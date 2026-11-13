5 egyszerű módja annak, hogy megünnepeld a kedvesség világnapját

- Tudományosan bizonyított, mérhető egészségügyi előnyökkel jár a tested számára, ha önzetlenül segítesz és kedves vagy másokkal.
- Így a türelmed és a pozitivitásod is könnyebben megőrizheted a közösségi média feszült világában.
- A kedvesség világnapja alkalmából összegyűjtöttük a legjobb tippeket, amelyekkel szebbé teheted a környezetedben élők napját.
Egy őszinte mosoly a morcos pénztárosra, egy előre engedett autós a dugóban, vagy az ajtó megtartása a mögötted érkezőnek: az apró gesztusok szinte semmibe sem kerülnek, mégis felbecsülhetetlenek. November 13. a kedvesség világnapja, amelyet a japán Apró Kedvesség Mozgalom (Small Kindness Movement) kezdeményezésére hívtak életre.
November 13. a kedvesség világnapja
A globális békére ritkán van közvetlen ráhatásunk, de arra igen, hogyan bánunk a családunkkal, a kollégáinkkal, vagy akár a boltban az eladóval. A kedvesség világnapjának éppen azért van értelme a folyamatos háborúk és konfliktusok korában, mert emlékeztet minket az emberségünkre.
Milyen apró kedvességeket tehetek meg a hétköznapokban?
Íme a legjobb ötletek, amelyeket már ma bevethetsz.
- Engedd be magad elé a sávváltásra váró autóst, esetleg villants rá a gyalogosra a zebránál, hogy nyugodtan átkelhessen.
- Mondj egy konkrét dicséretet, akár egy idegennek a metrón.
- A sablonos „jó lett” helyett emeld ki pontosan, miért volt remek a kollégád prezentációja vagy ötlete.
- Ragassz egy post-itet a munkatársad monitorára egy motiváló üzenettel vagy egy vicces rajzzal.
- Írj egy pozitív értékelést online: ha a fodrászod vagy egy ételkiszállító szuper jófej volt, szánj rá egy percet, és hagyj róla egy 5 csillagos, dicsérő értékelést a Google vagy Facebook felületén.
+1. Ha maradt még 30-40 perc a kifizetett parkolásodból, add oda a jegyet annak, aki épp utánad áll be a helyre.
Valóban boldogabbá tesz minket, ha kedvesek vagyunk másokkal?
Számos kutatás alátámasztja, hogy a kedvesség hasznos és kifizetődő. Ha önzetlenül segítesz valakinek, a tetted szinte azonnal beindítja a szervezetedben a boldogsághormonok termelődését. Ezt a pszichológia helper’s high-ként, azaz a segítők mámoraként emlegeti.
A kedvesség hatása a testünkre
A tested is meghálálja a kedves gesztusokat és a másokkal való törődést, méghozzá úgy, hogy oxitocin, azaz kötődési hormon szabadul fel, ami tágítja az ereket, ezáltal csökkenti a vérnyomást és védi a szívet.
Mérhetően visszaszorítja a stresszhormonként ismert kortizol szintjét is, vagyis a kedvesség a létező legolcsóbb és legtermészetesebb stresszoldó.
Hogyan lehetünk kedvesek és türelmesek a közösségi médiában?
A legnagyobb kihívás az, hogy a pozitív attitűdöt és gesztusokat valahogy átmentsük a digitális térbe, ahol finoman szólva is tobzódunk a sértegetésben, a negatív hozzászólásokban és gyűlölködésben.
Pedig az interneten is lehetsz kedves: mielőtt dühből válaszolnál egy provokatív bejegyzésre, tedd fel magadnak a kérdést: boldog akarok lenni, vagy azt akarom, hogy igazam legyen?
Ne menj bele a parttalan vitákba, inkább dicsérj meg nyilvánosan egy jó cikket, vagy küldj egy támogató üzenetet az ismerősödnek. A virtuális térben a kedvesség fegyver lehet a trollok ellen, és ha te megőrzöd a hidegvéred, azzal másokat is megfékezhetsz. Tegyél egy próbát még ma, mert a jókedv és a kedvesség pontosan úgy terjed, mint a legdurvább vírus.
A kedvességre most van a legnagyobb szükség. Terjeszd te is!
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