A karácsonyi kaktusz különleges helyet foglal el a szobanövények között. Miközben a legtöbb növény télen nyugalmi időszakát éli, ez a látványos virágairól ismert faj éppen a hidegebb hónapokban díszítheti az otthonokat.
A növény gondozása nem különösebben bonyolult, virágzásához azonban megfelelő körülményekre van szükség. Sokan nem tudják, hogy a karácsonyi kaktusz nem a sivatagi kaktuszokhoz hasonló környezetet kedveli. Természetes élőhelyén nedvesebb, erdős területeken, gyakran fákon vagy sziklákon él.
A túl meleg szoba megakadályozhatja a karácsonyi kaktusz virágzását
A karácsonyi kaktusz virágképződésében fontos szerepet játszik a hőmérséklet. A növény számára a virágrügyek kialakulásának időszakában kedvező lehet a mérsékelten hűvös, nagyjából 12–18 Celsius-fokos környezet.
Ha a cserepet közvetlenül a fűtőtest fölé vagy mellé helyezzük, a túlzott meleg és a száraz levegő kedvezőtlenül befolyásolhatja a fejlődését.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a növényt hideg, fagyveszélyes helyre kellene tenni.
A fényviszonyok is meghatározzák a virágzást
A karácsonyi kaktusz rövidnappalos növény, vagyis a virágrügyek kialakulását a hosszabb, zavartalan sötét időszakok is elősegítik. Ősszel több héten keresztül napi körülbelül 12–14 óra sötétség kedvezhet a virágképződésnek.
Ha a növény esténként folyamatos mesterséges megvilágítást kap, az megzavarhatja ezt a folyamatot. Napközben ugyanakkor világos, szórt fényű helyet kedvel. A közvetlen, erős napsütés károsíthatja a leveleit.
A túlöntözés is gyakori hiba
Bár a karácsonyi kaktusz több nedvességet igényel, mint sok sivatagi kaktusz, a pangó vizet nem viseli jól. Ha a földje tartósan átázott, a gyökerek károsodhatnak, ami a növény általános állapotát és virágzását is befolyásolhatja. Az öntözések között érdemes megvárni, amíg a föld felső rétege kissé megszárad. A cserép alján legyen megfelelő vízelvezető nyílás, és az alátétben összegyűlt vizet se hagyjuk hosszú ideig állni.
A bimbókat is elveszítheti a növény
Előfordulhat, hogy a karácsonyi kaktuszon már megjelentek a bimbók, azok azonban még a kinyílásuk előtt lehullanak. Ennek hátterében többféle környezeti stresszhatás állhat.
A hirtelen hőmérséklet-változás, a huzat, a nem megfelelő öntözés vagy a fényviszonyok jelentős megváltozása egyaránt hozzájárulhat a bimbóhulláshoz.
Éppen ezért a bimbók megjelenése után célszerű stabil körülményeket biztosítani a növénynek.
Mit tehetünk, ha karácsonyig szeretnénk virágokat?
November végén már elsősorban a meglévő bimbók megőrzésére érdemes koncentrálni. Ha a növény még nem kezdett bimbókat fejleszteni, a megfelelő fény- és hőmérsékleti körülmények kialakítása segíthet, de nem garantálható, hogy karácsonyra virágba borul.
A különböző karácsonyi- és hálaadásikaktusz-fajták virágzási ideje is eltérhet.
Megfelelő gondozás mellett azonban ezek a különleges szobanövények évről évre látványos virágokkal hálálhatják meg a törődést.