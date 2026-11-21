A ketogén diéta a mediterrán és a zsírszegény étrendnél is hatékonyabbnak bizonyult a májban felhalmozódó zsír csökkentésében egy új klinikai vizsgálatban. A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy az elfogyasztott ételek összetétele a fogyástól függetlenül is jelentősen befolyásolhatja az anyagcsere egészségét.
A Cell Metabolism című tudományos folyóiratban publikált kutatásban 42 elhízással, prediabétesszel és zsírmájbetegséggel élő felnőtt vett részt. A vizsgálatot a St. Louis-i Washington Egyetem Orvostudományi Karának kutatói végezték.
A résztvevőket három csoportra osztották: az egyik ketogén, a másik mediterrán, a harmadik pedig növényi alapú, zsírszegény étrendet követett. Az ételeket a kutatók biztosították, a résztvevők pedig hetente dietetikussal konzultáltak. Mindhárom csoportnál úgy állították be a kalóriabevitelt, hogy a kiinduló testsúly körülbelül 10 százalékát adják le.
A ketogén étrend messze felülmúlta a másik két diétát
A három étrend összetétele jelentősen különbözött. A ketogén csoportban a napi kalóriabevitel mindössze 4 százaléka származott szénhidrátból, míg a zsírok 73 százalékot tettek ki. A mediterrán étrendnél ezek az arányok 50, illetve 35 százalék voltak, a zsírszegény, növényi alapú étrendnél pedig a szénhidrátok adták a kalóriák 70, a zsírok pedig 15 százalékát.
A négy-öt hónapos vizsgálat végére mindhárom csoportban csökkent a testzsír mennyisége, és javult az inzulinérzékenység. A máj zsírtartalmának változásában azonban jelentős különbség mutatkozott: a ketogén étrendet követőknél átlagosan 67 százalékos csökkenést mértek, míg a mediterrán és a zsírszegény diétát követőknél egyaránt 45 százalékos volt a javulás.
Mivel a résztvevők mindhárom csoportban hasonló mértékben fogytak, a kutatók szerint az eredmény arra utal, hogy a szénhidrátbevitel csökkentése a testsúlyvesztésen túl is hatással lehet a máj zsírtartalmára.
A vizsgálat során a kutatók a hormonális változásokat is követték. A ketogén étrendet követőknél nőtt a glukagon nevű hormon szintje, amely szerepet játszik a szervezet energiaellátásának szabályozásában és a májban tárolt zsír lebontásában. Emellett náluk csökkent legnagyobb mértékben az inzulinszint is.
A kutatókat különösen meglepte, hogy a magas zsírtartalmú étrend ellenére a ketogén csoportban nem emelkedett a vérzsírok és a koleszterin szintje a vizsgálat ideje alatt.
A résztvevők fele már nem számított prediabéteszesnek
Az eredmények a vércukorszint alakulásában is jelentős különbséget mutattak. A ketogén étrendet követők mintegy felénél a vizsgálat végére már nem teljesültek a prediabétesz diagnosztikai kritériumai. A mediterrán étrendet követők körében ez az arány 29, a zsírszegény étrendnél pedig mindössze 7 százalék volt.
A prediabétesz olyan állapot, amelyben a vércukorszint magasabb a normálisnál, de még nem éri el a 2-es típusú cukorbetegség diagnosztikai küszöbét. Az állapot rendeződése fontos előrelépés, de önmagában nem jelenti azt, hogy a betegség kockázata végleg megszűnt.
A kutatók hangsúlyozták, hogy a fogyás és az anyagcsere javulása összefügg, de nem feltétlenül ugyanazt jelenti. Az étrend összetétele akkor is befolyásolhatja a vércukorszint szabályozását, a zsírraktározást és a hormonális folyamatokat, ha a testsúlycsökkenés hasonló.
A tanulmány első szerzője, Max Petersen szerint az elhízás kezelésében egyre nagyobb szerepet kapnak a GLP-1-alapú gyógyszerek, amelyek jelentős fogyást tehetnek lehetővé. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatta, hogy az étrend összetétele további előnyökkel járhat.
A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a vizsgálat viszonylag kis létszámú volt, és mindössze négy-öt hónapig tartott. A hosszú távú hatások megállapításához nagyobb résztvevőszámú és hosszabb ideig tartó kutatásokra lesz szükség.