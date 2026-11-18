A kenyér sokak étrendjének mindennapos része, de egyáltalán nem mindegy, milyen változatot választunk. A különböző kenyérfajták tápanyagtartalma, rosttartalma és elkészítési módja jelentősen eltérhet egymástól. A BBC összefoglalója szerint a kovászos és a teljes kiőrlésű kenyerek több szempontból is kedvezőbb választást jelenthetnek, mint a hagyományos fehér kenyér.

A kenyér tápanyagtartalma és elkészítési módja is befolyásolhatja, mennyire kedvező választás

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A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy önmagában egyetlen kenyérfajtát sem lehet mindenki számára a legegészségesebbnek nevezni. A választásnál az összetevőket, a feldolgozottság mértékét és az egyéni táplálkozási igényeket is figyelembe kell venni.

Miért lehet egészségesebb a kovászos kenyér?

A kovászos kenyér egyik legfontosabb sajátossága, hogy természetes erjedési folyamat során készül. A hagyományos változat lisztből, vízből, sóból és kovászból áll, amely élesztőgombákat és tejsavbaktériumokat tartalmaz.

A kovászos kenyér elkészítése jóval hosszabb időt vehet igénybe, mint a hagyományos élesztős változatoké. A lassú erjedés során a mikroorganizmusok a lisztben található egyes fehérjéket és szénhidrátokat is lebontják.

Ennek több kedvező hatása lehet. A kutatások szerint a kovászos kenyér:

könnyebben emészthető lehet bizonyos emberek számára;

elősegítheti egyes ásványi anyagok felszívódását;

csökkentett mennyiségben tartalmazhat bizonyos, emésztési panaszokat okozó szénhidrátokat;

kedvezőbb vércukorszint-választ eredményezhet bizonyos körülmények között.

Egyes vizsgálatok arra is utalnak, hogy a kovászos pékáruk fogyasztása után hosszabb ideig fennmaradhat a jóllakottság érzése. Más kutatások azonban nem találtak jelentős különbséget, így ez az előny egyelőre nem tekinthető egyértelműen bizonyítottnak.

Fontos azt is tudni, hogy a kovászos kenyér nem feltétlenül gluténmentes, ezért a hagyományos búzából készült változat lisztérzékenyek számára nem biztonságos.

Miért ajánlják a teljes kiőrlésű kenyeret?

A teljes kiőrlésű kenyér egyik legnagyobb előnye a magasabb rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalom.

A fehér liszt előállításakor a búzaszem külső rétegét, vagyis a korpát, valamint a csírát általában eltávolítják. Ezzel azonban számos értékes tápanyag is elveszik. A teljes kiőrlésű liszt ezzel szemben a gabonaszem valamennyi részét tartalmazza. Ennek köszönhetően többek között E-vitaminban, folátban, magnéziumban és élelmi rostokban gazdagabb lehet.

A kutatások szerint a teljes kiőrlésű gabonafélék rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek, valamint egyes daganatos megbetegedések alacsonyabb kockázatával.

A rostok emellett támogatják a bélrendszer működését, és hozzájárulhatnak az egészséges bélflóra fenntartásához.