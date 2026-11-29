A hősugárzó praktikus segítség lehet, ha gyorsan szeretnénk meleget teremteni egy hideg lakásban.

A nem megfelelő használat jelentősen megnövelheti az áramfogyasztást.

Mutatjuk, hogyan fűts takarékosan, és mire érdemes figyelni a készülék kiválasztásakor!

A hideg hónapokban sokan nyúlnak elektromos fűtőberendezéshez, ha gyorsan szeretnének felmelegíteni egy helyiséget. A hősugárzó fogyasztása szempontjából azonban nem mindegy, hogyan és mennyi ideig működtetjük a készüléket. A hősugárzó helyes használatával és néhány egyszerű praktikával nemcsak a költségeket mérsékelheted, hanem biztonságosan befűtheted az otthonod.

A hősugárzó fogyasztása a készülék teljesítményétől és a használat időtartamától is nagyban függ. Mutatjuk, mire figyelj! Fotó: 123RF

5+1 tipp, amivel csökkentheted a hősugárzó fogyasztását

Az elektromos hősugárzó fogyasztása megdobhatja a havi villanyszámlát, ha nem figyelsz oda néhány fontos szabályra! Összegyűjtöttük neked, hogy milyen teljesítményű készüléket válassz, azt hova helyezd, és mennyi ideig működtesd a maximális teljesítményért és a minimális fogyasztásért.

1. Csak azt a helyiséget fűtsd, ahol éppen tartózkodsz!

Ne próbáld az egész lakást felmelegíteni egyetlen készülékkel! Csukd be az ajtót, és csak abban a szobában használd a hősugárzót, ahol valóban szükséged van a melegre. Az egész lakást egyetlen hősugárzóval felmelegíteni szinte lehetetlen, és nem is gazdaságos.

2. Válassz termosztátos készüléket!

Az energiatakarékos hősugárzó egyik fontos tulajdonsága a termosztát. Ez segít fenntartani a beállított hőmérsékletet, így a berendezésnek nem kell folyamatosan maximális teljesítményen működnie. Ha eléri a megadott hőfokot a szoba, akkor a gép takarékos üzemmódra vált.

3. Ne járasd feleslegesen!

Ha már nincs szükséged a plusz melegre, kapcsold ki a készüléket! Az időzítővel azt is beállíthatod, hogy csak a szükséges időszakban működjön. Például játszhatsz vele, hogy éjszaka, amikor betakarózva álomra hajtod a fejed, ne menjen, azonban reggel, amikor kibújsz a meleg takaró alól, akkor kellemes hőmérséklet fogadjon.

4. Figyelj a gép teljesítményére és válassz megfelelő típust!

Az infravörös és halogén készülékek közvetlenül az embereket és a tárgyakat melegítik, ezért rövid idejű, célzott fűtésre praktikusak lehetnek. Egy fürdőszobai hősugárzó és egy fali hősugárzó esetében azonban teljesen más szempontok lehetnek fontosak. Felsorolásunkban megmutatjuk, melyik milyen esetben lehet hasznos!

Infra hősugárzó: közvetlenül az embereket és a tárgyakat melegíti, ezért célzott fűtésre alkalmas.

Ventilátoros hősugárzó: gyorsan felmelegíti a levegőt, így rövid idő alatt kellemes meleget teremthet.

Halogén hősugárzó: rövid idő alatt hőt ad le, ezért hasznos lehet fürdőszobában, ha a készülék oda készült.

Kerámiabetétes hősugárzó: a kerámiabetét jól tárolja és fokozatosan adja le a hőt.

Olajradiátor: lassan melegszik fel, de csendesen működik, és hosszabb ideig képes leadni a tárolt hőt.

Kvarc hősugárzó: gyorsan felmelegszik, és működés közben nem kelt zajt.

Elektromos konvektor: a levegőt melegíti fel, ezért kiegészítő fűtésként lehet praktikus.

Mekkora teljesítményű hősugárzót válasszunk? Kisebb szobába (10-15 m²): 1000-1500 wattos készülék is elegendő lehet kiegészítő fűtésként. Nagyobb szobába (15-25 m²): érdemes 1500-2000 wattos hősugárzót választani. Nagyobb nappaliba (25-35 m²): egy 2000 wattos készülék kevés lehet, különösen rossz szigetelés esetén – érdemes lehet erősebb készüléket választani. Teljes lakás vagy ház fűtésére: a hordozható hősugárzó nem ideális főfűtésnek, mert a nagyobb teljesítmény magas áramfogyasztással járhat. A szükséges teljesítményt a helyiség mérete mellett a belmagasság és a szigetelés is befolyásolja!

5. Szüntesd meg a huzatot!

A rosszul záródó ablakok és ajtók mellett gyorsabban elszökik a meleg. Szigeteld a réseket, és húzd be a függönyt, hogy a hősugárzónak ne kelljen folyamatosan pótolnia az elveszített hőt.