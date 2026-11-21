Az adventi vásárokban érdemes összehasonlítani az árakat, mert hasonló termékek között is lehetnek jelentős különbségek.

A sürgető akciók, a kétes eredetű ajándékok és az előre fizetést kérő ismeretlen eladók óvatosságra intenek.

A zsúfolt vásárokban a zsebtolvajokra és a gyanús adománygyűjtésekre is figyelni kell.

Ahogy közeledik a karácsony, egyre többen keresik fel a karácsonyi vásárokat, hogy megkóstolják az ünnepi finomságokat, különleges ajándékokat vásároljanak, vagy egyszerűen csak élvezzék a meghitt hangulatot. A fényárban úszó standok és az illatos sütemények között azonban könnyű megfeledkezni az óvatosságról. Egy impulzív vásárlás, egy félreértett ár vagy egy túl szépnek tűnő ajánlat miatt a tervezettnél jóval többet költhetünk. Ráadásul a nagy tömeg a zsebtolvajoknak is kedvezhet. Néhány egyszerű szabály betartásával viszont sok kellemetlenség megelőzhető.

A karácsonyi vásáron sajnos átverésekkel is találkozhatunk, mutatjuk, hogyan védheted ki.

Fotó: 123RF / 123RF

Átverések a karácsonyi vásárokon – Így kerülheted el

1. Ne az első standnál költsd el a pénzed!

Nincs karácsonyi ajándékötleted, de megláttál egy gyönyörű karácsonyfadíszt vagy egy elmondás alapján kézzel készített ajándékot? Bármennyire megtetszik, ne kapd elő rögtön a pénztárcádat! Érdemes előbb körbejárni a vásárt, és megnézni, hogy más árusok mennyiért kínálnak hasonló termékeket. Könnyen lehet, hogy néhány standdal arrébb kedvezőbb áron találod meg ugyanazt vagy egy hasonló portékát.

Különösen az ünnepi ételeknél és italoknál figyelj az árakra. Vásárlás előtt nézd meg, hogy az összeg pontosan mire vonatkozik: egy adagra, egy meghatározott mennyiségre vagy valamilyen kiegészítővel együtt kínált termékre.

A magas ár önmagában nem jelent csalást, de a pontos tájékozódás segít elkerülni a kellemetlen meglepetéseket.

2. Kézműves ajándékot veszel? Ezt mindenképpen ellenőrizd!

Az adventi vásárok egyik legnagyobb vonzereje a különleges, egyedi kézműves ajándékok kínálata. Egy szépen kidolgozott kerámia, egy díszes gyertya vagy egy karácsonyi dekoráció remek meglepetés lehet.

Csakhogy nem minden termék olyan különleges, mint amilyennek első pillantásra látszik. Mielőtt fizetsz, alaposan vizsgáld meg az árut. Nézd meg, nincs-e rajta sérülés, milyen anyagból készült, és kérdezd meg az eladót, honnan származik.