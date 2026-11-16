Még nincs késő: november végéig fontos döntést kell meghozniuk a magyaroknak az egészségükről

- Már megérkezett a háziorvosi rendelőkbe a 2026/2027-es szezonra fejlesztett influenza elleni vakcina.
- November végéig a veszélyeztetett csoportok élveznek elsőbbséget, de az ingyenes oltás később is elérhető marad a jogosultaknak.
- Eláruljuk, miért nem elegendő a tavalyi oltás, és milyen átmeneti tünetek jelentkezhetnek a vakcina beadása után.
Már megérkezett a 2026/2027-es szezonra fejlesztett influenzaoltás a háziorvosokhoz, eddig összesen 650 ezer adag 3Fluart vakcina került a rendelőkbe. Az ingyenes influenza elleni védőoltás a 60 éven felülieknek és a veszélyeztetett csoportoknak jár, számukra november végéig elsőbbséget biztosítanak. Mivel az influenza komoly szövődményekkel járhat, a szakemberek azt javasolják, hogy a krónikus betegek és az idősek még a járvány beindulása előtt oltassák be magukat.
Elérhető az influenza elleni védőoltás
„A térítésmentes influenza elleni védőoltás valamennyi 60 éves és annál idősebb személy számára biztosított, egészségi állapotától függetlenül. Ugyancsak jogosultak a meghatározott krónikus betegséggel élők, köztük a légzőszervi, szív- és érrendszeri, máj- és vesebetegek, a cukorbetegek, valamint a csökkent immunvédekezésű személyek. Az oltás térítésmentesen elérhető a várandósok, az influenzaszezon idejére gyermekvállalást tervező nők, a szoptató anyák, az egészségügyi, a szociális, valamint az állategészségügyi területen dolgozók számára” – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) oldalán.
A gyerekek számára is elérhető az influenza elleni oltás
A 3 év alatti, kockázati csoportba tartozó gyerekek számára is országszerte elérhető a háziorvosoknál és a házi gyerekorvosoknál az influenza elleni oltóanyag. A 2026/2027-es influenzaszezonra a 6-35 hónapos gyerekek térítésmentesen juthatnak hozzá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő készítményhez, a Vaxigrip injekciós vakcinához és a Fluenz orrspray-hez.
„Tavaly már beoltattam magam, idén nem kell”
Az influenzavírusok folyamatosan változnak, ezért minden évben új összetételű vakcinát fejlesztenek ki az aktuálisan keringő törzsek ellen.
Megbetegíthet-e az influenza elleni védőoltás?
A 3Fluart egy Magyarországon kifejlesztett és gyártott influenza elleni védőoltás. Az oltóanyag elölt vírusokat tartalmaz, ami azt jelenti, hogy maga az oltás nem tud influenzás megbetegedést okozni.
A beadás után nagyjából két-három hétre van szüksége a szervezetnek, hogy kialakuljon a teljes védettség, amely aztán egész szezonban kitart. Teljesen természetes, ha egy-két napig enyhe bőrpír, duzzanat vagy fájdalom jelentkezik a szúrás helyén, esetleg enyhe hőemelkedés, fejfájás vagy fáradtság lép fel. Ezek a tünetek gyorsan és maguktól elmúlnak
− magyarázta az Origónak dr. Széchenyi Kornél háziorvos.
November után is ingyenes marad a vakcina
A jogosultaknak november végét követően is térítésmentes marad az oltás. A 60 éven felüliek és a krónikus betegek továbbra is ingyen kaphatják meg a vakcinát a háziorvosuktól, amíg a készlet tart.
Csak az elsőbbség jár le november végén. A november végi határidő csupán azt jelenti, hogy addig kizárólag a veszélyeztetett csoportokat és az egészségügyi dolgozókat oltják.
Decembertől a megmaradt adagokat más, fertőzésnek kitett munkakörökben dolgozóknak is felajánlják, ezért érdemes minél előbb jelentkezni, mielőtt elfogy a rendelői készlet.
Milyen egyéb mellékhatásokra számíthatsz az oltást követő napokban?
Dr. Széchenyi Kornél szerint nagyon ritka, hogy valaki ágynak essen. A legtöbben semmit sem éreznek, vagy csak enyhe, átmeneti tüneteket tapasztalnak 1-2 napig.
Ha valaki közvetlenül az oltás után megbetegszik, az azért lehet, mert már korábban elkapta a vírust, vagy még nem telt el a teljes védettséghez szükséges 2-3 hét. Az oltás beadásának helyén jelentkezhetnek a korábban említett tünetek, magas láz azonban ritkán jelentkezik. A tünetek megjelenése azt jelzi, hogy az immunrendszer elkezdett dolgozni.
Az oltás utáni 1-2 napban kerülni kell a megerőltető edzést, mert az fokozhatja az izomfájdalmat. Egy könnyű séta vagy némi átmozgatás ellenben kifejezetten jót tehet a keringésnek és a karfájdalomnak.
A jogosulatlanok térítés ellenében kaphatják meg a vakcinát
Azok nem jogosultak az ingyenes állami influenzaoltásra, akik 60 év alattiak, nincs igazolt krónikus betegségük, nem várandósok, illetve nem végeznek kiemelt kockázatú egészségügyi, szociális vagy állategészségügyi munkát. Számukra az oltás vényköteles receptre, patikában megvásárolható. A 6 hónaposnál fiatalabb csecsemőknek egyáltalán nem adható be influenza elleni védőoltás, védelmüket a környezetükben élők beoltásával lehet biztosítani.
A védőoltás nem garantálja a megfertőződés elkerülését, de segíthet csökkenteni a súlyos megbetegedés kockázatát. Ne halogasd az influenza elleni védőoltást!
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