A hőmérséklet csökkenésével egyre többen tapasztalhatnak légúti panaszokat, a hideg, száraz levegő ugyanis irritálhatja és gyulladásba hozhatja a légutakat. Matt Swallow, az Asthma + Lung UK szakmai vezetője a The Independentnek arról beszélt, milyen hatással van a szervezetre a téli időjárás, és mit tehetünk a tüdőnk védelmében.

A hideg időjárás komoly veszélyt jelenthet a tüdőre, erre figyelmeztetnek a szakértők Fotó: ROMAN VERTON

A szakértő szerint a tüdő számára az a legkedvezőbb, ha a belélegzett levegő meleg és enyhén párás. Normális esetben az orron keresztül belélegzett levegő felmelegszik és nedvességet vesz fel, mielőtt eljutna a tüdőbe. Hideg időben azonban gyakran hideg és száraz levegő kerül a légutakba, ami irritációt és gyulladást okozhat.

Ennek következtében a légutak beszűkülhetnek, ami köhögéssel, sípoló légzéssel, légszomjjal, mellkasi szorítással és fokozott váladékképződéssel járhat.

A téli hónapokban ráadásul a légúti vírusok is könnyebben terjednek. Az influenza, a légúti óriássejtes vírus (RSV), a koronavírus és a megfázást okozó vírusok egyaránt súlyosbíthatják a már meglévő légzőszervi betegségeket. Swallow szerint különösen az influenzavírus maradhat hosszabb ideig fertőzőképes hideg körülmények között.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

Bár a hideg levegő szinte mindenkinél okozhat átmeneti kellemetlenséget, a már meglévő tüdőbetegséggel élők sokkal érzékenyebbek lehetnek rá. Az asztmások és a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedők esetében a hideg időjárás felerősítheti a köhögést, a sípoló légzést, a mellkasi szorítást és a légszomjat.

Az idősebbek, a dohányosok, a kisgyermekek, a legyengült immunrendszerű emberek, valamint a szívbetegséggel vagy cukorbetegséggel élők szintén nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

Öt módszer, amellyel megvédhetjük a tüdőnket

A szakértő szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthetjük a hideg levegő okozta kellemetlenségeket.

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha hidegben sállal takarjuk el a szánkat és az orrunkat. A sál segíthet felmelegíteni és párásítani a belélegzett levegőt, így az kevésbé irritálja a légutakat, mire eléri a tüdőt.