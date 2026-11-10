Mintha egy karácsonyi mesébe csöppennél: Európa 5 legszebb adventi vására

Bécsben már november 13-án, Kölnben pedig november 16-án megnyit az általunk kiválasztott karácsonyi vásár.

Prága, Nürnberg és Strasbourg történelmi belvárosa különösen látványos adventi helyszíneket kínál.

A hivatalos 2026-os nyitási dátumok alapján már most megtervezhetjük az ünnepi kirándulásokat.

A karácsonyi vásárok hangulata nehezen hasonlítható bármihez. Amikor kigyúlnak az ünnepi fények, a történelmi városközpontok megtelnek faházikókkal, kézműves ajándékokkal és a téli finomságok illatával. Egy-egy ilyen helyszínen már egy délutáni séta is elegendő ahhoz, hogy ráhangolódjunk az ünnepekre. Európában számtalan gyönyörű adventi vásárt rendeznek, de akad néhány, amely különleges építészeti környezetével, évszázados hagyományaival vagy látványos díszítésével kiemelkedik a többi közül. Öt olyan helyszínt válogattunk össze, amelyek méltán kerülhetnek fel a karácsonyi utazások kívánságlistájára. A választás szerkesztőségi ajánlás, nem hivatalos európai rangsor. A 2026-os dátumokat az adott városok turisztikai szervezeteinek, illetve a vásárok hivatalos oldalainak közlései alapján ellenőriztük.

Európa legszebb karácsonyi vásárai nagy hagyományokkal bírnak, ahol garantált az ünnepi hangulat.

Fotó: Shutterstock

A legszebb karácsonyi vásárok Európában

1. Bécsi adventi vásár: karácsonyi mese a városháza előtt

Az osztrák főváros advent idején szinte teljesen átalakul. A város számos pontján nyílnak karácsonyi vásárok, de a legismertebb és leglátványosabb helyszínek egyike a Rathausplatz, vagyis a városháza előtti tér.

A neogótikus épület monumentális homlokzata előtt ünnepi fények, feldíszített fák és karácsonyi standok fogadják az érkezőket. A látogatók kézműves ajándékok, karácsonyfadíszek, édességek és forró italok között válogathatnak. A közeli Rathausparkban a korcsolyázás is különleges élményt kínál.

A bécsi városháza előtti karácsonyi vásár 2026. november 13-án nyit, és december 26-ig tart. Mindennap 10 és 22 óra között látogatható, december 24-én azonban 18.30-kor zár. A korcsolyapálya a tervek szerint 2027. január 6-ig üzemel.

Helyszín: Rathausplatz, Bécs.

Hivatalos információ: Wiener Christkindlmarkt