A ketogén diéta a mediterrán és a zsírszegény étrendnél is hatékonyabbnak bizonyult a májban felhalmozódó zsír csökkentésében egy új klinikai vizsgálatban. A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy az elfogyasztott ételek összetétele a fogyástól függetlenül is jelentősen befolyásolhatja az anyagcsere egészségét.

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Ketogén diéta: 67 százalékkal csökkent a máj zsírtartalma Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A Cell Metabolism című tudományos folyóiratban publikált kutatásban 42 elhízással, prediabétesszel és zsírmájbetegséggel élő felnőtt vett részt. A vizsgálatot a St. Louis-i Washington Egyetem Orvostudományi Karának kutatói végezték.

A résztvevőket három csoportra osztották: az egyik ketogén, a másik mediterrán, a harmadik pedig növényi alapú, zsírszegény étrendet követett. Az ételeket a kutatók biztosították, a résztvevők pedig hetente dietetikussal konzultáltak. Mindhárom csoportnál úgy állították be a kalóriabevitelt, hogy a kiinduló testsúly körülbelül 10 százalékát adják le.

A ketogén étrend messze felülmúlta a másik két diétát

A három étrend összetétele jelentősen különbözött. A ketogén csoportban a napi kalóriabevitel mindössze 4 százaléka származott szénhidrátból, míg a zsírok 73 százalékot tettek ki. A mediterrán étrendnél ezek az arányok 50, illetve 35 százalék voltak, a zsírszegény, növényi alapú étrendnél pedig a szénhidrátok adták a kalóriák 70, a zsírok pedig 15 százalékát.

A négy-öt hónapos vizsgálat végére mindhárom csoportban csökkent a testzsír mennyisége, és javult az inzulinérzékenység. A máj zsírtartalmának változásában azonban jelentős különbség mutatkozott: a ketogén étrendet követőknél átlagosan 67 százalékos csökkenést mértek, míg a mediterrán és a zsírszegény diétát követőknél egyaránt 45 százalékos volt a javulás.

Mivel a résztvevők mindhárom csoportban hasonló mértékben fogytak, a kutatók szerint az eredmény arra utal, hogy a szénhidrátbevitel csökkentése a testsúlyvesztésen túl is hatással lehet a máj zsírtartalmára.

A vizsgálat során a kutatók a hormonális változásokat is követték. A ketogén étrendet követőknél nőtt a glukagon nevű hormon szintje, amely szerepet játszik a szervezet energiaellátásának szabályozásában és a májban tárolt zsír lebontásában. Emellett náluk csökkent legnagyobb mértékben az inzulinszint is.