felmelegszik és nedvességet vesz fel, mielőtt eljutna a tüdőbe. Hideg időben azonban gyakran hideg és száraz levegő kerül a légutakba, ami irritációt és gyulladást okozhat.
Ennek következtében a légutak beszűkülhetnek, ami köhögéssel, sípoló légzéssel, légszomjjal, mellkasi szorítással és fokozott váladékképződéssel járhat.
A téli hónapokban ráadásul a légúti vírusok is könnyebben terjednek. Az influenza, a légúti óriássejtes vírus (RSV), a koronavírus és a megfázást okozó vírusok egyaránt súlyosbíthatják a már meglévő légzőszervi betegségeket. Swallow szerint különösen az influenzavírus maradhat hosszabb ideig fertőzőképes hideg körülmények között.
Kik vannak a legnagyobb veszélyben?
Bár a hideg levegő szinte mindenkinél okozhat átmeneti kellemetlenséget, a már meglévő tüdőbetegséggel élők sokkal érzékenyebbek lehetnek rá. Az asztmások és a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedők esetében a hideg időjárás felerősítheti a köhögést, a sípoló légzést, a mellkasi szorítást és a légszomjat.
Az idősebbek, a dohányosok, a kisgyermekek, a legyengült immunrendszerű emberek, valamint a szívbetegséggel vagy cukorbetegséggel élők szintén nagyobb kockázatnak vannak kitéve.
Öt módszer, amellyel megvédhetjük a tüdőnket
A szakértő szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthetjük a hideg levegő okozta kellemetlenségeket.
Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha hidegben sállal takarjuk el a szánkat és az orrunkat. A sál segíthet felmelegíteni és párásítani a belélegzett levegőt, így az kevésbé irritálja a légutakat, mire eléri a tüdőt.
A mozgásról sem kell lemondani a téli hónapokban. A legtöbb ember számára hidegben is biztonságos a szabadtéri testmozgás, de fontos a fokozatos bemelegítés. Érdemes a szánkat és az orrunkat is eltakarni, ha ez kényelmes, és kerülni kell a különösen intenzív edzéseket a nagy hidegben.
A védőoltások felvétele szintén fontos szerepet játszik a téli légúti betegségek megelőzésében. Swallow szerint a súlyos légúti megbetegedések kockázatának csökkentésére az egyik leghatékonyabb módszer az ajánlott és az adott személy számára elérhető védőoltások felvétele.
Aki rendszeresen használ inhalátort vagy más gyógyszert, annak különösen fontos, hogy az előírásoknak megfelelően alkalmazza azokat. A gyulladáscsökkentő inhalátorok hatása idővel alakul ki, ezért nem érdemes megszakítani a kezelést. Az asztmásoknak és a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedőknek a személyre szabott kezelési tervüket kell követniük, és a gyors hatású rohamoldó gyógyszert is mindig maguknál kell tartaniuk.
Végül a tünetek romlásakor nem szabad halogatni az orvosi segítségkérést. Figyelmeztető jel lehet az erősödő légszomj, az újonnan jelentkező sípoló légzés, a megnövekedett vagy megváltozott színű köpet, a láz, illetve az, ha valaki a megszokottnál nehezebben végzi el mindennapi teendőit.
Mikor kell azonnal segítséget kérni?
Ha valaki annyira nehezen lélegzik, hogy teljes mondatokat sem tud elmondani, a légzése miatt kimerül, vagy feltűnően aluszékonnyá válik és nagyon rosszul érzi magát, sürgős orvosi segítségre van szüksége. Ilyen esetben mentőt kell hívni.
A szakértő hangsúlyozta: a korai kezelés sok esetben megakadályozhatja az állapot további romlását, és csökkentheti a kórházi kezelés, illetve a súlyos szövődmények kockázatát.