Az ünnepi süteményekhez szükséges alapanyagok egy része már hetekkel karácsony előtt beszerezhető.

A tartós élelmiszerek előre megvásárlásával elkerülhető az utolsó pillanatos, kapkodós bevásárlás.

A megfelelő tárolással és a tudatos tervezéssel az élelmiszer-pazarlás is csökkenthető.

Az ünnepek közeledtével egyre többen kezdik összeállítani a karácsonyi menüt és a süteményekhez szükséges bevásárlólistát. A karácsonyi alapanyagok időben történő beszerzésével azonban sokat spórolhatunk, hiszen nem kell mindent az utolsó pillanatban, esetleg magasabb áron megvásárolnunk. Mutatjuk, mely hozzávalókat érdemes már most a kosarunkba tenni, hogy az ünnepi sütés ne terhelje meg annyira a pénztárcánkat.

A karácsonyi alapanyagok korábbi megvásárlásával nem egyszerre, december közepén terheled meg a pénztárcádat.

Forrás: 123RF

Karácsonyi alapanyagok

Ha a kamra már november végén vagy december elején feltöltődik, az ünnep előtti napokban már csak egy gyors körre lesz szükséged a friss árukért. Nézzük, miket érdemes felvenned a listára!

Liszt, cukor és sütőpor: ezekkel érdemes kezdeni

A liszt, a kristálycukor, a porcukor, a vaníliás cukor és a sütőpor szinte minden karácsonyi sütemény alapvető hozzávalói közé tartozik. Ezekből akár több csomaggal is vásárolhatunk, ha előre tudjuk, milyen édességeket szeretnénk készíteni. A bontatlan csomagokat száraz, hűvös helyen tárolva sokáig felhasználhatjuk. A liszt esetében érdemes arra is gondolni, hogy a mézeskalács, a bejgli, a linzer és a különféle aprósütemények elkészítéséhez is szükség lesz rá. A porcukor szintén gyorsan fogyhat, különösen akkor, ha többféle süteményt készítünk.

Dió, mák és mogyoró: a drágább hozzávalókat is beszerezhetjük előre

A dió és a mák a karácsony sztárjai. A bejgli, a pozsonyi kifli és a különféle töltött édességek elkészítéséhez jelentős mennyiségre lehet szükség belőlük, éppen ezért érdemes figyelni az akciókat, és kedvező ár esetén előre megvásárolni a szükséges mennyiséget.

A jó bejgli legfontosabb titka a megfelelő tészta-töltelék arány.

Fotó: 123RF

A darált diót és mákot lezárt csomagolásban, hűvös helyen érdemes tárolni. Mivel a magas olajtartalmú magvak idővel avasodhatnak, hosszabb tárolás esetén a hűtő vagy a fagyasztó is jó megoldás lehet. A mogyoró, a mandula és a kókuszreszelék szintén olyan hozzávaló, amelyet érdemes időben beszerezni.