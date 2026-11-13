5 egyszerű módja annak, hogy megünnepeld a kedvesség világnapját

Tudományosan bizonyított, mérhető egészségügyi előnyökkel jár a tested számára, ha önzetlenül segítesz és kedves vagy másokkal.

Így a türelmed és a pozitivitásod is könnyebben megőrizheted a közösségi média feszült világában.

A kedvesség világnapja alkalmából összegyűjtöttük a legjobb tippeket, amelyekkel szebbé teheted a környezetedben élők napját.

Egy őszinte mosoly a morcos pénztárosra, egy előre engedett autós a dugóban, vagy az ajtó megtartása a mögötted érkezőnek: az apró gesztusok szinte semmibe sem kerülnek, mégis felbecsülhetetlenek. November 13. a kedvesség világnapja, amelyet a japán Apró Kedvesség Mozgalom (Small Kindness Movement) kezdeményezésére hívtak életre.

A kedvesség világnapja emlékeztet, hogy a kedves emberek fizikailag is fiatalosabbak maradnak a kutatások szerint. Forrás: 123RF

November 13. a kedvesség világnapja

A globális békére ritkán van közvetlen ráhatásunk, de arra igen, hogyan bánunk a családunkkal, a kollégáinkkal, vagy akár a boltban az eladóval. A kedvesség világnapjának éppen azért van értelme a folyamatos háborúk és konfliktusok korában, mert emlékeztet minket az emberségünkre.

Milyen apró kedvességeket tehetek meg a hétköznapokban?

Íme a legjobb ötletek, amelyeket már ma bevethetsz.

Engedd be magad elé a sávváltásra váró autóst, esetleg villants rá a gyalogosra a zebránál, hogy nyugodtan átkelhessen. Mondj egy konkrét dicséretet, akár egy idegennek a metrón. A sablonos „jó lett” helyett emeld ki pontosan, miért volt remek a kollégád prezentációja vagy ötlete. Ragassz egy post-itet a munkatársad monitorára egy motiváló üzenettel vagy egy vicces rajzzal. Írj egy pozitív értékelést online: ha a fodrászod vagy egy ételkiszállító szuper jófej volt, szánj rá egy percet, és hagyj róla egy 5 csillagos, dicsérő értékelést a Google vagy Facebook felületén.

+1. Ha maradt még 30-40 perc a kifizetett parkolásodból, add oda a jegyet annak, aki épp utánad áll be a helyre.

A kedvesség hihetetlenül ragadós. Forrás: 123RF

Valóban boldogabbá tesz minket, ha kedvesek vagyunk másokkal?

Számos kutatás alátámasztja, hogy a kedvesség hasznos és kifizetődő. Ha önzetlenül segítesz valakinek, a tetted szinte azonnal beindítja a szervezetedben a boldogsághormonok termelődését. Ezt a pszichológia helper’s high-ként, azaz a segítők mámoraként emlegeti.