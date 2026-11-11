Mintha megállt volna az idő: ilyen gyönyörű Hollókő ősszel – galéria

Hollókő ősszel elcsendesedik, így tömegmentesen sétálhatsz végig az Ófalu macskaköves utcáján a palóc házak és a fatornyos templom mellett.

A várból a Cserhát erdős dombjaira nyílik kilátás, novemberben pedig érdemes délelőtt felmenni, mert a vár már fél négykor bezár.

A Kertek-alja tanösvényről a patak menti gyümölcsöskertek felől is megnézheted a falut.

Hétköznap többnyire csendes a világörökségi Ófalu főutcája, és megeshet, hogy csak egy-egy vendéglőt találsz nyitva. A palóc falu, Hollókő ősszel, különösen novemberben, már szinte téli álmát alussza. Hétköznap többnyire csendes a világörökségi Ófalu főutcája, és megeshet, hogy csak egy-egy vendéglőt találsz nyitva. A fehér falak tövében rozsdaszínű és sárga levelek gyűlnek össze, a sötét fatornácok mögül pedig itt-ott még kilátszik egy vörösbe fordult fa koronája. A macskaköves utcán érdemes megállni a kis fatornyos templomnál, ahonnan mindkét irányba végignézhetsz a házsoron. A kerítések fölött már innen is feltűnnek a falut körülvevő erdős dombok.

Hollókő ősszel már téli álomra készülődik: a településen alig van nyitva valami, cserében nyugodt őszi sétát kínál.

Fotó: Etédi Alexa

Hollókő ősszel – mit érdemes megnézni?

Kezdd a sétát a hollókői várral, amely az 1987 óta UNESCO világörökségű Ófalu fölötti sziklás magaslaton áll. Felfelé menet érdemes néha visszanézni. A háztetők lassan eltűnnek a fák mögött, a várfal mellől viszont már jóval messzebbre, a Cserhát egymás mögött húzódó dombjaira látni. Novemberben a vár 10 és 15.30 között látogatható, a felnőttjegy 3000 forint. Ha bejárnád a várat, és a kilátásra is hagynál időt, a délelőtti órákra időzítsd a látogatást.

Autóval az Ófalu bejáratánál lévő parkolóban állhatsz meg. Itt találod a Küszöb információs irodát is, ahol rákérdezhetsz, melyik kiállítóhely vagy vendéglő van aznap nyitva. Ha a faluban ebédelnél, érdemes már indulás előtt telefonon érdeklődni, különösen akkor, ha hétköznap érkezel.

Séta a kertek alatt

A vár és a főutca után a Kertek-alja tanösvényen a patak menti gyümölcsöskertek felől is megcsodálhatod az elcsendesült falut.

Hollókő Ófalu az ősz legszebb színeiben fogadja novemberben a látogatót.

Fotó: Etédi Alexa

Innen a házak udvar felőli oldala látszik, a háztetők közül pedig kiemelkedik a templom sötét fatornya. Eső után a köves szakaszok és az avarral borított ösvények is csúszhatnak, ezért jól jön egy bordázott talpú cipő.