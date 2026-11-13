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kedvesség

5 egyszerű módja annak, hogy megünnepeld a kedvesség világnapját

42 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A jóllét receptje sokkal egyszerűbb, mint azt a legtöbben hiszik. Nem kell hozzá méregdrága wellness hétvége vagy lottónyeremény, elég csupán egyetlen apró, szívből jövő gesztus a villamoson vagy a sarki közértben. Összegyűjtöttük a legjobb tippeket, amelyekkel szebbé teheted a környezetedben élők napját, nem csak a kedvesség világnapja alkalmából.
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kedvességegészségéletmódvilágnap
  • Tudományosan bizonyított, mérhető egészségügyi előnyökkel jár a tested számára, ha önzetlenül segítesz és kedves vagy másokkal.
  • Így a türelmed és a pozitivitásod is könnyebben megőrizheted a közösségi média feszült világában.
  • A kedvesség világnapja alkalmából összegyűjtöttük a legjobb tippeket, amelyekkel szebbé teheted a környezetedben élők napját.

Egy őszinte mosoly a morcos pénztárosra, egy előre engedett autós a dugóban, vagy az ajtó megtartása a mögötted érkezőnek: az apró gesztusok szinte semmibe sem kerülnek, mégis felbecsülhetetlenek. November 13. a kedvesség világnapja, amelyet a japán Apró Kedvesség Mozgalom (Small Kindness Movement) kezdeményezésére hívtak életre.

Kedvesség világnapja alkalmából egy idős kollégának segítő fiatal férfi az irodában
A kedvesség világnapja emlékeztet, hogy a kedves emberek fizikailag is fiatalosabbak maradnak a kutatások szerint. Forrás: 123RF

November 13. a kedvesség világnapja

A globális békére ritkán van közvetlen ráhatásunk, de arra igen, hogyan bánunk a családunkkal, a kollégáinkkal, vagy akár a boltban az eladóval. A kedvesség világnapjának éppen azért van értelme a folyamatos háborúk és konfliktusok korában, mert emlékeztet minket az emberségünkre.

Milyen apró kedvességeket tehetek meg a hétköznapokban?

Íme a legjobb ötletek, amelyeket már ma bevethetsz.

  1. Engedd be magad elé a sávváltásra váró autóst, esetleg villants rá a gyalogosra a zebránál, hogy nyugodtan átkelhessen.
  2. Mondj egy konkrét dicséretet, akár egy idegennek a metrón.
  3. A sablonos „jó lett” helyett emeld ki pontosan, miért volt remek a kollégád prezentációja vagy ötlete.
  4. Ragassz egy post-itet a munkatársad monitorára egy motiváló üzenettel vagy egy vicces rajzzal.
  5. Írj egy pozitív értékelést online: ha a fodrászod vagy egy ételkiszállító szuper jófej volt, szánj rá egy percet, és hagyj róla egy 5 csillagos, dicsérő értékelést a Google vagy Facebook felületén.

+1. Ha maradt még 30-40 perc a kifizetett parkolásodból, add oda a jegyet annak, aki épp utánad áll be a helyre.

Egy pohár kávé odanyújtása egy mosolygó férfinak
A kedvesség hihetetlenül ragadós. Forrás: 123RF

Valóban boldogabbá tesz minket, ha kedvesek vagyunk másokkal?

Számos kutatás alátámasztja, hogy a kedvesség hasznos és kifizetődő. Ha önzetlenül segítesz valakinek, a tetted szinte azonnal beindítja a szervezetedben a boldogsághormonok termelődését. Ezt a pszichológia helper’s high-ként, azaz a segítők mámoraként emlegeti.

A tested ilyenkor elárasztja az endorfin és a dopamin, ami pontosan ugyanolyan eufórikus érzést nyújt, mint egy kiadós edzés. 

Idős asszonynak segítő önkéntes lány az utcán
Amikor kedves vagy, hasznosnak, értékesnek, és a közösség fontos tagjának érezheted magad. Forrás: 123RF

A kedvesség hatása a testünkre

A tested is meghálálja a kedves gesztusokat és a másokkal való törődést, méghozzá úgy, hogy oxitocin, azaz kötődési hormon szabadul fel, ami tágítja az ereket, ezáltal csökkenti a vérnyomást és védi a szívet. 

Mérhetően visszaszorítja a stresszhormonként ismert kortizol szintjét is, vagyis a kedvesség a létező legolcsóbb és legtermészetesebb stresszoldó.

Boldog üzletember színes lufikkal a kezében az irodában
Egy idegennel váltott kedves szó vagy segítség azonnal lebontja a „mi” és „ők” közötti falakat. Forrás: 123RF

Hogyan lehetünk kedvesek és türelmesek a közösségi médiában?

A legnagyobb kihívás az, hogy a pozitív attitűdöt és gesztusokat valahogy átmentsük a digitális térbe, ahol finoman szólva is tobzódunk a sértegetésben, a negatív hozzászólásokban és gyűlölködésben. 

Pedig az interneten is lehetsz kedves: mielőtt dühből válaszolnál egy provokatív bejegyzésre, tedd fel magadnak a kérdést: boldog akarok lenni, vagy azt akarom, hogy igazam legyen? 

Ne menj bele a parttalan vitákba, inkább dicsérj meg nyilvánosan egy jó cikket, vagy küldj egy támogató üzenetet az ismerősödnek. A virtuális térben a kedvesség fegyver lehet a trollok ellen, és ha te megőrzöd a hidegvéred, azzal másokat is megfékezhetsz. Tegyél egy próbát még ma, mert a jókedv és a kedvesség pontosan úgy terjed, mint a legdurvább vírus. 

A kedvességre most van a legnagyobb szükség. Terjeszd te is!

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