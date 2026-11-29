Nem elég a piros ruha és a fehér szakáll: a hivatásos Mikulásoknak különleges képességekkel kell rendelkezniük.

Egy valódi Télapóval jártunk utána annak, hogyan lesz valakiből a gyerekek jótevője, valamint hogy mennyi örömmel és szeretettel teli szakma ez.

Megmutatjuk azt is, mivel foglalkozik egy szakmabeli, és milyen felkéréseket szokott kapni az Országos Mikulás-szolgálat.

A Mikulás hivatás jóval többről szól, mint az ajándékosztásról: a gyerekek szórakoztatása, a mesék életre keltése és a váratlan helyzetek kezelése is a munkájuk része. Erről Balázs Sándor, az Országos Vőfély Szövetség elnöke és az Országos Mikulás-szolgálat munkatársa árult el nekünk részleteket. Kiderült többek között, hogy mi köti össze a vőfélyeket és a hivatásos Mikulásokat, valamint hogy melyek azok a pillanatok, amelyek miatt ennyi év után is megéri felvenni a piros ruhát.

Egy hivatásos Mikulás élete nem csak játék és mese, de közel áll hozzá. Fotó: 123RF

Hogy lesz valakiből hivatásos Mikulás? Nem elég a piros ruha és a fehér szakáll

A Télapó szakma képviselői között színészek, bábszínművészek, pedagógusok, ceremóniamesterek és vőfélyek is akadnak. A kiválasztásnál fontos az előadói tapasztalat, a szép beszéd és a jó humorérzék, hiszen a gyerekek figyelmét nem egyszerű feladat lekötni.

„Mikulásnak beöltözni bárki tud, de igazi Mikulássá válni már sokkal nehezebb! Nálunk nem elegendő egy piros ruha, egy fehér szakáll és egy mély hang. A Mikulásnak mesélni, játszani, rögtönözni kell, értenie kell a gyerekek nyelvén, és ami talán a legfontosabb: szeretnie kell őket” – tette hozzá a szakember.

A jelentkezőkkel személyesen is elbeszélgetnek, sőt különböző helyzetgyakorlatokkal is tesztelik őket. Ezt Sándortól tudtuk meg, aki maga is a szakmában dolgozik idestova 29 éve. A jelentkezőknek választ kell adniuk rá, mit tennének, ha egy kisgyerek sírni kezdene a Mikulás láttán, vagy ha egy nagyobb gyerek hangosan kijelentené, hogy nem is ő az igazi Télapó. A kiválasztottak később külön Mikulás-felkészítést kapnak, amely során a műsorok mellett a gyerekekkel való kommunikációt és a váratlan helyzetek kezelését is gyakorolják.