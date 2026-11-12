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kertes ház

Kerti csap, vízóra, leander: így készíts fel mindent a fagyokra a kert téliesítése során

39 perce
Olvasási idő: 20 perc
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A fagyok beköszöntével nemcsak a növényeink, hanem a kerti csapok, vízvezetékek és vízórák is veszélybe kerülhetnek. Egyetlen keményebb téli éjszaka elegendő lehet ahhoz, hogy komoly károk keletkezzenek a kertben. A kert téliesítése azonban néhány egyszerű, időben elvégzett lépéssel megoldható. Mutatjuk, hogyan védhetjük meg a növényeket, és miként hasznosíthatjuk a lehullott leveleket, a mulcsot, sőt még a vakondtúrásból származó földet is.
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kertes háztéliesítésleander teleltetésevíztelenítésösszegyűjtött falevél
  • A kerti csap és a vízvezetékek víztelenítése segíthet megelőzni a fagyásból eredő csőtöréseket.
  • A leander és más fagyérzékeny növények megfelelő teleltetést igényelnek, míg a kerti évelőket természetes takaróanyagokkal védhetjük.
  • A lehullott falevelek, a fakéreg, a mulcs és a vakondtúrásból származó föld is hasznos lehet a kert téli felkészítésében.
  • Így készítsük fel a télre a kerti bútorokat és szerszámokat
  • Lista a kert téliesítéséhez

A kert téliesítése jóval többet jelent annál, mint hogy összegereblyézzük a leveleket és elpakoljuk a kerti bútorokat. A hideg időjárás komoly próbatétel elé állítja a szabadban maradó növényeket, a vízhálózatot és a különféle kerti berendezéseket. A fagyott talaj, a téli szél és a hirtelen hőmérséklet-ingadozás egyaránt károkat okozhat. Éppen ezért a legfontosabb feladatokat még a tartós fagyok előtt érdemes elvégezni.

kert téliesítése során használt növénytakarás
A kert téliesítése során kiemelt figyelmet kell szentelnünk bizonyos növények védelmének. 
Fotó: 123RF

Kert téliesítése: ezekről a teendőkről nem szabad megfeledkezni

Kerti csap téliesítése: a víztelenítéssel kezdjük

Az egyik legfontosabb őszi teendő a kerti vízvezetékek felkészítése a télre. A csövekben maradó víz fagyáskor kitágul, és megrepesztheti a vezetéket, a csaptestet vagy a csatlakozóelemeket. A meghibásodás sokszor csak tavasszal, az újbóli vízhasználatkor derül ki.

A hagyományos kerti csapok téliesítése általában néhány lépésből áll:

  • Zárjuk el a kerti csaphoz vezető vízellátást. A legtöbb háznál külön elzárószelep található a kültéri vízvezetékhez.
  • Nyissuk meg a kerti csapot, hogy a vezetékben maradt víz távozhasson.
  • Nyissuk ki a rendszerhez tartozó ürítőszelepet is, ha van ilyen.
  • Csatlakoztassuk le a locsolótömlőt és az öntözőeszközöket.
  • Ellenőrizzük, hogy a vezeték valóban kiürült-e.

Fontos, hogy a csap egyszerű megnyitása önmagában nem mindig jelent teljes víztelenítést. Ha a vezetékben mélypontok, visszacsapó szelepek vagy nem megfelelő lejtésű szakaszok vannak, a víz egy része bennmaradhat. A fagymentes kialakítású kültéri csapok esetében is követni kell a gyártó előírásait. Ezeknél különösen fontos, hogy a tömlőt eltávolítsuk, mert az akadályozhatja a csap megfelelő leürülését.

Az automata öntözőrendszert se felejtsük el!

A beépített öntözőrendszer külön figyelmet igényel. A föld alatt futó csövekben, a mágnesszelepekben és a szórófejekben maradó víz megfagyhat.

Egyes rendszerek kézi leeresztéssel vagy automatikus ürítőszelepekkel téliesíthetők, másoknál sűrített levegős kifúvatásra van szükség. Utóbbit célszerű szakemberre bízni, mert a túl nagy nyomás vagy a helytelen eljárás tönkreteheti az öntözőrendszer alkatrészeit.

A kerti szivattyúkat, esővízgyűjtő hordókat és a felszínen tárolt öntözőeszközöket szintén vízteleníteni kell. A szivattyúk esetében mindig a gyártó útmutatása az irányadó.

Vízóra-akna téliesítése: a szigetelésen is sok múlhat

A kert téliesítésének másik fontos része a vízmérő és a vízóraakna ellenőrzése. Bár a vízórák rendszerint a talajszint alatt helyezkednek el, a sekély, rosszul szigetelt vagy sérült fedelű aknákban a fagy károsíthatja a mérőt és a csatlakozó vezetékeket.

  • Elsőként ellenőrizzük az aknafedél állapotát. Ha repedt, rosszul záródik, vagy nagy réseken keresztül beáramlik a hideg levegő, gondoskodni kell a javításáról.
  • A vízóra-akna szigetelésére megfelelő, nedvességet kevéssé felvevő hőszigetelő lapok is használhatók. Ezeket az aknafedél alatt vagy az akna kialakításához igazodva lehet elhelyezni, ügyelve arra, hogy a vízmérő továbbra is hozzáférhető maradjon.
  • A vízórát nem szabad úgy beburkolni, hogy az akadályozza a leolvasást, az ellenőrzést vagy a karbantartást. A szolgáltató előírásait is figyelembe kell venni.
  • A nedves rongy, a beázó kartondoboz és más könnyen átnedvesedő anyag nem megfelelő megoldás, mert elveszítheti szigetelőképességének jelentős részét.
  • Ha az aknában rendszeresen összegyűlik a víz, előbb a beázás vagy a vízelvezetés problémáját kell megoldani.

Leander téliesítése: mikor kell bevinni a növényt?

A magyar kertek és teraszok egyik legkedveltebb mediterrán dísznövénye a leander, amely azonban nem viseli megbízhatóan a hazai telek tartós fagyait.

A kisebb, rövid ideig tartó lehűlést egyes példányok még átvészelhetik, de a cserepes leandert nem érdemes kitenni a komolyabb mínuszoknak. A gyökérlabda különösen sérülékeny, hiszen a cserépben lévő föld jóval gyorsabban átfagyhat, mint a kerti talaj.

A leander számára a legjobb telelőhely általában egy világos, hűvös, fagymentes helyiség, ahol nagyjából 5–10 Celsius-fok körüli hőmérséklet biztosítható. Erre alkalmas lehet egy megfelelően megvilágított garázs, lépcsőház, télikert vagy fűtetlen, de fagymentes veranda.

Ha jövőre is virágzó leandert szeretnénk, meg kell óvnunk az elfagyástól. 
Fotó: 123RF

Megoldás a leander téli takarása?

Enyhébb vidékeken előfordul, hogy a nagyobb leandereket kültéren próbálják átteleltetni, a cserepet és a hajtásokat is védve. Magyarországon azonban ez kockázatos megoldás.

A növényvédő fátyolfólia és a cserép szigetelése mérsékelheti a rövid lehűlés hatását, de a takarás önmagában nem garantálja a leander túlélését tartós, erős fagy esetén. A legbiztonságosabb megoldás továbbra is a fagymentes teleltetés.

Növények téliesítése: melyeket kell betakarni?

Nem minden kerti növény igényel ugyanolyan téli védelmet. Az őshonos, télálló fajok többsége megfelelő helyre ültetve különösebb beavatkozás nélkül is átvészeli a hideget.

A frissen ültetett növények, az érzékenyebb díszcserjék, a fiatal örökzöldek és egyes évelők azonban hálásak lehetnek a gyökérzóna védelméért. Különösen érdemes odafigyelni a fiatal rózsatövekre, a friss telepítésű levendulákra, a hortenziák érzékenyebb fajtáira és a kevésbé télálló dísznövényekre.

A takarás elsődleges célja nem feltétlenül a talaj felmelegítése, hanem a hirtelen hőmérséklet-ingadozás mérséklése, a talaj nedvességének megőrzése és a gyökerek védelme. A növények tövéhez ezért különféle természetes anyagokat teríthetünk.

Téli növénytakarás: mulcs, fakéreg, falevelek

A talajtakarás, más néven mulcsozás az egyik legegyszerűbb és leghasznosabb téli kertészeti módszer. A megfelelő takaróréteg segít mérsékelni a talaj hőmérsékletének ingadozását, csökkenti a párolgást, és a szerves anyagok lebomlásával hosszabb távon a talaj szerkezetét is javíthatja.

Fenyőkéreg és fakéreg

Tartós, rendezett takarást adhat a díszcserjék és fák körül. Általában 5–8 centiméteres réteg elegendő, de a növény törzsétől és közvetlen tövétől hagyjunk néhány centiméter szabad helyet.

Lehullott falevelek

A száraz, egészséges lomb kiváló természetes takaróanyag. A nagyobb leveleket érdemes aprítani, hogy ne tapadjanak össze vastag, levegőtlen réteggé.

Az ősszel lehullott falaveleket nem tanácsos összeszedni, kivéve ha fertőzöttek vagy diófa levelei. 
Fotó: 123RF

Szalma és aprított növényi maradványok

Különösen hasznosak lehetnek a veteményesben és egyes évelőágyásokban. Csak egészséges, lehetőleg gyommagoktól mentes anyagot használjunk.

Érett komposzt

Vékony rétegben talajtakarásra is alkalmas, miközben szerves anyaggal gazdagítja a talajt. Az érzékeny növények számára szükség esetén lazább takaróanyaggal egészíthetjük ki.

A takaróréteget ne halmozzuk közvetlenül a fák törzséhez vagy a cserjék tövéhez, mert a tartósan nedves környezet elősegítheti a rothadást és egyes betegségek kialakulását. Az örökzöldeknél a mulcs a talajnedvesség megőrzésében is segíthet. Ez azért fontos, mert az örökzöld növények télen is párologtatnak, miközben a fagyott talajból nem mindig tudnak elegendő vizet felvenni.

Vakondtúrásból származó föld: kár lenne veszni hagyni

A vakond által felszínre hozott földet összegyűjthetjük, és felhasználhatjuk például a rózsatövek feltöltésére vagy a növények körüli kisebb talajegyenetlenségek megszüntetésére. A rózsák téli védelménél hagyományos módszer a tövek felkupacolása. Ennek során a növény töve köré laza földet halmozunk, hogy védjük az oltás helyét és a hajtások alsó részét a hidegtől.

A lehullott leveleket nem kell mind eltüntetni

Ősszel sok kerttulajdonos automatikusan összegereblyézi és elszállítja az összes falevelet. Pedig a lomb jelentős része értékes természetes erőforrás. A fák és cserjék alatti levelek védelmet nyújthatnak a talajnak, és menedéket biztosíthatnak számos hasznos élőlénynek, köztük rovaroknak és más apró állatoknak.

Az egészséges lombot felhasználhatjuk a virágágyásokban, a bokrok alatt vagy a komposztálóban. A gyepen azonban ne hagyjunk vastag, összetapadt levélszőnyeget, mert az elzárhatja a fényt és a levegőt a fűtől, ami kedvezhet a gyep károsodásának. A betegségekkel erősen fertőzött leveleket külön kezeljük. Ezeket ne használjuk automatikusan takarásra, mert egyes kórokozók a növényi maradványokon is fennmaradhatnak.

A lombtakarást tavasszal szükség szerint ritkítsuk meg, hogy az új hajtások akadálytalanul fejlődhessenek.

Téli növénytakarás – ne vigyük túlzásba

A növények védelmére légáteresztő kertészeti fátyolfóliát, jutát, nád- vagy más megfelelő természetes takaróanyagot is használhatunk. A legfontosabb, hogy a takarás ne zárja el teljesen a levegőt, és ne tartsa tartósan nedvesen a növény érzékeny részeit.

  • A hagyományos, nem légáteresztő műanyag fóliát nem célszerű közvetlenül a lombra vagy a hajtásokra tekerni. Alatta páralecsapódás és túlmelegedés alakulhat ki, napsütésben pedig jelentősen emelkedhet a hőmérséklet.
  • A nagyobb cserepes növények edényeit jutával, megfelelő szigetelőanyaggal vagy más védőburkolattal is körbevehetjük. A cserepet érdemes a hideg burkolattól elemelni, miközben a vízelvezetést szabadon kell hagyni.
  • A takarást célszerű az időjáráshoz igazítani. Az enyhébb, csapadékos időszakokban a túl vastag vagy túl korán felhelyezett védelem többet árthat, mint használ.

A kerti bútorokat, szerszámokat és cserepeket is készítsük fel

  • A fagyra érzékeny kerámiacserepek megrepedhetnek, ha vízzel telítődnek, majd átfagynak. A nem télálló edényeket ezért érdemes száraz, védett helyen tárolni.
  • A kerti bútorokat tisztítsuk meg, szárítsuk meg, és lehetőség szerint fedett helyre tegyük. Ha kültéren maradnak, gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről, mert a takaró alatt rekedt nedvesség penészedést vagy korróziót okozhat.
  • A metszőollókat, ásókat, kapákat és más szerszámokat tisztítás után száraz helyen tároljuk. A fémfelületeket szükség esetén vékony olajréteggel is védhetjük a rozsdásodástól.
  • A fűnyírót és a motoros kerti gépeket a gyártói útmutató szerint készítsük fel a téli tárolásra. Az akkumulátoros eszközök akkumulátorait megfelelő hőmérsékletű, száraz helyen tároljuk.

A téliesítéshez hasznos ellenőrzőlista:

  • Kerti csapok elzárása és víztelenítése.
  • Öntözőrendszer, tömlők és szivattyúk téliesítése.
  • Vízóra-akna fedelének és szigetelésének ellenőrzése.
  • Leander és más fagyérzékeny növények teleltetése.
  • Érzékeny növények tövének takarása mulccsal, fakéreggel vagy lombbal.
  • Vakondtúrásból származó föld összegyűjtése és szükség szerinti hasznosítása.
  • Gyepre hullott vastag lomb eltávolítása.
  • Kerti bútorok, cserepek és szerszámok biztonságos tárolása.

A gondosan előkészített kert nemcsak könnyebben vészeli át a telet, hanem tavasszal is kevesebb javítást és helyreállítást igényelhet. Néhány óra őszi munkával megóvhatjuk a növényeinket, megelőzhetjük a vízvezetékek fagyásából eredő károkat, és sokkal nyugodtabban várhatjuk a következő kertészeti szezont.

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