- A hősugárzó praktikus segítség lehet, ha gyorsan szeretnénk meleget teremteni egy hideg lakásban.
- A nem megfelelő használat jelentősen megnövelheti az áramfogyasztást.
- Mutatjuk, hogyan fűts takarékosan, és mire érdemes figyelni a készülék kiválasztásakor!
A hideg hónapokban sokan nyúlnak elektromos fűtőberendezéshez, ha gyorsan szeretnének felmelegíteni egy helyiséget. A hősugárzó fogyasztása szempontjából azonban nem mindegy, hogyan és mennyi ideig működtetjük a készüléket. A hősugárzó helyes használatával és néhány egyszerű praktikával nemcsak a költségeket mérsékelheted, hanem biztonságosan befűtheted az otthonod.
5+1 tipp, amivel csökkentheted a hősugárzó fogyasztását
Az elektromos hősugárzó fogyasztása megdobhatja a havi villanyszámlát, ha nem figyelsz oda néhány fontos szabályra! Összegyűjtöttük neked, hogy milyen teljesítményű készüléket válassz, azt hova helyezd, és mennyi ideig működtesd a maximális teljesítményért és a minimális fogyasztásért.
1. Csak azt a helyiséget fűtsd, ahol éppen tartózkodsz!
Ne próbáld az egész lakást felmelegíteni egyetlen készülékkel! Csukd be az ajtót, és csak abban a szobában használd a hősugárzót, ahol valóban szükséged van a melegre. Az egész lakást egyetlen hősugárzóval felmelegíteni szinte lehetetlen, és nem is gazdaságos.
2. Válassz termosztátos készüléket!
Az energiatakarékos hősugárzó egyik fontos tulajdonsága a termosztát. Ez segít fenntartani a beállított hőmérsékletet, így a berendezésnek nem kell folyamatosan maximális teljesítményen működnie. Ha eléri a megadott hőfokot a szoba, akkor a gép takarékos üzemmódra vált.
3. Ne járasd feleslegesen!
Ha már nincs szükséged a plusz melegre, kapcsold ki a készüléket! Az időzítővel azt is beállíthatod, hogy csak a szükséges időszakban működjön. Például játszhatsz vele, hogy éjszaka, amikor betakarózva álomra hajtod a fejed, ne menjen, azonban reggel, amikor kibújsz a meleg takaró alól, akkor kellemes hőmérséklet fogadjon.
4. Figyelj a gép teljesítményére és válassz megfelelő típust!
Az infravörös és halogén készülékek közvetlenül az embereket és a tárgyakat melegítik, ezért rövid idejű, célzott fűtésre praktikusak lehetnek. Egy fürdőszobai hősugárzó és egy fali hősugárzó esetében azonban teljesen más szempontok lehetnek fontosak. Felsorolásunkban megmutatjuk, melyik milyen esetben lehet hasznos!
- Infra hősugárzó: közvetlenül az embereket és a tárgyakat melegíti, ezért célzott fűtésre alkalmas.
- Ventilátoros hősugárzó: gyorsan felmelegíti a levegőt, így rövid idő alatt kellemes meleget teremthet.
- Halogén hősugárzó: rövid idő alatt hőt ad le, ezért hasznos lehet fürdőszobában, ha a készülék oda készült.
- Kerámiabetétes hősugárzó: a kerámiabetét jól tárolja és fokozatosan adja le a hőt.
- Olajradiátor: lassan melegszik fel, de csendesen működik, és hosszabb ideig képes leadni a tárolt hőt.
- Kvarc hősugárzó: gyorsan felmelegszik, és működés közben nem kelt zajt.
- Elektromos konvektor: a levegőt melegíti fel, ezért kiegészítő fűtésként lehet praktikus.
Mekkora teljesítményű hősugárzót válasszunk?
- Kisebb szobába (10-15 m²): 1000-1500 wattos készülék is elegendő lehet kiegészítő fűtésként.
- Nagyobb szobába (15-25 m²): érdemes 1500-2000 wattos hősugárzót választani.
- Nagyobb nappaliba (25-35 m²): egy 2000 wattos készülék kevés lehet, különösen rossz szigetelés esetén – érdemes lehet erősebb készüléket választani.
- Teljes lakás vagy ház fűtésére: a hordozható hősugárzó nem ideális főfűtésnek, mert a nagyobb teljesítmény magas áramfogyasztással járhat.
A szükséges teljesítményt a helyiség mérete mellett a belmagasság és a szigetelés is befolyásolja!
5. Szüntesd meg a huzatot!
A rosszul záródó ablakok és ajtók mellett gyorsabban elszökik a meleg. Szigeteld a réseket, és húzd be a függönyt, hogy a hősugárzónak ne kelljen folyamatosan pótolnia az elveszített hőt.
6. Ne fűtsd túl a helyiséget!
Állíts be kellemes hőmérsékletet, és ne használd állandóan a legmagasabb fokozatot! A hősugárzó fogyasztása így is jelentős lehet, ha hosszú órákon keresztül működik.
A biztonságra is figyelj!
Az elektromos hősugárzó használatakor tarts legalább egy méter távolságot a függönyöktől, bútoroktól és más éghető tárgyaktól! Ne takard le a készüléket, ne száríts rajta ruhát, és lehetőleg közvetlenül a fali aljzatba csatlakoztasd, ne a hosszabbítóba. Fürdőszobában pedig kizárólag az adott környezetben biztonságosan használható készüléket alkalmazz! A legfontosabb, hogy csak akkor és ott működjön, amikor és ahol valóban szükséged van rá.
További energiafogyasztással kapcsolatos tippekért nézd meg ezt a videót:
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