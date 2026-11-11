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UNESCO Világörökség

Mintha megállt volna az idő: ilyen gyönyörű Hollókő ősszel – galéria

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
Mintha megállt volna az idő: ilyen gyönyörű Hollókő ősszel – galéria
Hollókő késő ősszel is megér egy kirándulást!
Fotó: Etédi Alexa
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Novemberben már alig járnak a fehérre meszelt parasztházak között, a várból pedig messzire ellátni a rozsdaszínű cserháti dombok fölött. Nézd meg galériánkban, milyen lenyűgöző a kis nógrádi falu, Hollókő ősszel, és meríts ötletet egy novemberi kiránduláshoz!
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UNESCO Világörökségőszi hangulatHollókői VárHollókő
  • Hollókő ősszel elcsendesedik, így tömegmentesen sétálhatsz végig az Ófalu macskaköves utcáján a palóc házak és a fatornyos templom mellett.
  • A várból a Cserhát erdős dombjaira nyílik kilátás, novemberben pedig érdemes délelőtt felmenni, mert a vár már fél négykor bezár.
  • A Kertek-alja tanösvényről a patak menti gyümölcsöskertek felől is megnézheted a falut.

Hétköznap többnyire csendes a világörökségi Ófalu főutcája, és megeshet, hogy csak egy-egy vendéglőt találsz nyitva. A palóc falu, Hollókő ősszel, különösen novemberben, már szinte téli álmát alussza. Hétköznap többnyire csendes a világörökségi Ófalu főutcája, és megeshet, hogy csak egy-egy vendéglőt találsz nyitva. A fehér falak tövében rozsdaszínű és sárga levelek gyűlnek össze, a sötét fatornácok mögül pedig itt-ott még kilátszik egy vörösbe fordult fa koronája. A macskaköves utcán érdemes megállni a kis fatornyos templomnál, ahonnan mindkét irányba végignézhetsz a házsoron. A kerítések fölött már innen is feltűnnek a falut körülvevő erdős dombok.

Hollókő ősszel már téli álomra készülődik: a településen alig van nyitva valami, cserében nyugodt őszi sétát kínál.
Hollókő ősszel már téli álomra készülődik: a településen alig van nyitva valami, cserében nyugodt őszi sétát kínál. 
Fotó: Etédi Alexa

Hollókő ősszel – mit érdemes megnézni?

Kezdd a sétát a hollókői várral, amely az 1987 óta UNESCO világörökségű Ófalu fölötti sziklás magaslaton áll. Felfelé menet érdemes néha visszanézni. A háztetők lassan eltűnnek a fák mögött, a várfal mellől viszont már jóval messzebbre, a Cserhát egymás mögött húzódó dombjaira látni. Novemberben a vár 10 és 15.30 között látogatható, a felnőttjegy 3000 forint. Ha bejárnád a várat, és a kilátásra is hagynál időt, a délelőtti órákra időzítsd a látogatást.

Autóval az Ófalu bejáratánál lévő parkolóban állhatsz meg. Itt találod a Küszöb információs irodát is, ahol rákérdezhetsz, melyik kiállítóhely vagy vendéglő van aznap nyitva. Ha a faluban ebédelnél, érdemes már indulás előtt telefonon érdeklődni, különösen akkor, ha hétköznap érkezel.

Séta a kertek alatt

A vár és a főutca után a Kertek-alja tanösvényen a patak menti gyümölcsöskertek felől is megcsodálhatod az elcsendesült falut.

Hollókő Ófalu az ősz legszebb színeiben fogadja novemberben a látogatót.
Fotó: Etédi Alexa

Innen a házak udvar felőli oldala látszik, a háztetők közül pedig kiemelkedik a templom sötét fatornya. Eső után a köves szakaszok és az avarral borított ösvények is csúszhatnak, ezért jól jön egy bordázott talpú cipő.

Ha kisüt a nap, kora délután még érdemes visszasétálni az Ófaluba. A bágyadt novemberi napfény ilyenkor kirajzolja a tornácok faragását, a fehér falak mellett pedig még élénkebbnek látszanak a fákon maradt levelek. A templom mellől még érdemes visszanézni a szépen gondozott házsorra, igazán szép látvány, ahogy a szemközti tetőket éri a fény. Hollókő ebben az évszakba is igazán magával ragadó. 

Palóc népviseletbe ölözött fiatalok Hollókő Ófalu főutcáján. (Fotó: Etédi Alexa)
Hollókő Ófalu 1987 óta szerepel az UNESCO Világörökségi listáján. (Fotó: Etédi Alexa)
Festői őszi színekben pompáznak a régi palóc porták Hollókőn. (Fotó: Etédi Alexa)
Kilátás a hollókői várból a Hollókő környéki erdőkre. (Fotó: Etédi Alexa)
Az ősz szinte valamennyi színét megcsodálhatjuk az Ófalu kertjeiben. (Fotó: Etédi Alexa)
A XVII-XVIII. században kialakított falu ma is őrzi ősi építészeti stílusát. (Fotó: Etédi Alexa)
A Hollókő környékén tett séták, kirándulások is ígérnek hangulatos őszi pillanatképeket (Fotó: Etédi Alexa)
Hollókő parasztházai őszi köntösben. (Fotó: Etédi Alexa)
Hollókő hagyományőrző lakói a legtöbb épületet most is eredeti rendeltetésének megfelelően használják. (Fotó: Etédi Alexa)
Az őszi Hollókő életre szóló élményeket kínál csendjével, színeivel és nyugalmával. (Foó: Etédi Alexa)
A hollókői várból nyíló panoráma a Cserhát színpompás lankáira. (Fotó: Etédi Alexa)
Kotrasztok: elbűvölő árnyalatokat kínál a hollókői vár is ősszel. (Fotó: Etédi Alexa)
Őszi hangulatok Hollókőn (Fotó: Etédi Alexa)
Őszi falevelekkel belepett palóc porta Hollókő Ófalu szívében. (Fotó: Etédi Alexa)
Az ősz virága: sápadt rózsaszín krizantémok díszítik az egyik palóc ház kertjét. (Fotó: Etédi Alexa)
Rézgálic színű zuzmó az őszi környezet éke. (Fotó: Etédi Alexa)
Őszi hangulat a hollókői várban (Fotó: Etédi Alexa)
Csatornafedél Hollókőn (Fotó: Etédi Alexa)
Galéria: Ilyen egy novemberi séta a festői Hollókőn
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Palóc népviseletbe ölözött fiatalok Hollókő Ófalu főutcáján. (Fotó: Etédi Alexa)

Nézd meg a videót is a bájos palóc faluról:

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