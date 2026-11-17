A lemerült elem, a lejárt gyógyszer vagy a megmaradt falfesték is komoly környezeti károkat okozhat. A Fanny magazin nemrég azt a kérdést járta körül, hogyan szabadulhatunk meg a veszélyes háztartási hulladékoktól biztonságosan: mutatjuk a részleteket!

Így szabadulj meg biztonságosan a veszélyes háztartási hulladéktól! / Fotó: Illusztráció/Unsplash / the blowup

Így szabadulj meg biztonságosan a veszélyes háztartási hulladéktól!

1. Kicsi, de veszélyes

A ceruzaelemek és gombelemek kis méretük ellenére veszélyesek lehetnek. Egyes típusok mérgező anyagokat tartalmaznak, mások sérülés esetén tüzet is okozhatnak. Ezért mindig gyűjtsük őket külön, majd vigyük a szupermarketekben vagy műszaki üzletekben található elemgyűjtőkbe.

2. Nézzünk szét a fiókokban

A lejárt piruláknak, kapszuláknak és megmaradt gyógyszereknek nincs helyük a kukában, és a vécén sem szabad lehúzni őket. A készítményeket helyezzük a patikák gyűjtődobozába. A használt injekciós tűknek külön átvételi helyük van, amelyeket a TűTérképen kereshetünk meg.

3. Erre ügyeljünk felújítás után

A megmaradt festéket, hígítót, lakkot és ragasztót ne öntsük a lefolyóba, és lomtalanításkor se tegyük ki. Lehetőleg eredeti, jól lezárt csomagolásukban vigyük az ezeket fogadó hulladékudvarokba, vagy adjuk le lakossági veszélyeshulladék-gyűjtő akciókon. A lehetőségekről és időpontokról előzetesen tájékozódjunk a helyi hirdetményekből.

4. Soha ne keverjük össze!

A teljesen kiürült, kiöblített mosogatószeres és általános tisztítószeres műanyag flakonok a helyi szabályok szerint a szelektív kukába kerülhetnek. A piktogramos, maró vagy veszélyes anyagot tartalmazó csomagolásokat azonban tilos a szelektívbe tenni. A különböző háztartási vegyszereket pedig soha ne öntsük össze, mert mérgező gázok szabadulhatnak fel.

5. Ne a kukában végezzék

A kiégett fénycsövek és régebbi típusú izzók higanyt tartalmazhatnak, ezért szigorúan tilos a kommunális (háztartási) hulladékba dobni őket. Leadásukra a kijelölt hulladékudvarokban vagy műszaki üzletekben van lehetőség. Új fényforrás vásárlásakor érdemes a régit is magunkkal vinni.

6. Vigyük a megfelelő helyre

Az elhasznált autógumikat még véletlenül se égessük el, mivel az súlyos környezeti és egészségügyi károkat okoz. Lomtalanításkor sem tehetjük ki őket. A régi abroncsokat ingyenesen leadhatjuk a kijelölt hulladékudvarokban vagy a forgalmazóknál, akik az átvételt nem köthetik új gumi vásárlásához.

1. Nem kell messzire mennünk A régi elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, ezért nem kerülhetnek a háztartási szemétbe. A MOHU honlapján megkereshetjük a hozzánk legközelebbi, elektronikai hulladékot fogadó hulladékudvart. Magyarországi lakcímkártyával más településen is leadhatjuk feleslegessé vált eszközeinket. Indulás előtt ellenőrizzük a nyitvatartást és az átvételi feltételeket. 2. Mi tartozik ide? Szinte minden árammal vagy elemmel működő eszköz: a mobiltelefon, laptop, televízió, hajszárító, kávéfőző, hűtőszekrény és mosógép is. A különálló elemeket és akkumulátorokat azonban külön gyűjtsük. Ezek számára számos szupermarketben és műszaki üzletben találunk gyűjtődobozokat. 3. Mentsünk, amit csak lehet! Mielőtt megválnánk régi telefonunktól, mentsük át a fényképeket, telefonszámokat és üzeneteket az új készülékre vagy internetes tárhelyre. Néhány napig használjuk az új mobilt, és ellenőrizzük, hogy minden fontos adatunk és alkalmazásunk megvan-e. Ezután a régi készüléken jelentkezzünk ki fiókjainkból, majd válasszuk a „Gyári beállítások visszaállítása” lehetőséget. Ez a folyamat minden személyes adatot és beállítást töröl. 4. Nem látható, de ott van A számítógép merevlemeze a fájlok törlése és a lomtár kiürítése után is őrizhet személyes fényképeket, dokumentumokat és jelszavakat. Leadás előtt készítsünk biztonsági mentést, majd gondoskodjunk az adatok végleges eltávolításáról. Ha nem tudjuk, hogyan végezzük el, kérjük hozzá szakember segítségét. 5. Óvatosan a képernyővel A régi televíziót nem szabad a háztartási szemétbe dobni, és lomtalanításkor sem tehetjük ki az utcára. Ha magunk szállítjuk a hulladékudvarba, óvjuk meg a képernyőt a töréstől, mert különösen a régi képcsöves fajták sérülésekor komoly egészségügyi és környezeti kockázatot jelentő veszélyes anyagok szabadulhatnak fel. 6. Vásárláskor könnyen leadhatjuk Magyarországon a jogszabályok értelmében a kereskedőknek ingyenesen át kell venniük a régi, használt elektromos és elektronikus berendezéseket (e-hulladék), ha ugyanolyan rendeltetésű új készüléket vásárolunk náluk. Házhoz szállítás esetén azok elszállítását is kérhetjük, így külön fuvarról sem kell gondoskodnunk. 7. Adjunk neki új esélyt Ha egy készülék még működik, de már nincs rá szükségünk, ajándékozzuk el családtagnak, ismerősnek, vagy ajánljuk fel jótékonysági szervezetnek. Kisebb meghibásodás esetén a javítást is érdemes megfontolni. Ami nekünk felesleges, másnak még értékes lehet. 8. Kell érte fizetnünk? Az elektronikai hulladékot a kijelölt gyűjtőhelyeken díjmentesen adhatjuk le. Egyes átvevőhelyeken bizonyos berendezésekért akár pénzt is kaphatunk. Az átvételi feltételekről, az elfogadott készülékekről és az esetleges díjazásról tájékozódjunk a MOHU oldalán.

Szöveg: Antalfi Krisztina