Divatos ruhák, hívogató wellness-ajánlatok, high-tech kütyük, csillogó ékszerek: az ünnepek közeledtével rohamtempóban fogynak a különféle fogyasztói cikkek, az üzletek pedig vonzóbbnál vonzóbb akciókkal, egymásra licitálva próbálják meg megnyerni a vásárlókat. Sokan nem bírnak ellenállni, így adósságokba verik magukat csak azért, hogy nagyobb, értékesebb karácsonyi ajándékokkal kedveskedhessenek a szeretteiknek. Nincs azonban szükség semmilyen kölcsönre, elég, ha felmérjük, mennyi pénzből gazdálkodhatunk, és ahhoz mérten találjuk ki, hogy kinek mit veszünk vagy készítünk. Az alábbiakban segítünk kiszámolni, hogy mennyi pénzből milyen ajándékok szerezhetők be. Azt pedig sosem szabad elfelejteni, hogy a szeretet, amivel adjuk, felbecsülhetetlen.
Mennyit költsünk karácsonyi ajándékokra – vagy mennyit tudunk?
Magyarországon a nettó átlagkereset jelenleg 517 ezer 700 forint havonta, ez a szám azonban azért csalóka, mert a kiugró fizetések felfelé húzzák. Ennél sokkal pontosabb képet ad a valós átlagról a mediánkereset, amely 435 ezer 600 forint. Ez azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók egyik fele legfeljebb, a másik fele legalább ennyit keres nettóban. A nettó minimálbér összege 214 ezer 662 forint.
A KSH legfrissebb, 2025-re vonatkozó háztartási adatai szerint az egy főre jutó havi nettó jövedelem átlagosan 249 ezer 357 forint fejenként. Ebbe a munkabéren kívül más jövedelmek is beletartoznak.
A keresetek között tehát óriási különbségek vannak, a nagyvárosokban élők jellemzően jobban keresnek, ám a kiadásaik is nagyobbak. A továbbiakban több példán keresztül számoltuk ki, hogy különböző élethelyzetekben nagyjából ki mennyi pénzből gazdálkodhat ajándékvásárláskor.
Budapesten, külkerületben szobát bérlő, minimálbéren élő személy
Első példaként azt számoltuk ki, hogy egy minimálbért kereső személy, aki egy budapesti külkerületben szobát bérel, a kiadások felét fedezi, minden hónapban BKK-bérletet vásárol és néha a barátaival is eljár, spórolás céljával pedig többször magára főz, vajon mennyi pénzből gazdálkodhat, ha ajándékvásárlásról van szó.
A számok azt mutatták, hogy az illető két legnagyobb kiadása a lakhatás és az élelmiszer, hónap végére pedig átlagosan szűk 10 ezer forintja maradhat, ha odafigyel a költéseire.
Budapesten, külkerületben szobát bérlő, nagyjából 250 ezer forintot kereső személy
Ebben a példában ugyanazok az életkörülmények adottak, ám az illető nagyjából 35 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat. Ha odafigyel a költéseire, ez a pénz akár meg is maradhat neki a hónap végére.
Mediánbért kereső személy külön albérletben
A harmadik példában egy, a főváros külkerületében lakást bérlő személy mediánbért keres, vagyis a fizetése nagyjából 435 ezer forint, a kiadásai azonban nagyobbak. Ha tudatos a pénzügyekben és okosan osztja be a pénzét, a hónap végére akár 40 ezer forintja is maradhat.
Mediánbért kereső pár közös albérletben
Az előző példához képest a negyedik esetben annyi változik, hogy az albérleti díj feleződik, akárcsak a rezsi és az étkezésre fordított összeg, utóbbi kettő esetben azonban a kiadások is nagyobbak. A pár tagjai tömegközlekednek, a hónap végére fejenként akár 150 ezer forint körüli összeget is megtakaríthatnak.
Átlagbért kereső pár közös albérletben
A feltételek ugyanazok, mint az előző példában annyi különbséggel, hogy a pár tagjai átlagkeresetből élnek, vagyis fejenként több mint félmillió forintot keresnek egy hónapban, ezenkívül fenntartanak egy autót, illetve egy BKK-bérletük is van. Tudatos gazdálkodással a hónap végére fejenként szintén 150 ezer forint körüli összeget takaríthatnak meg.
Magasabb bérezésű, egyedülálló, külön albérletben élő személy kutyával
A budapesti polgárság modernkori ékes példája. A havi keresete nagyjából 700 és 800 ezer forint közé tehető, megtakarításképp a külkerületben bérel lakást, így azonban autóval közlekedik. Egyedül, egy kutyával él, az átlagosnál több programra jár el. Ideális esetben, tudatos gazdálkodás esetén akár 200 ezer forintot is megtakaríthat a hónap végére.
A sor a végtelenségig folytatható fővárosban élő családokkal, kiemelten magas bérezésű üzletemberekkel, vidéki településeken élő famíliákkal, gazdálkodókkal. Ami bizonyos, hogy a vidéki településeken olcsóbb az élet, ugyanakkor a keresetek is alacsonyabbak, a gyerekes családok pedig kevesebb pénzt tudnak megtakarítani a hónap végére. A fentebb részletezett példák nyomán azonban könnyen kikövetkeztethető, hogy a példákban személyenként egyedül megtakarítható pénzekből mennyivel kevesebb maradhat annak, akinek gyereke van, esetleg más szerettéről kell gondoskodnia.
Milyen ajándékot vehetek a pénzemből?
A korábbi példáknál maradva a hónap végi megtakarítások mértékét vettük alapul, és azokhoz mérten határoztuk meg, hogy a különböző élethelyzetekben mennyi pénzt tanácsos ajándékokra költeni. Természetesen nem a teljes megtakarítást, hiszen a legideálisabb az, ha mindenképpen marad valamennyi tartalékunk.
Budapesten, külkerületben szobát bérlő, minimálbéren élő személy – ∼ 5000 forint
A hó végi maradék felét érdemes ajándékra fordítani. Ebből a pénzből legfeljebb apró, jelképes ajándékok férnek bele a keretbe, de ezek is dekoratívan elkészíthetők. Jó ötlet lehet például házi mézeskalácsok készítése, csomagolása, közös fénykép keretben, illetve házi forrócsoki-keverék dekoratív üvegben.
Budapesten, külkerületben szobát bérlő, nagyjából 250 ezer forintot kereső személy – ∼ 15 000 forint
Ebből a pénzből már 2-3 embernek vehető valamilyen kisebb ajándék, például egy könyv, teakeverék, illetve egyéb apróságok, zoknik, fehérneműk.
Mediánbért kereső személy külön albérletben – ∼ 20 000 forint
Az eddig említett ajándékokon túl választhat kozmetikai vagy illatszer csomagot, minőségi illatgyertyákat, bögréket, minőségi kávét. Három-négy ember már könnyen megajándékozható valamilyen aprósággal.
Mediánbért kereső pár közös albérletben – ∼ 30-60 000 forint
Egy kétfős budapesti háztartásban már sokkal tovább nyújtózhatnak a felek. A büdzsébe beleférhet egy drágább társasjáték, ezüst ékszer és például színházjegyek.
Átlagbért kereső pár közös albérletben – ∼ 70 000 forint
Habár egy átlagbért kereső pár tudatos gazdálkodás mellett nagyobb megtakarításokkal rendelkezhet, akkor sem ajánlott sokkal többet költenie karácsonyi ajándékra. Ebből az összegből ugyanis már olyan meglepetések is vásárolhatók, mint például egy új airfryer, egy minőségi vezeték nélküli fejhallgató, illetve egy hangulat közös vacsora.
Magasabb bérezésű, egyedülálló, külön albérletben élő személy kutyával – ∼ 90 000 forint
Magasabb bérezés mellett sem célszerű elvetni a sulykot, nem mellesleg 90 ezer forint már meglehetősen szép összeg ajándékra, ajándékokra. Ennyi pénzből vásárolható márkás parfüm, wellness- vagy masszázsutalvány, illetve koncertélmény is.
Egy kétgyerekes, hozzávetőlegesen havi 1-1,5 millió forintból gazdálkodó családban sem lehet feltétlenül sokkal nagyobb az ajándékokra szánt keret. Ideális esetben, ha például nincs nagyobb hiteltörlesztésük, legfeljebb 150 ezer forintot érdemes összességében költeniük ajándékokra. A kisebb gyerekeknek beleférhet LEGO-készlet, a nagyobbaknak valamilyen vezeték nélküli vagy okos kütyü, koncertjegy vagy cipő, a szülőknek egymás között parfüm, kozmetikai csomag, kisebb ékszer, esetleg színházjegy, a nagyszülőknek pedig családi fotóalbum, gasztronómiai csomag, akár gyerekek által készített meglepetés.
Mennyit szánunk átlagosan ajándékokra költeni?
A Yettel 2026-os kutatása szerint a magyar háztartások átlagosan 86 ezer forintot szánnak karácsonyi meglepetésekre. A fentebb említett ötletek kiváló ajándékok lehetnek egy ilyen anyagi keret mellett, sokan azonban nagyobbra akarnak törni, és a lehetőségeikhez képest drágább ajándékokkal szeretnék meglepi a szeretteiket. Ők azok, akik a hitelintézetek felé fordulnak. A Cofidis Hitel Monitor 2025-ös reprezentatív kutatása szerint a tavalyi évben a lakosság 11 százaléka fontolgatta kölcsön felvételét az ünnepek finanszírozásához. Egy ilyen döntést azonban érdemes kétszer is átgondolni! Mindenekelőtt hasznos lehet, ha egy listán összeírod azokat, akiket meg szeretnél ajándékozni, a nevek mellett pedig a rájuk szánt összegeket is feltünteted. Ezután könnyebb terméket választani, és a saját keretedbe is beleférhetsz. Szintén jó ötlet, ha valakivel – esetleg testvérrel – közösen ajándékoztok a rokonoknak, a nagyszülők ajándékának kiválasztásában pedig összeálltok a szülőkkel. Így nagyobb, értékesebb ajándék adható anélkül, hogy hitelre kellene adni a fejeteket. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, de az ünnepek lényege elvégre nem az, hogy mit adunk, hanem az, hogy együtt lehetünk.
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