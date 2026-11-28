Vajon azzal tehetünk többet az egészségünkért, ha száműzzük étrendünkből az egészségtelen ételeket, vagy azzal, ha mindennap időt szakítunk a testmozgásra? Glenn Gaesser, az Arizonai Állami Egyetem kutatója és Robert Sallis sportorvos számos korábbi vizsgálat eredményeit tekintette át, hogy választ találjon a kérdésre.
A Mayo Clinic Proceedings című tudományos folyóiratban ismertetett eredményeik szerint a fizikai aktivitás és a szív-tüdő rendszer edzettsége szorosabb összefüggést mutatott az alacsonyabb halálozási kockázattal, mint önmagában az étrend minősége.
A hosszú élet titka: már napi néhány perc mozgás is sokat számíthat
Az áttekintett vizsgálatok egyik figyelemre méltó megállapítása, hogy a rendkívül keveset mozgó embereknél már napi öt-tíz percnyi többletmozgás is 30-42 százalékkal alacsonyabb halálozási kockázattal mutatott összefüggést.
Az eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy nem feltétlenül kell órákat tölteni az edzőteremben. A rendszeres séta, a lépcsőzés vagy akár az ülőmunka megszakítása is segíthet aktívabbá tenni a mindennapokat.
Az egészséges táplálkozásról sem szabad megfeledkezni
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy büntetlenül fogyaszthatunk egészségtelen ételeket, ha rendszeresen sportolunk.
Az egészséges öregedéshez a kiegyensúlyozott táplálkozás és a testmozgás egyaránt hozzájárul. Mivel az áttekintett adatok jelentős része megfigyeléses vizsgálatokból származik, az eredményekből nem lehet pontosan megállapítani, hogy egy adott ember életét mennyivel hosszabbíthatja meg a több mozgás.
A hosszú élethez vezető út egyik fontos állomása mindenesetre az lehet, ha kevesebb időt töltünk ülve, és a mozgást a mindennapi életünk részévé tesszük.