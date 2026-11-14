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hosszú élet

Mindössze 10 másodperc kell hozzá: ez az egyszerű teszt sokat elárulhat az egészségedről

54 perce
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Nem feltétlenül van szükség drága vizsgálatokra vagy okoseszközökre ahhoz, hogy képet kapjunk fizikai állapotunkról. A hosszú élet és az egészséges öregedés szempontjából ugyanis néhány egyszerű otthoni teszt is hasznos információkat adhat.
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hosszú életkutatásleslie kenny

A mozgás a hosszú élet titka? Leslie Kenny, az Oxford Longevity Project társalapítója szerint az izomerő, az egyensúly és a hajlékonyság kulcsszerepet játszik abban, hogy idősebb korban is önállóak maradhassunk – írja a Daily Mail.

hosszú élet
A hosszú élet és az egészséges öregedés szempontjából az egyensúly, az izomerő és a hajlékonyság is fontos lehet.
Fotó:   / Shutterstock

Hosszú élet: hat egyszerű mozdulat, amely sokat elárulhat

1. Felállás a földről kézhasználat nélkül

Próbáljunk leülni a földre, majd felállni anélkül, hogy a kezünkre vagy térdünkre támaszkodnánk. Egy 2025-ös, 4282 felnőttet vizsgáló kutatás szerint a gyengébb teljesítmény magasabb halálozási kockázattal függött össze.

2. A szorítóerő mérése

A kéz szorítóereje az általános izomerő egyik jelzője lehet. Egy nagyszabású nemzetközi vizsgálat szerint minden öt kilogrammos csökkenés 16 százalékkal magasabb, több tényezőre korrigált halálozási kockázattal társult. A pontos méréshez kézi dinamométer szükséges.

3. Mély guggolás megtartása

A szakértő szerint a két percig kitartott mély guggolás a csípő és a boka mozgékonyságáról, valamint az egyensúlyról adhat visszajelzést. Kezdőknek rövidebb időtartamot javasol.

4. Előrehajlás álló helyzetből

Lassan hajoljunk előre, és próbáljuk öklünkkel megközelíteni a talajt. A gyakorlat a hát, a csípő és a combhajlító izmok rugalmasságát teszteli. A mozdulatot nem szabad erőltetni.

5. Egy lábon állás

Egy 2022-es, 1702 résztvevős kutatás szerint azoknál az 51–75 éves felnőtteknél, akik nem tudtak tíz másodpercig egy lábon állni, 84 százalékkal magasabb halálozási kockázatot figyeltek meg a következő hét évben.

6. Lefelé néző kutyapóz

A jógából ismert testhelyzet egyszerre igényel hajlékonyságot, törzsstabilitást és felsőtesti erőt. A szakértő kezdőknek 15–30 másodperces kitartást ajánl.

Mit jelentenek valójában az eredmények?

A kutatások összefüggéseket mutattak ki bizonyos mozgásképességek és az egészségi kilátások között, de ezek a tesztek önmagukban nem jósolják meg, meddig élünk.

A gyakorlatokat biztonságos környezetben, szükség esetén stabil támasz mellett érdemes végezni. A teljesítményt az életkor, a betegségek és a mozgásszervi problémák is befolyásolhatják.

 

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