- Nem elég a piros ruha és a fehér szakáll: a hivatásos Mikulásoknak különleges képességekkel kell rendelkezniük.
- Egy valódi Télapóval jártunk utána annak, hogyan lesz valakiből a gyerekek jótevője, valamint hogy mennyi örömmel és szeretettel teli szakma ez.
- Megmutatjuk azt is, mivel foglalkozik egy szakmabeli, és milyen felkéréseket szokott kapni az Országos Mikulás-szolgálat.
A Mikulás hivatás jóval többről szól, mint az ajándékosztásról: a gyerekek szórakoztatása, a mesék életre keltése és a váratlan helyzetek kezelése is a munkájuk része. Erről Balázs Sándor, az Országos Vőfély Szövetség elnöke és az Országos Mikulás-szolgálat munkatársa árult el nekünk részleteket. Kiderült többek között, hogy mi köti össze a vőfélyeket és a hivatásos Mikulásokat, valamint hogy melyek azok a pillanatok, amelyek miatt ennyi év után is megéri felvenni a piros ruhát.
Hogy lesz valakiből hivatásos Mikulás? Nem elég a piros ruha és a fehér szakáll
A Télapó szakma képviselői között színészek, bábszínművészek, pedagógusok, ceremóniamesterek és vőfélyek is akadnak. A kiválasztásnál fontos az előadói tapasztalat, a szép beszéd és a jó humorérzék, hiszen a gyerekek figyelmét nem egyszerű feladat lekötni.
„Mikulásnak beöltözni bárki tud, de igazi Mikulássá válni már sokkal nehezebb! Nálunk nem elegendő egy piros ruha, egy fehér szakáll és egy mély hang. A Mikulásnak mesélni, játszani, rögtönözni kell, értenie kell a gyerekek nyelvén, és ami talán a legfontosabb: szeretnie kell őket” – tette hozzá a szakember.
A jelentkezőkkel személyesen is elbeszélgetnek, sőt különböző helyzetgyakorlatokkal is tesztelik őket. Ezt Sándortól tudtuk meg, aki maga is a szakmában dolgozik idestova 29 éve. A jelentkezőknek választ kell adniuk rá, mit tennének, ha egy kisgyerek sírni kezdene a Mikulás láttán, vagy ha egy nagyobb gyerek hangosan kijelentené, hogy nem is ő az igazi Télapó. A kiválasztottak később külön Mikulás-felkészítést kapnak, amely során a műsorok mellett a gyerekekkel való kommunikációt és a váratlan helyzetek kezelését is gyakorolják.
Nyáron vőfély, télen Mikulás
Nem véletlen a címben szereplő párhuzam: Balázs Sándor maga is vőfély, ráadásul az Országos Vőfély Szövetség elnöke. Szerinte a két hivatás között több hasonlóság is van, hiszen mindkettőhöz jó kommunikációs készség, humor, rögtönöző készség, és az emberekre való odafigyelés szükséges. Míg a vőfély egy lakodalom hangulatáért felel, addig a Mikulás a gyerekek ünnepét teszi emlékezetessé.
„Nyugodtan mondhatjuk, hogy nyáron a menyasszonyt kísérjük, télen pedig a Mikulást hozzuk! Persze nem minden vőfélyből lesz jó Télapó, és nem minden Mikulásból lenne jó vőfély. Van azonban még egy közös bennük: mindkét szerephez kell egy kis humor, nagy szív és rengeteg türelem!” – tette hozzá Sándor.
A Mikulás-szolgálat Télapói decemberben egészen különböző helyszíneken fordulnak meg: családi otthonokban, óvodákban, színházakban, szállodákban és vállalati rendezvényeken is. A feladatuk pedig sokszor jóval túlmutat az ajándékosztáson: mesélnek, énekelnek, játszanak, és a gyerekeket is bevonják a varázslatba.
Létra, erkély, és egy felborult hintaszék
Közel három évtized alatt akadtak egészen szokatlan megrendelések is. Volt olyan alkalom, amikor a Mikulásnak létrán kellett felmásznia egy erkélyhez, hogy onnan kopogtasson be a családhoz. Máskor a szokványos érkezés sem egészen a tervek szerint alakult. A vőfélyszövetség elnöke maga is rendelkezik pár meredek személyes sztorival.
„Volt, amikor felborultam a hintaszékkel, mikor előre hajoltam a puttonyomhoz, és a szék megcsúszott, én pedig a pocakomtól alig tudtam felállni. Mint egy cserebogár, úgy jártam” – nevette el magát Sándor.
A vicces esetek mellett a visszatérő családok jelentik az egyik legszemélyesebb részét a munkának. Vannak olyanok, akikhez már nyolc éve minden decemberben visszajárnak, így a Mikulások évről évre láthatják, ahogy a korábban még apró gyerekek lassan felnőnek.
Vannak olyan családok és megrendelők, akikhez már nyolc éve visszajárunk. Az évek során szinte családtaggá, családi baráttá váltunk. Láttuk a gyerekeket egészen kicsiként, majd évről évre figyelemmel kísérhettük, ahogy felnőnek.
Egy idő után a találkozások már nem egyszerű fellépésekről szólnak: a családok és a Mikulások között régi ismeretségek, közös emlékek alakulnak ki. Van, ahol december közeledtével már csak egyetlen kérdés hangzik el a telefonban: „Ugye idén is eljön hozzánk a Mikulás?”
A Mikulás hivatás legszebb pillanata, amikor a gyerekek elhiszik a csodát
Balázs Sándor szerint a Mikulás-szakma az elmúlt 29 évben sokat változott. Ma már a megrendelők gyakran komplett gyerekprogramot várnak játékokkal, mesével, varázslattal és közös fényképezkedéssel. Egy dolog azonban szerinte változatlan: a gyerekek izgatott várakozása, amikor megérkezik a Télapó.
A legnagyobb örömöt számára is azok a pillanatok jelentik, amikor a gyerekek szeretettel fogadják a Mikulást, és néhány percre valóban elhiszik, hogy a mese életre kelt.
A legszebb pillanat, amikor egy kisgyerek odabújik hozzánk, átölel, és azt mondja: Mikulás, én úgy vártalak! Ilyenkor az ember érzi, hogy nem egyszerűen elvégzett egy munkát. Néhány percre valóban szebbé tette valakinek a világát. Ezért érdemes huszonkilenc év után is újra és újra felvenni azt a piros ruhát.
A Mikulásjön csapat hivatásos Télapóinak munkájáról további érdekességet ebben a videóban láthattok:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: