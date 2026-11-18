- Kiderül, mi történik a növényekkel, amikor a nappali enyhe időt hirtelen éjszakai fagy váltja.
- Kerti kedvencek, amelyek most azonnali segítségre szorulnak, ha tavasszal is szeretnél virágokat és termést látni.
- Egyszerű, könnyen kivitelezhető praktikákat gyűjtöttünk össze, amelyekkel megóvhatod a kertedet a szeszélyes időjárástól.
A 10-15 °C-os napi hőingások, valamint egyik napról a másikra bekövetkező, akár 10 fokos lehűlések és felmelegedések jellemzik az elmúlt hetek időjárását. 2026 novemberében az éjszakai fagyok és az enyhe, napos vagy éppen esős nappalok gyors váltakozása teszi próbára a természetet. A Köpönyeg.hu mérései és az előrejelzések alapján a hőmérséklet-ingadozás a hónap második felében is megmarad. A nappali maximumok fokozatosan 4–9 °C közé csökkennek, az éjszakák pedig országszerte ismét fagyosakká válnak, sőt a hónap utolsó hetében az első havazás is megérkezhet.
Nehezen bírják a gyümölcsfák a mostani brutális hőmérséklet-ingadozást
Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy az időjárás nem követi a megszokott évszakos rendet. Előfordul, hogy télen néhány napra 10–13 fokra emelkedik a hőmérséklet, éjjel mínuszok vannak, de ez a nagy hőmérséklet-ingadozás a többi évszakban is jellemző országos szinten.
Ez könnyen megtéveszti a fákat, főként a gyümölcsösöket: a tartósabb enyhülés hatására megindulhat bennük a nedvkeringés, egyes fajoknál a rügyek fejlődése is. Ha ezt követően ismét fagyosra fordul az idő, komoly károk keletkezhetnek. Különösen érzékeny erre például a mandula és a kajszibarack
− avat be Turán Tamás agrármérnök és mezőgazdasági igazságügyi szakértő, aki szerint a gyakori és szélsőséges hőmérséklet-ingadozás egyre nagyobb kockázatot jelent a gyümölcsösök számára − jelentős terméskiesést lehet a következmény. A hőmérséklet-ingadozásnak azonban nemcsak a termés láthatja kárát, hanem maguk a fák is károsodhatnak. Ilyenkor alakulhatnak ki az úgynevezett fagylécek, ami kéregrepedéshez vezet.
„Az enyhébb idő hatására megindul a nedvkeringés, majd egy hirtelen lehűlés következtében a fa szöveteiben lévő víz megfagy. A fagyás térfogat-növekedéssel jár, ami feszíti, szélsőséges esetben pedig hosszanti irányban fel is repesztheti a kérget. Ezeket a jellegzetes repedéseket nevezzük fagyléceknek. Az így keletkező sebeken keresztül tavasszal könnyebben jutnak be a kórokozók és a kártevők” − magyarázza a szakértő, és hozzáteszi, hogy a károsodás ismétlődése hosszabb távon jelentősen legyengítheti a növényt, és akár a fa pusztulásához is vezethet. Ez nem egyik napról a másikra történik: a rendszeresen károsodó fák néhány év alatt fokozatosan elveszíthetik életképességüket.
A korai fagyok az éretlen, még nedvdús hajtásvégeket könnyen elfagyaszthatják. Az örökzöldek és a sekélyen gyökerező évelők esetében a fagyos talaj és a nappali szél vagy napsütés kombinációja fiziológiai szárazsághoz vezethet.
Védekezési lehetőségek a kertben és a gyümölcsösben
Az agrármérnök elsőként a fehérre meszelést említi, pontosabban a fák törzsének fehérre meszelést. A fehér felület ugyanis visszaveri a napsugarak egy részét, így a törzs kevésbé melegszik fel a napos téli napokon. Ennek köszönhetően kisebb lehet a nappali felmelegedés és az éjszakai lehűlés közötti hőmérséklet-különbség, ami mérsékelheti a fagykárok, különösen a kéregrepedések kialakulásának veszélyét.
Ez a módszer elsősorban a törzs védelmére alkalmas, ugyanakkor egy nagyobb gyümölcsös valamennyi fájának lemeszelése meglehetősen munkaigényes feladat. Még házikertben is időigényes lehet, nagyobb ültetvényeken pedig különösen nehézkes a kivitelezése.
Nagyobb területeken bizonyos esetekben a füstölés is szóba jöhet. Ennek során például szalmabálák vagy más, ellenőrzött módon alkalmazott füstképző anyagok segítségével próbálják mérsékelni a fagy hatását. Csakhogy a módszer nem minden helyzetben alkalmazható, és általában csak enyhébb, néhány fokos lehűlés esetén lehet tőle eredményt várni.
Egy másik lehetőség a fagyvédelmi öntözés. Ennél a módszernél a növényeket a fagyos időszakban folyamatosan vízzel permetezik. A víz megfagyásakor hő szabadul fel, ami segít a növényi szövetek hőmérsékletét fagypont közelében tartani. Ez azonban csak megfelelően méretezett öntözőrendszerrel, folyamatos vízellátás mellett működik. Ha nem megfelelő az öntözés időzítése és intenzitása, akár további károkat is okozhat.
A legbiztosabb módszer az alkalmazkodás. Át kell gondolni, hogy milyen fajokat és fajtákat telepítünk az adott termőhelyre. Olyan növényeket érdemes választani, amelyek jól viselik az időjárási változásokat, illetve szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is megbízhatóan termeszthetők. Nem érdemes például fagyzugos területre kajszibarackot vagy mandulát telepíteni, mert ezek a fajok ott rendszeresen fagykárokat szenvedhetnek, és hosszú távon nem biztos, hogy életképesek maradnak.
A fajtaválasztásnál a virágzási időre is érdemes odafigyelni. Lehetőleg ne a korai virágzású fajtákat részesítsük előnyben, hanem inkább a később virágzókat. Ezeknél kisebb az esélye annak, hogy egy kora tavaszi fagy éppen a virágzás vagy a terméskötődés idején okozzon komoly károkat.”
Ez vár a dísznövények és örökzöldekre
A cserepes, fagyérzékeny növények beköltöztetését akkor érdemes megkezdeni, amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 5 Celsius-fok körülire csökken, de mindenképpen még az első fagyok előtt. A kerti hortenzia különösen kényes, mert a jövő évi virágait már nyár végén előkészíti a hajtások végén. Ha nappal meleg van, éjjel pedig fagy, ezek a kis rügyek könnyen megfáznak és elhalnak, így tavasszal csak zöld leveleket hoz, virágot viszont nem.
A mediterrán növények (leander, olajfa, levendula): Ezek a napfényhez és meleghez szokott növények nagyon rosszul viselik a nagy hőingást. Ha a kertbe ültetett olajfa vagy a kint felejtett leander nappal felmelegszik a napon, éjjel pedig megfagy, a növény belső részei szétroncsolódnak, és könnyen elpusztulhat.
A korai felmelegedést követő fagyok, a virágzás idején visszatérő lehűlések vagy éppen a tartós hőhullámok mind komoly károkat okozhatnak a termésben. A gazdáknak egyre nehezebb előre tervezniük, hiszen az időjárás kiszámíthatatlansága miatt azt sem lehet tudni, milyen termésre számíthatnak az adott évben.
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