Még nincs késő: november végéig fontos döntést kell meghozniuk a magyaroknak az egészségükről

Már megérkezett a háziorvosi rendelőkbe a 2026/2027-es szezonra fejlesztett influenza elleni vakcina.

November végéig a veszélyeztetett csoportok élveznek elsőbbséget, de az ingyenes oltás később is elérhető marad a jogosultaknak.

Eláruljuk, miért nem elegendő a tavalyi oltás, és milyen átmeneti tünetek jelentkezhetnek a vakcina beadása után.

Már megérkezett a 2026/2027-es szezonra fejlesztett influenzaoltás a háziorvosokhoz, eddig összesen 650 ezer adag 3Fluart vakcina került a rendelőkbe. Az ingyenes influenza elleni védőoltás a 60 éven felülieknek és a veszélyeztetett csoportoknak jár, számukra november végéig elsőbbséget biztosítanak. Mivel az influenza komoly szövődményekkel járhat, a szakemberek azt javasolják, hogy a krónikus betegek és az idősek még a járvány beindulása előtt oltassák be magukat.

Az influenza elleni védőoltás segíthet elkerülni az olyan veszélyes szövődményeket, mint a tüdőgyulladás, hörghurut és arcüreggyulladás. Forrás: 123RF

Elérhető az influenza elleni védőoltás

„A térítésmentes influenza elleni védőoltás valamennyi 60 éves és annál idősebb személy számára biztosított, egészségi állapotától függetlenül. Ugyancsak jogosultak a meghatározott krónikus betegséggel élők, köztük a légzőszervi, szív- és érrendszeri, máj- és vesebetegek, a cukorbetegek, valamint a csökkent immunvédekezésű személyek. Az oltás térítésmentesen elérhető a várandósok, az influenzaszezon idejére gyermekvállalást tervező nők, a szoptató anyák, az egészségügyi, a szociális, valamint az állategészségügyi területen dolgozók számára” – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) oldalán.

A gyerekek számára is elérhető az influenza elleni oltás

A 3 év alatti, kockázati csoportba tartozó gyerekek számára is országszerte elérhető a háziorvosoknál és a házi gyerekorvosoknál az influenza elleni oltóanyag. A 2026/2027-es influenzaszezonra a 6-35 hónapos gyerekek térítésmentesen juthatnak hozzá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő készítményhez, a Vaxigrip injekciós vakcinához és a Fluenz orrspray-hez.

Az oltóanyag elölt (inaktivált) vírusokat vagy azok részleteit/töredékeit tartalmazza, így magától az oltástól nem lehet megbetegedni. Forrás: 123RF

„Tavaly már beoltattam magam, idén nem kell”

Az influenzavírusok folyamatosan változnak, ezért minden évben új összetételű vakcinát fejlesztenek ki az aktuálisan keringő törzsek ellen.