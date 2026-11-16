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vörösmarty tér

Emlékszel még, milyen volt a karácsonyi vásár Budapesten a 80-as években? Elképesztő retró fotók kerültek elő

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Megnyílt a Vörösmarty téri karácsonyi vásár, ennek apropóján pedig most visszarepülünk az időben, hogy megnézzük, milyen volt az ünnepi forgatag a régi Budapesten. A Fortepan különleges retró fotóin megelevenedik az 1981-es Aranykapu vásár, a karácsonyi hangulatba öltözött Váci utca és a főváros egykori ünnepi világa.
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vörösmarty téraranykapukarácsonyi vásárbudapest

Ahogy arról az Origo beszámolt, pénteken megnyílt a Vörösmarty téri karácsonyi vásár. Ennek apropóján most a Fortepan fotóin visszaugrunk 1981-be, amikor az Aranykapu ajándékvásár forgataga a Váci utcán át egészen a Kristóf térig ért.

Karácsonyi vásár Budapesten: ilyen volt a legendás Aranykapu 1981-ben
Karácsonyi vásár Budapesten: ilyen volt a legendás Aranykapu 1981-ben - Színes karácsonyi kirakat, 1969
Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ

Karácsonyi vásár Budapesten: ilyen volt a legendás Aranykapu 1981-ben

Sokak jól emlékeznek, hogy mesefigurás paravánok álltak a Vörösmarty téren, a Váci utcát pedig megtöltötték a vásárlók. Képválogatásunknak köszönhetőn több irányból is bejárhatjuk az 1981-es Aranykaput. A fotókból pedig gyorsan kirajzolódik, hogy a ma is ismerős házak között egészen más kirakatok fogadták a járókelőket.

A galériában a Vörösmarty térről a Blahára és Budára is átnézünk. Mutatjuk a Corvin Áruházat 1979 karácsonyán, egy színes ünnepi kirakatot 1969-ből és a Krisztina körúti fenyővásárt 1953-ból.

Lapozd végig a galériát, és nézd meg, milyen volt az ünnepi forgatag a régi Budapesten!

Galéria: Emlékszel ezekre a karácsonyi vásárokra? Retró fotókon a régi Budapest ünnepi forgataga
Fotó: Fotepan
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Az Aranykapu vására a Váci utcából, a Vörösmarty tér felé nézve, 1981
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