Divatos ruhák, hívogató wellness-ajánlatok, high-tech kütyük, csillogó ékszerek: az ünnepek közeledtével rohamtempóban fogynak a különféle fogyasztói cikkek, az üzletek pedig vonzóbbnál vonzóbb akciókkal, egymásra licitálva próbálják meg megnyerni a vásárlókat. Sokan nem bírnak ellenállni, így adósságokba verik magukat csak azért, hogy nagyobb, értékesebb karácsonyi ajándékokkal kedveskedhessenek a szeretteiknek. Nincs azonban szükség semmilyen kölcsönre, elég, ha felmérjük, mennyi pénzből gazdálkodhatunk, és ahhoz mérten találjuk ki, hogy kinek mit veszünk vagy készítünk. Az alábbiakban segítünk kiszámolni, hogy mennyi pénzből milyen ajándékok szerezhetők be. Azt pedig sosem szabad elfelejteni, hogy a szeretet, amivel adjuk, felbecsülhetetlen.

A karácsonyi ajándékok valódi értéke nem mérhető pénzben. Sokkal fontosabb a jó szándék és a szeretet, amivel adják

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Mennyit költsünk karácsonyi ajándékokra – vagy mennyit tudunk?

Magyarországon a nettó átlagkereset jelenleg 517 ezer 700 forint havonta, ez a szám azonban azért csalóka, mert a kiugró fizetések felfelé húzzák. Ennél sokkal pontosabb képet ad a valós átlagról a mediánkereset, amely 435 ezer 600 forint. Ez azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók egyik fele legfeljebb, a másik fele legalább ennyit keres nettóban. A nettó minimálbér összege 214 ezer 662 forint.

A KSH legfrissebb, 2025-re vonatkozó háztartási adatai szerint az egy főre jutó havi nettó jövedelem átlagosan 249 ezer 357 forint fejenként. Ebbe a munkabéren kívül más jövedelmek is beletartoznak.

A keresetek között tehát óriási különbségek vannak, a nagyvárosokban élők jellemzően jobban keresnek, ám a kiadásaik is nagyobbak. A továbbiakban több példán keresztül számoltuk ki, hogy különböző élethelyzetekben nagyjából ki mennyi pénzből gazdálkodhat ajándékvásárláskor.

Budapesten, külkerületben szobát bérlő, minimálbéren élő személy

Első példaként azt számoltuk ki, hogy egy minimálbért kereső személy, aki egy budapesti külkerületben szobát bérel, a kiadások felét fedezi, minden hónapban BKK-bérletet vásárol és néha a barátaival is eljár, spórolás céljával pedig többször magára főz, vajon mennyi pénzből gazdálkodhat, ha ajándékvásárlásról van szó.

A számok azt mutatták, hogy az illető két legnagyobb kiadása a lakhatás és az élelmiszer, hónap végére pedig átlagosan szűk 10 ezer forintja maradhat, ha odafigyel a költéseire.

Budapesten, külkerületben szobát bérlő, nagyjából 250 ezer forintot kereső személy

Ebben a példában ugyanazok az életkörülmények adottak, ám az illető nagyjából 35 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat. Ha odafigyel a költéseire, ez a pénz akár meg is maradhat neki a hónap végére.