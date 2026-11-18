Kiderül, mi történik a növényekkel, amikor a nappali enyhe időt hirtelen éjszakai fagy váltja.

Kerti kedvencek, amelyek most azonnali segítségre szorulnak, ha tavasszal is szeretnél virágokat és termést látni.

Egyszerű, könnyen kivitelezhető praktikákat gyűjtöttünk össze, amelyekkel megóvhatod a kertedet a szeszélyes időjárástól.

A 10-15 °C-os napi hőingások, valamint egyik napról a másikra bekövetkező, akár 10 fokos lehűlések és felmelegedések jellemzik az elmúlt hetek időjárását. 2026 novemberében az éjszakai fagyok és az enyhe, napos vagy éppen esős nappalok gyors váltakozása teszi próbára a természetet. A Köpönyeg.hu mérései és az előrejelzések alapján a hőmérséklet-ingadozás a hónap második felében is megmarad. A nappali maximumok fokozatosan 4–9 °C közé csökkennek, az éjszakák pedig országszerte ismét fagyosakká válnak, sőt a hónap utolsó hetében az első havazás is megérkezhet.

Veszélyes a 10-15 fokos hőingás: szétrepesztheti a fák kérgét a szélsőséges hőmérséklet.

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Nehezen bírják a gyümölcsfák a mostani brutális hőmérséklet-ingadozást

Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy az időjárás nem követi a megszokott évszakos rendet. Előfordul, hogy télen néhány napra 10–13 fokra emelkedik a hőmérséklet, éjjel mínuszok vannak, de ez a nagy hőmérséklet-ingadozás a többi évszakban is jellemző országos szinten.

Ez könnyen megtéveszti a fákat, főként a gyümölcsösöket: a tartósabb enyhülés hatására megindulhat bennük a nedvkeringés, egyes fajoknál a rügyek fejlődése is. Ha ezt követően ismét fagyosra fordul az idő, komoly károk keletkezhetnek. Különösen érzékeny erre például a mandula és a kajszibarack

− avat be Turán Tamás agrármérnök és mezőgazdasági igazságügyi szakértő, aki szerint a gyakori és szélsőséges hőmérséklet-ingadozás egyre nagyobb kockázatot jelent a gyümölcsösök számára − jelentős terméskiesést lehet a következmény. A hőmérséklet-ingadozásnak azonban nemcsak a termés láthatja kárát, hanem maguk a fák is károsodhatnak. Ilyenkor alakulhatnak ki az úgynevezett fagylécek, ami kéregrepedéshez vezet.

„Az enyhébb idő hatására megindul a nedvkeringés, majd egy hirtelen lehűlés következtében a fa szöveteiben lévő víz megfagy. A fagyás térfogat-növekedéssel jár, ami feszíti, szélsőséges esetben pedig hosszanti irányban fel is repesztheti a kérget. Ezeket a jellegzetes repedéseket nevezzük fagyléceknek. Az így keletkező sebeken keresztül tavasszal könnyebben jutnak be a kórokozók és a kártevők” − magyarázza a szakértő, és hozzáteszi, hogy a károsodás ismétlődése hosszabb távon jelentősen legyengítheti a növényt, és akár a fa pusztulásához is vezethet. Ez nem egyik napról a másikra történik: a rendszeresen károsodó fák néhány év alatt fokozatosan elveszíthetik életképességüket.

A korai fagyok az éretlen, még nedvdús hajtásvégeket könnyen elfagyaszthatják. Az örökzöldek és a sekélyen gyökerező évelők esetében a fagyos talaj és a nappali szél vagy napsütés kombinációja fiziológiai szárazsághoz vezethet.

Védekezési lehetőségek a kertben és a gyümölcsösben

Az agrármérnök elsőként a fehérre meszelést említi, pontosabban a fák törzsének fehérre meszelést. A fehér felület ugyanis visszaveri a napsugarak egy részét, így a törzs kevésbé melegszik fel a napos téli napokon. Ennek köszönhetően kisebb lehet a nappali felmelegedés és az éjszakai lehűlés közötti hőmérséklet-különbség, ami mérsékelheti a fagykárok, különösen a kéregrepedések kialakulásának veszélyét.