Az ingyenes síelés Magyarországon elsősorban a sífutópályákon és a természetes havas terepeken jelenthet alternatívát.

Sopron, Galyatető és a Bükk is tartogat sífutási lehetőségeket, de a hóviszonyokat és a pályák aktuális állapotát indulás előtt ellenőrizni kell.

A síelés és a szánkózás nem ugyanaz: egyes helyeken az ingyenes szánkópálya mellett a sífelvonók használata már fizetős.

Amikor az első nagyobb havazás fehérbe öltözteti a magyar hegyeket, sokan azonnal a sílécek és a szánkók után nyúlnak. Egy havas hétvége azonban könnyen megterhelheti a családi kasszát: az utazás, a felszerelésbérlés és a síbérlet ára hamar összeadódik. Szerencsére a téli sportok szerelmeseinek nem kizárólag a nagy síközpontok jöhetnek szóba. Az ingyenes síelés Magyarorszűgon is megoldható, mert több olyan sífutóterep is található, ahol természetes hó esetén, felvonó nélkül élvezhetjük a csúszást.

Az ingyenes síelés Magyarországon is lehetséges, mutatjuk, hol!

Fotó: 123RF

Ingyenes síelés Magyarországon: hová menjünk, ha leesik a hó?

Azt azonban fontos tudni, hogy az ingyenes síelési lehetőségek többsége nem a hagyományos, felvonóval működő alpesi sípályákat jelenti. A természetes havas útvonalakon ráadásul a pályák használhatósága teljes mértékben az időjárástól függ.

1. Sopron – Vasfüggöny sífutópálya

A Soproni-hegység télen egészen más arcát mutatja. Ha elegendő hó hullik, a fák között kanyargó utak és a csendes erdők tökéletes hátteret adhatnak egy hangulatos sífutáshoz.

A Muck környékén kialakított Vasfüggöny sífutópálya több szakaszból álló útvonalrendszer, amelyet kifejezetten a sífutás kedvelőinek alakítottak ki. A pályák használatát a korábbi ismertetők ingyenesként tüntették fel, így ez az egyik legígéretesebb hazai helyszín azoknak, akik síbérlet nélkül szeretnének sportolni. A sífutás ráadásul remek választás azoknak is, akik a nagy sebességű lesiklás helyett inkább a természet közelségét és a mozgás örömét keresik.

Hol található? Soproni-hegység, Muck környéke.

Mit lehet itt csinálni? Sífutás természetes hó esetén.

2. Galyatető – sífutás a havas Mátrában

A Mátra a téli kirándulások egyik legkedveltebb magyarországi úti célja. A hóval borított fenyvesek, a hegyi levegő és a fehérbe öltözött táj akkor is felejthetetlen élményt kínál, ha nem egy sífelvonó tetejéről indulunk neki a lejtőnek.