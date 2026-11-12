Kerti csap, vízóra, leander: így készíts fel mindent a fagyokra a kert téliesítése során

A kerti csap és a vízvezetékek víztelenítése segíthet megelőzni a fagyásból eredő csőtöréseket.

A leander és más fagyérzékeny növények megfelelő teleltetést igényelnek, míg a kerti évelőket természetes takaróanyagokkal védhetjük.

A lehullott falevelek, a fakéreg, a mulcs és a vakondtúrásból származó föld is hasznos lehet a kert téli felkészítésében.

Így készítsük fel a télre a kerti bútorokat és szerszámokat

Lista a kert téliesítéséhez

A kert téliesítése jóval többet jelent annál, mint hogy összegereblyézzük a leveleket és elpakoljuk a kerti bútorokat. A hideg időjárás komoly próbatétel elé állítja a szabadban maradó növényeket, a vízhálózatot és a különféle kerti berendezéseket. A fagyott talaj, a téli szél és a hirtelen hőmérséklet-ingadozás egyaránt károkat okozhat. Éppen ezért a legfontosabb feladatokat még a tartós fagyok előtt érdemes elvégezni.

A kert téliesítése során kiemelt figyelmet kell szentelnünk bizonyos növények védelmének.

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Kert téliesítése: ezekről a teendőkről nem szabad megfeledkezni

Kerti csap téliesítése: a víztelenítéssel kezdjük

Az egyik legfontosabb őszi teendő a kerti vízvezetékek felkészítése a télre. A csövekben maradó víz fagyáskor kitágul, és megrepesztheti a vezetéket, a csaptestet vagy a csatlakozóelemeket. A meghibásodás sokszor csak tavasszal, az újbóli vízhasználatkor derül ki.

A hagyományos kerti csapok téliesítése általában néhány lépésből áll:

Zárjuk el a kerti csaphoz vezető vízellátást. A legtöbb háznál külön elzárószelep található a kültéri vízvezetékhez.

Nyissuk meg a kerti csapot, hogy a vezetékben maradt víz távozhasson.

Nyissuk ki a rendszerhez tartozó ürítőszelepet is, ha van ilyen.

Csatlakoztassuk le a locsolótömlőt és az öntözőeszközöket.

Ellenőrizzük, hogy a vezeték valóban kiürült-e.

Fontos, hogy a csap egyszerű megnyitása önmagában nem mindig jelent teljes víztelenítést. Ha a vezetékben mélypontok, visszacsapó szelepek vagy nem megfelelő lejtésű szakaszok vannak, a víz egy része bennmaradhat. A fagymentes kialakítású kültéri csapok esetében is követni kell a gyártó előírásait. Ezeknél különösen fontos, hogy a tömlőt eltávolítsuk, mert az akadályozhatja a csap megfelelő leürülését.

Az automata öntözőrendszert se felejtsük el!

A beépített öntözőrendszer külön figyelmet igényel. A föld alatt futó csövekben, a mágnesszelepekben és a szórófejekben maradó víz megfagyhat.